La tablette Nokia T20 avec un écran de 10,36 pouces pourrait bientôt être lancée

Alors que la dernière année et demie a eu un impact négatif sur l’industrie de la technologie, cela s’est avéré être un moment phénix pour les tablettes Android. Une fois en panne, sorties et oubliées par presque toutes les marques à l’exception de Samsung, les tablettes Android vont bientôt redevenir une chose grâce à la demande croissante d’appareils à grand écran pour l’apprentissage à distance et la consommation de médias.

Le dernier à avoir rejoint le mouvement est HMD Global, qui travaillerait sur une nouvelle tablette Android qui sortira sous la marque Nokia. La prochaine tablette s’appelle T20, à ne pas confondre avec la version à tir rapide du jeu de cricket, et devrait être dotée d’un écran de 10,36 pouces.

Selon le rapport de NokiaMob, la prochaine tablette de HMD pourrait porter les numéros de modèle TA-1392 et TA-1397. Ces deux tablettes ont été récemment repérées sur un site de certification russe.

En dehors de Nokia, nous avons déjà beaucoup entendu parler des prochaines tablettes de Xiaomi et Realme. Même OnePlus, Oppo, Honor et Vivo seraient livrés avec leurs versions d’un appareil informatique portable à grand écran et nous pouvons nous attendre à ce que ces tablettes commencent à être lancées à partir du mois prochain en Chine au moins.

Quelques listes de détaillants aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni ont révélé les spécifications et les prix possibles de la tablette Nokia T20 bien avant le lancement.

Selon ces listes, les principales spécifications de la tablette Nokia T20 incluent – un écran de 10,36 pouces, 4 Go de RAM couplés à 64 Go de stockage interne. La tablette devrait se décliner en quelques variantes basées sur la connectivité – 4G et WiFi uniquement et peut n’être disponible que dans une option de couleur bleu solo.

Selon les listes des détaillants, la variante 4G de la tablette Nokia T20 pourrait être au prix de 202 £ ou Rs. 20 900 avec TVA et 168 £ ou Rs. 17 430 hors TVA.

D’un autre côté, la variante WiFi uniquement devrait être légèrement moins chère et pourrait coûter 185 £ ou Rs. 19 190 TTC ; 154 £ ou Rs. 15 900 sans TVA.

Le prix indien est dérivé par conversion directe de la livre en INR et n’est qu’un prix indicatif. Ces annonces suggèrent que la tablette Nokia T20 se rapproche du lancement, bien que nous devions attendre une annonce officielle pour obtenir des éclaircissements.

