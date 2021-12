La tablette realme pad est déjà vendue en Espagne et fait ses débuts avec une remise importante | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous recherchez une tablette avec un bon design, une puissance adéquate pour les tâches les plus courantes et un bon prix, voici une bonne opportunité.

La société realme entre sur le marché des tablettes avec le nouveau realme pad. Il vient de sortir en Espagne, mais il est déjà en place une remise de 22%.

Saisir la tablette realme pad avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage avec 56 euros de remise. Il ne coûte que 198,80 euros. La version avec 6 Go de RAM et 128 Go le stockage n’est que de 249,99 euros. Vendu et expédié gratuitement par Amazon en une journée.

Il s’agit d’une tablette avec un boîtier métallique et un design ultra-fin, seulement 6,9 mm d’épaisseur. A un écran de 10,4 pouces avec une résolution de 2 000 x 1 200 pixels.

Tablette 10,4 pouces avec haut-parleurs Dolby Atmos, 64 ou 128 Go de stockage et puissance pour la lire, la parcourir ou l’utiliser pour produire du contenu.

Ont 4 enceintes Dolby Atmos pour améliorer l’audio immersif lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux vidéo.

A diverses façons de protéger la vue: mode lecture, mode sombre, mode nuit et un mode confort oculaire pour réduire la fatigue oculaire.

Le processeur utilisé est le MediaTek Helio G80 8 cœurs, avec 4 ou 6 Go de RAM, selon le modèle que vous choisissez, et 64 ou 128 Go de stockage.

Il s’agit d’une tablette milieu de gamme, idéale pour les tâches quotidiennes : regarder des séries et des films, naviguer sur les réseaux sociaux et toutes sortes d’applications, y compris des jeux pas trop exigeants.

La tablette realme pad Il a ac WiFi, Bluetooth, et une batterie de 7 100 mAh qui dure toute la journée.

A aussi une caméra frontale ultra grand-angle de 8 Mpix, idéal pour les appels vidéo.

A charge rapide à 18W via USB Type C et charge inversée. Vient avec Android 11 de tissu.

