La tactique de Raiola se retourne contre lui alors que Man Utd prend le volant face au joueur vedette

Manchester United est de plus en plus confiant dans la prolongation du contrat de Paul Pogba – mais ne semble prêt à le faire à ses conditions qu’après qu’un geste astucieux de son agent Mino Raiola se serait retourné contre lui.

Pogba, 28 ans, est dans la dernière année de son contrat avec Manchester United. Le club souhaite naturellement lier le Français à de nouveaux termes. Cependant, Pogba n’a pas encore pris de décision finale et se contente apparemment d’évaluer ses options face à l’intérêt généralisé du continent.

Le Real Madrid, le PSG, la Juventus et Barcelone ont tous été crédités d’intérêts. Si l’attrait de signer un joueur de premier plan n’était pas déjà assez fort, l’absence potentielle de frais de transfert a renforcé son attrait.

En effet, Pogba sera libre de négocier un accord de pré-contrat avec les clubs étrangers en janvier. Cela conduirait ensuite à un changement d’agent libre cet été.

En tant que tel, un rapport publié vendredi a affirmé Raiola a été en contact avec Barcelone au sujet d’un éventuel transfert gratuit.

Cependant, selon Sport, Barcelone aurait informé Raiola qu’il considérait la signature de Pogba comme « inviable ».

Au milieu de leurs problèmes financiers, les géants catalans en difficulté insistent sur le fait qu’ils ne peuvent pas se permettre le type de salaire que Pogba exigerait.

De plus, ils pensent que la seule véritable intention de Pogba est de rester à United et de prolonger son contrat.

De plus, Barcelone craint qu’ils ne soient simplement utilisés comme un outil pour forcer United à augmenter le forfait qu’ils offrent au milieu de terrain.

En tant que tel, le jeu de Raiola pour faire attendre une réponse à United serait, semble-t-il, la seule raison du retard.

Et tandis que le PSG et le Real pourraient satisfaire son salaire hebdomadaire déclaré de 400 000 £, sa seule intention serait, semble-t-il, de rester.

En conséquence, United serait désormais « sage de la tactique de Raiola », les Red Devils estimant maintenant qu’ils détiennent « le dessus » dans les pourparlers.

Et on espère que son nouveau contrat sera annoncé dans les semaines à venir et bien avant leur « échéance de Noël ».

Raiola taquine également sur son retour à la Juventus

Barcelone n’est pas le seul club que Raiola utilise prétendument pour augmenter les revenus de Pogba.

En effet, l’agent a récemment laissé entendre qu’un retour à Turin avec la Juventus était également quelque chose que le milieu de terrain « envisage sérieusement ».

« Le contrat de Pogba expire l’année prochaine. Nous parlerons à Manchester (United) et verrons », a déclaré Raiola le mois dernier.

« C’est sûr que Turin est resté dans son cœur et il se soucie beaucoup de ces choses. La possibilité de revenir à la Juventus est là mais cela dépend aussi de la Juve. »

Pogba semble également prêt à jouer le jeu, avec des commentaires faits après le récent succès de la France en Ligue des Nations.

Interrogé directement sur les liens de la Juventus, Pogba a déclaré: « J’aime Turin [laughs]!

«Je parle toujours avec d’anciens coéquipiers de la Juve comme [Paulo] Dybala. Je suis à Manchester maintenant, je suis sous contrat jusqu’en juin.

« Alors voyons. Je veux terminer cette saison à mon meilleur niveau, alors nous verrons. »

