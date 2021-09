La taille de l’industrie du marketing d’influence atteindra 2 200 crores de roupies en Inde d’ici 2025: rapport

Le marché devrait atteindre une valeur de Rs 900 crore d’ici la fin de 2021

L’industrie indienne du marketing d’influence devrait atteindre une valeur de Rs 900 crore d’ici la fin de 2021, selon le rapport India Influencer Marketing de GroupM INCA. Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25% jusqu’en 2025 pour atteindre une taille de Rs 2 200 crore, ajoute le rapport. « Au cours des dernières années, les marques ont manifesté un intérêt marqué pour le marketing d’influence. La pandémie a accéléré l’adoption du marketing d’influence par les marques, ce qui en fait une partie intégrante de la stratégie de marketing de la marque et constitue désormais une partie importante de notre recommandation de mix média aux marques », a déclaré Prasanth Kumar, PDG de GroupM Asie du Sud.

« Le facteur clé qui a intéressé les marques est le lien de confiance et d’authenticité que les influenceurs partagent avec leur public, aidant ainsi les marques à s’associer à un influenceur pour en tirer parti. Ce rapport est notre effort pour aider les spécialistes du marketing à comprendre divers aspects du marketing d’influence dans le pays. Le comportement des consommateurs évolue à un rythme rapide, et nous voulons donner aux spécialistes du marketing les connaissances qui peuvent les aider », a ajouté Kumar.

L’unité de solution d’influence et de marketing de contenu de GroupM, INCA, a publié vendredi “The India Influencer Marketing Report”. Selon le rapport, les soins personnels (25 %), la restauration et les boissons (20 %), la mode et les bijoux (15 %) et les appareils mobiles et électroniques 10 % sont les quatre principales catégories qui contribuent à 70 % du volume du marketing d’influence. En outre, les célébrités représentent 27% des dépenses de marketing d’influence tandis que les influenceurs représentent 73%. Par ailleurs, près des deux tiers de la population indienne suivent un influenceur.

100% des leaders du marketing ont convenu que le marketing d’influence était une priorité élevée ou première de leur calendrier marketing pour 2021, selon l’enquête sur le marketing d’influence de l’INCA. L’enquête a également révélé que les 50 % des personnes interrogées sont sur le point d’augmenter les dépenses de marketing d’influence de 25 à 36 %.

« L’industrie du marketing d’influence est à un point d’inflexion et peut décoller, à condition que l’industrie initie pour mesurer, quantifier et rendre les investissements dans le marketing d’influence responsables. Le « India Influencer Marketing Report » est la tentative de GroupM et d’INCA de faire de même », a déclaré Ashwin Padmanabhan, président, partenariats et commerce, GroupM India.

