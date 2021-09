La tactique de Gareth Southgate sous le feu des critiques alors que Jamie O’Hara remet en question le manque de remplaçants utilisés après le match nul de l’Angleterre contre la Pologne

in

Gareth Southgate est critiqué pour sa décision de ne pas effectuer de remplacements tardifs lors du match nul 1-1 contre la Pologne.

Le spécialiste de talkSPORT, Jamie O’Hara, fait partie de ceux qui remettent en question le manager anglais et son manque de sens tactique dans les phases finales des matchs, affirmant qu’il s’agit d’un thème “récurrent”.

Des questions ont été posées à Southgate suite au tirage au sort de la Pologne

Les Three Lions semblaient prêts à mettre fin au triplé de septembre en maintenant leur record de 100% sur la route du Qatar, après que le capitaine Harry Kane ait marqué une superbe frappe de 30 yards.

Mais la tête dans les arrêts de jeu du remplaçant Damian Szymanski a assuré à la Pologne un match nul 1-1 à Varsovie, où la frustration de Southgate face au résultat a été tempérée par le travail des joueurs tout au long de l’affrontement.

Cependant, le patron avait un éventail de talents sur son banc qui auraient pu aider à assurer la victoire – notamment Trent Alexander-Arnold de Liverpool, Reece James de Chelsea et Bukayo Saka d’Arsenal.

Et O’Hara ne peut pas comprendre pourquoi aucun remplaçant n’a été utilisé pour aider à fermer trois autres points.

“Cela semble être une chose récurrente qui se produit avec les décisions tactiques en fin de match”, a déclaré l’ancien homme de Tottenham au talkSPORT Breakfast.

« Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et penser : « Nous allons bien, laissons cela. »

Kane a marqué un étourdissement mais l’Angleterre regrettera les points perdus

«Vous devez penser à l’avance et savoir que c’est la dernière minute et qu’ils vont emballer la boîte et créer une chance.

« Est-ce que nous le renforçons ? Est-ce que j’apporte quelques jambes fraîches ? »

Southgate a défendu sa décision de n’utiliser aucun de ses remplacements lorsqu’il a été interrogé après le tirage au sort.

“Nous étions très à l’aise et en contrôle total, donc cela aurait vraiment fait des remplacements pour le plaisir”, a déclaré Southgate à Sky Sports News, “et cela peut perturber le rythme que nous avions.

“Je n’ai absolument aucun doute que cela sera remis en question, mais nous n’avons pas vu que c’était nécessaire.”

