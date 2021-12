La tablette Tom Brady jette des mèmes, GIF

Ce fut une nuit difficile pour Tom Brady dimanche soir, c’est le moins qu’on puisse dire.

Non seulement les Buccaneers de Tampa Bay se sont fait blanchir 9-0 par les Saints de la Nouvelle-Orléans, le QB n’ayant lancé que 214 verges et une interception, mais l’équipe a perdu Chris Godwin, Mike Evans ET Leonard Fournette sur blessure.

Aïe.

Et en plus de cela, après cette interception, Brady a été filmé en train de regarder l’une de ces tablettes Microsoft Surface et de la jeter par frustration, ce qui pourrait remplacer la tablette désormais classique d’Aaron Rodgers ou la version Bill Belichick (voir ci-dessous) en tant que GIF « Je suis en colère contre ce que je vois sur mon écran »:

Voici la vidéo



Ce moment rejoint ces deux GIF



Pauvres comprimés.

Les gens ont fait des blagues similaires