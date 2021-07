La taille compte : les petites villes peuvent être parfaites pour les startups

Chintan Bakshi Portrait

L’Inde connaît une tendance constante mais unique dans l’écosystème des startups – des professionnels hautement qualifiés et expérimentés et des fondateurs de startups passent des métros aux villes de niveau 2 pour créer des solutions technologiques innovantes en intelligence artificielle, technologies climatiques, IoT, etc.

L’Inde a toujours été un pôle entrepreneurial. Actuellement, l’Inde possède le troisième plus grand écosystème de startups au monde, avec 51 startups évaluées à plus d’un milliard de dollars, ou licornes. La plupart de ces startups ont été concentrées dans les principales villes métropolitaines. Cependant, les entrepreneurs se tournent maintenant vers les petites villes pour créer leurs startups afin de rester proches de leurs clients et d’économiser de l’argent.

L’enquête économique de 2018-2019 a déclaré que 16 500 startups étaient enregistrées en mars 2019, et une énorme moitié de ce chiffre provenait de villes de niveau 2 et de niveau 3 de l’Inde. Des villes comme Ahmedabad, Indore, Chandigarh, Lucknow, Patna, etc., deviennent des options incontournables pour les startups.

La disponibilité de ressources telles que des bureaux et de la main-d’œuvre à des tarifs moins chers est un facteur important pour attirer les startups vers les villes de niveau 2 et de niveau 3, en particulier dans les phases initiales lorsque les startups sont amorcées. Pour les startups, un avantage supplémentaire pour la main-d’œuvre qualifiée facilement disponible à moindre coût est un taux de rétention plus élevé dans les petites villes.

De plus, certaines startups construisent pour Bharat (par opposition à l’Inde qui vit dans les métros) et il est logique que ces startups commencent à partir d’une ville de niveau 2/3 plutôt que d’un métro pour rester proche de leur client. Par exemple, DealShare, qui cible les clients des groupes à revenu moyen en offrant des remises intéressantes sur les produits d’usage quotidien, est passé de Bengaluru à Jaipur pour rester proche des clients tout en construisant leur produit.

Les gouvernements des États donnent une impulsion supplémentaire par le biais de politiques de démarrage et d’initiatives d’accélération. Par exemple, ‘Punjab Startup Summit 2018’, ‘Startup Chhattisgarh Programme’, ‘Kerala Startup Mission’ et plusieurs autres. Quelques exemples notables à cet égard sont les avantages distincts que des États comme le Rajasthan et le Gujarat offrent à leurs entrepreneurs. Le Gujarat a également offert des avantages spéciaux dans le cadre de sa politique Startup Gujarat. Certains d’entre eux comprennent une allocation de subsistance de 20 000 ` par mois pendant un an.

Les startups des villes de niveau 2 et 3 sont également confrontées à leur part de défis. L’un des plus grands défis dans les petites villes est le manque de main-d’œuvre technique qualifiée. Il existe une pénurie de professionnels formés à l’IA, de scientifiques des données et de personnes ayant de solides connaissances dans les technologies comme l’IoT. Cependant, il est encourageant de voir que cette tendance est en train de changer, grâce à la pandémie qui a « uniformisé les règles du jeu en matière de financement » pour les startups des villes de niveau 2 et de niveau 3. Jaipur et Ahmedabad ont connu une augmentation significative du nombre de startups financées en 2020. Jaipur comptait 14 nouvelles startups et la ville a reçu un financement total de 35 948 327 $. (Source : Tracxn).

De même, le manque d’écosystème de startups est intelligemment traité par les centres d’incubation dans ces endroits qui facilitent un mentorat de classe mondiale, un espace de travail approprié, un financement de démarrage, etc. Un exemple ici est l’initiative d’inclusion Bharat de CIIE.Co. Il soutient les startups qui s’adressent aux groupes à revenu faible et intermédiaire dans les secteurs de la finance, du développement des compétences, de la génération de moyens de subsistance et de la santé.

L’entrepreneuriat dans les petites villes est une tendance saine et était très nécessaire. Cela ouvrira de multiples portes d’opportunités pour l’Inde sur la scène mondiale de la recherche et du développement et stimulera l’économie en fournissant une injection interne d’investissement et d’enthousiasme.

L’écrivain est partenaire – Incubation, CIIE.CO et PDG – Startup Oasis

