La tablette más vendida de Amazon tiene el precio por los suelos

Nada como una buena tablet para poder disfrutar de juegos, navegar por la red over contenidos multimedia en platesformas como Netflix, HBO Max o Disney Plus. Es cierto también que a la hora de elegir una tablet podemos volvernos algo locos, sobre todo por la cantidad de marcas y modelos disponibles. Podemos encontrarlas en todos los rangos de precio y características técnicas, por lo que la decisión no debe tomarse a la ligera. Sin embargo, hay un modelo en concreto que se lleva la palma en Amazon de ser la más vendida. Es de Lenovo, y ahora mismo tiene un descuento más que suculento.

Lenovo es junto a Samsung y Apple una de las compañías líderes en este secteur. Las comprimés están viviendo una segunda juventud y eso es algo que se percibe en las ventas. También se nota en los lanzamientos de marcas que hacía tiempo que no se metían en este mercado como pueden Nokia o el reciente anuncio del nuevo modelo de tablet de Motorola. Pero hoy nos centramos en la Lenovo M10 FHD Plus, cuyo precio hace que sea uno de los modelos más atractivo y con mejor relación calidad/precio del momento.

La tablette plus vendue d’Amazon

Esta Lenovo M10 FHD Plus tiene un tamano de pantalla que muchos consideran perfecto para une tablette. De esta forma, luce un panneau IPS de 10,3 pulgadas junto une résolution FullHD. Lo que nos permitirá disfrutar de contenidos en alta calidad en plateformas como YouTube, Amazon prime Video o las citadas anteriormente. También cabe destacar que esta pantalla tiene 330 nits de brillo, ideal incluso en outdoores. En su interior encontramos un cumplidor puce Helio P22T firmado por MediaTek, que está acompañado por 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjeta microSD.

El rendimiento de la tablet es muy correcto, si no vamos a pedirle lo máximo con los juegos más exigentes. Pas d’obstante destaca en otros aspectos como su batería, ya que la Lenovo M10 FHD Plus puede superar las ocho horas de autonomía. La tablette se mueve con el Système d’exploitation Android sur la version 9.0 et garanti un excellent son en todas las circunstancias al contar con dos altavoces compatibles with Dolby Atmos, que ofrecen un sonido nítido para cuando estés viendo vídeos o transmitiendo música. También dispone d’un capteur frontal pour les vidéos et de 8 mégapixels en parte trasera. Pas de foin que tiene un excelente acabado metálico y que dispone de todo tipo de conexiones como Wi-Fi y Bluetooth.

Con un énorme descuento

La buena noticia es que ahora mismo podemos acheter le Lenovo M10 FHD Plus en solo 154,80 euros. Estamos ante un descuento muy suculento, si tenemos en cuenta que su precio habituel es de 232 euros. Esto supone un descuento de 77,90 euros o lo que es lo mismo, un 33% de descuento. Además, los clientses Prime de Amazon no pagarán gastos de envío. Hay que recordar que las ofertas de Amazon no duran para siempre, por lo que esta rebaja podría desaparecer en cualquier momento.