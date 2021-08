La tablette Samsung Galaxy Tab S7, l’alternative à l’iPad Pro, avec 169 euros de remise et stylet inclus | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Apple a toujours créé des tendances avec les tablettes, mais dans l’univers Android, Samsung a su répondre. La spectaculaire Samsung Galaxy Tab S7 en est un bon exemple.

Personne ne doute de la qualité d’un iPad, mais de nombreux utilisateurs préfèrent la polyvalence et la compatibilité d’Android. Avec la Samsung Galaxy Tab S7, tu peux tout avoir.

La tablette Samsung Galaxy Tab S7 avec processeur Snapdragon 865+, écran 120 Hz et stylet S Pen a une remise de 23% sur Amazon. Il reste au prix de 579,99 euros, avec la livraison gratuite en une journée. Ils sont à 169 euros de remise !

C’est vrai que même avec la remise, le prix est respectable. Mais il s’agit de l’une des tablettes les plus puissantes de 2021, avec un processeur et un écran spectaculaire, un stylet inclus, des caméras de qualité, un son Dolby Atmos avec 4 haut-parleurs, et bien d’autres, comme nous allons le voir.

Avec Snapdragon 865+, un écran QHD 11″ et un S Pen inclus, cette tablette Samsung se démarque par ses propres mérites comme l’une des meilleures tablettes Android de 2021.

La tablette Samsung Galaxy Tab S7 se vante de un écran de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Idéal pour jouer à des jeux vidéo ou naviguer et utiliser les réseaux sociaux sans se fatiguer les yeux.

Le processeur choisi est le puissant Qualcomm Snapdragon 865+, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez utiliser les applications et jeux Android les plus puissants, ou profiter de séries et de films grâce à son 4 haut-parleurs AKG et son Dolby Atmos.

Comme l’iPad Pro, la Galaxy Tab S7 a un stylet S-Pen polyvalent, avec lequel vous pouvez dessiner ou prendre des notes sur l’écran comme un vrai crayon ou marqueur, car il détecte 4096 types de pressions et de positions différents.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Dans la section caméras, il a un capteur arrière de 13 Mo capable d’enregistrer des vidéos 4K, et une façade de 8 Mo, idéal pour les appels vidéo. C’est une qualité bien supérieure à celle des appareils photo des autres tablettes, dont l’iPad Pro.

La batterie atteint 8 000 mAh, avec une charge rapide à 45 W. Il peut durer toute la journée même avec une utilisation continue.

La tablette Samsung Galaxy Tab S7 avec processeur Snapdragon 865+, écran 120 Hz et stylet S Pen a une remise de 23% sur Amazon. Il reste au prix de 579,99 euros, avec la livraison gratuite en une journée. Ils sont à 169 euros de remise !

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.