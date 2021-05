La «tactique d’intimidation» de la France ne fonctionnera pas sur la Grande-Bretagne, prévient Macron après le blocus de Jersey | Politique | Nouvelles

Daniel Kawczynski s’exprimait à un moment où les navires de pêche français étaient apparemment en retraite après l’arrivée de bateaux dont le HMS Severn et le HMS Tamar. Les navires français avaient auparavant menacé de bloquer le port – et avaient reçu le soutien tacite d’Annick Girardin, la ministre française des Affaires maritimes, à l’Assemblée nationale française.

Dans une intervention extraordinaire qui a déclenché la sonnette d’alarme à Londres, Mme Girardin a suggéré que son pays pourrait couper l’alimentation électrique de Jersey en représailles à la décision de Jersey de délivrer 41 licences de pêche avec des conditions imposées unilatéralement, y compris le temps que les navires de pêche français pourraient passer dans ses eaux.

M. Kawczynski a déclaré à Express.co.uk: «C’est clairement très, très préoccupant, ce genre de menaces très agressives.

«Couper l’électricité à quelqu’un équivaut à menacer de graves privations pour les habitants de Jersey.

«C’est une tactique d’intimidateur conçue pour intimider les habitants d’une petite île.

«Ce qu’ils ne semblent pas comprendre, c’est que nous avons un lien avec les habitants de Jersey.

«J’ai eu le privilège de visiter cette île à trois reprises, et il est impossible que le gouvernement britannique permette que tout cela se produise sans de graves ramifications.»

«Mais je pense, je pense qu’il y a des sortes de mots émanant de certaines causes à Paris peut-être, démontrent qu’ils ne sont pas encore aux prises avec le fait que la Grande-Bretagne devienne une nation souveraine indépendante.

Le Parlement se réunissant de nouveau lundi, le député de Shrewsbury et d’Atcham, M. Kawczynski, a déclaré que lui et ses collègues feraient pression sur le gouvernement pour qu’il reste ferme sur la question.

Il a expliqué: «Nous voulons voir une résolution et une résilience non diluées de la part du Premier ministre et de son équipe.

«Nous soutenons les habitants de Jersey et les habitants des îles anglo-normandes, et nous observerons et protégerons nos propres ressources maritimes.

«Et nous ne permettrons ni aux syndicats de pêcheurs, ni au gouvernement de nous intimider pour céder à des demandes déraisonnables qui mettront en danger les moyens de subsistance de nos propres pêcheurs.»

M. Kawczynski a également suggéré que les pêcheurs français devraient être reconnaissants de ce qu’ils ont obtenu après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Il a dit: «Déjà à partir de l’accord que j’ai lu, ils l’ont, je dirais trop d’accès.

«C’est l’un des domaines sur lesquels nous avons dû faire des compromis.

«Beaucoup de gens au Royaume-Uni, conscients de l’accès très généreux que nous avons donné aux Français et à la Belgique à nos eaux, se rendraient compte à quel point ils se comportent de manière déraisonnable.

Les données de suivi ont montré des navires français au départ de Saint-Hélier cet après-midi après un blocus du port dans la matinée.

Cependant, s’exprimant aujourd’hui, Hugo Lehuby, porte-parole du Comité régional des pêches de Normandie, a déclaré que les discussions avec les responsables insulaires s’étaient révélées infructueuses.

Il a ajouté: “Nous nous enfonçons dans une impasse. Soit cela est résolu, soit des mesures de rétorsion sont prises.”