La taille de l’écran du Galaxy S22 pourrait être la plus petite depuis des années

Est-ce que quelqu’un écoute vraiment là-haut ? Nos appels incessants pour le retour de tailles de téléphones raisonnables ont-ils enfin été entendus ? Certaines rumeurs récentes nous le demandent certainement. Et nous ne parlons pas non plus du retour de certaines séries explicitement petites comme la gamme Xperia Compact de Sony – il y a de plus en plus de preuves d’une tendance vers la plus petite pour l’une des familles phares les plus importantes d’Android.

La série Samsung Galaxy S21 de cette année nous a offert un modèle Ultra de 6,8 pouces, une variante “+” de 6,7 pouces et une option de base de 6,1 pouces. L’année dernière, les choses étaient encore plus grandes, avec un S20 de 6,2 pouces (photo, en haut) comme la plus petite taille d’écran offerte.

6.06 – Univers de glace (@UniverseIce) 17 septembre 2021

Selon cette dernière rumeur, le prochain Galaxy S22 pourrait continuer à réduire encore plus les choses et nous offrir un écran de 6,06 pouces encore plus petit que le S21.

Nous obtenons également ce qui semble être la corroboration d’un autre changement supposé dans la direction de la taille d’une pinte, l’univers Ice tentant également de confirmer les informations selon lesquelles le S22 fonctionnerait avec une batterie de 3700 mAh, contre 4000 mAh dans le S21.

Maintenant, une réduction de moins d’un pouce des dimensions de l’écran contribuera-t-elle à un impact significatif en ce qui concerne l’impression que vous obtenez de la taille du téléphone ? Cela semble loin d’être une certitude, mais avec des téléphones aussi gros qu’ils le sont maintenant (et apparemment ne font que grossir), ceux d’entre nous qui portent encore le flambeau pour les jours de conception de téléphone plus réservée élimineront tout signe de mouvement loin du jumbo -téléphone tendance que nous pouvons obtenir.