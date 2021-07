La tablette que l’on croit être le Xiaomi Mi Pad 5 passe par la FCC

TL;DR

Une nouvelle tablette Xiaomi est apparemment passée par la FCC. L’appareil, qui serait un modèle Mi Pad 5, offrira des capacités de charge et de transfert d’énergie sans fil de 22,5 W.

Nous avons appris que Xiaomi travaillait sur un ensemble de nouvelles tablettes haut de gamme en mai. Maintenant, une tablette Xiaomi censée être le Mi Pad 5 est passée par la FCC.

À en juger par la liste FCC, cette tablette particulière (numéro de modèle 21051182G) contiendra un support de charge de 22,5 W et exécutera MIUI 12,5 hors de la boîte. Sans surprise, l’appareil prend également en charge Bluetooth et Wi-Fi double bande. Il n’y a aucune mention de NFC, cependant.

Fait intéressant, “WPT” est mentionné dans la liste, suggérant que l’appareil pourrait contenir des capacités de transfert d’énergie sans fil. Ce serait un outil très utile à avoir sur une tablette avec une grosse batterie. Cela indique également que la tablette prendrait en charge le chargement sans fil, bien que cela ne soit pas spécifié.

Il n’y a aucune preuve que la tablette prend en charge les réseaux mobiles. Cela pourrait être spécifique à ce modèle, car les conseils précédents suggèrent que certaines prochaines tablettes Xiaomi incluront une prise en charge vocale.

Enfin, l’étiquette de l’appareil ne fournit pas de chiffre de stockage exact, mais trois chiffres sont marqués de croix, suggérant que l’ardoise pourrait être lancée avec au moins 128 Go à portée de main.

Xiaomi Mi Pad 5 : Que savons-nous d’autre ?

Ce n’est pas la première fois que nous voyons cette tablette Xiaomi passer par une agence de certification. En juin, le 21051182G a rendu visite à la Commission économique eurasienne (ECC), révélant moins de détails mais confirmant une prochaine liste Xiaomi.

Des fuites précédentes suggéraient également que trois tablettes Xiaomi arriveraient cette année, à savoir les numéros de modèle K81, K81A et K82. On ne sait pas si 21051182G est lié à K82, mais si c’est le cas, nous pouvons nous attendre à ce que cette tablette comporte un SoC Snapdragon 855, 855 Plus ou 860, un écran de 11 pouces et une batterie de 8 720 mAh sur la base des informations précédemment recueillies par XDA. .

On ne sait pas quand la série Xiaomi Mi Pad 5 fera ses débuts. La société n’a pas sorti de nouvelle série de tablettes depuis environ trois ans, permettant à des fabricants concurrents comme Samsung de combler le vide sur le marché. Cependant, à en juger par les récentes inscriptions auprès des agences de certification mondiales, le fabricant coréen pourrait bientôt avoir de la concurrence.