La taille des billets de prêt immobilier rebondit après le ralentissement de la pandémie, tandis que les femmes obtiennent des notes de crédit élevées: rapport

La demande de prêts immobiliers a augmenté après le verrouillage et l’assouplissement des restrictions, tandis que le montant moyen des prêts personnels a chuté, selon un récent rapport de BankBazaar.

Le premier trimestre de 2021 a commencé sur une note prometteuse, avec la taille moyenne des billets pour les prêts immobiliers grimpant à Rs 28,43 lakh contre Rs 27,74 lakh au trimestre précédent. Cela a chuté avec la deuxième vague, au deuxième trimestre, mais depuis le troisième trimestre, les tailles de billets ont repris.

La quatrième édition de BankBazaar Moneymood 2022 met en lumière les tendances d’achat de crédit en Inde en 2021 et présente les perspectives pour 2022.

Selon le rapport, près de 70 % de la clientèle de BankBazaar ont une cote de crédit de plus de 700 points, 36 % ayant une cote de 800 points ou plus.

Selon le rapport, les femmes sont plus conscientes de leurs habitudes financières que les hommes, ce qui se reflète dans leurs cotes de crédit. Plus de 72 % des femmes ont obtenu un score de 700 ou plus, contre 66 % des hommes. Même dans la catégorie des scores élevés, 40 % des femmes ont déclaré des scores de 800+, contre 35,6 % des hommes. Globalement, les salariés ont de meilleurs scores que les indépendants. Ici, 69,2 % des salariés ont un score de 700+ contre 61,25 indépendants. Seuls 27,5% des indépendants ont des scores supérieurs à 800 contre 40% des salariés.

Commentant dans le même sens, Adhil Shetty, PDG de BankBazaar.com, a déclaré : « Au cours des dernières années, il y a eu une plus grande transparence sur la façon dont les taux d’intérêt sur les produits de crédit sont fixés et le rôle de la cote de crédit dans l’ensemble du processus. Par conséquent, les gens comprennent la nécessité d’avoir une bonne cote de crédit et les suivent activement. Les femmes, en particulier, réussissent mieux à conserver une bonne cote de crédit, améliorant ainsi leurs chances d’accéder au crédit. Néanmoins, il y a des lacunes qui doivent être comblées.

« Alors que 67% des personnes qui vérifient leur pointage de crédit sur BankBazaar ont un score de 700+, seulement 36% d’entre elles ont un score de 800+ – un score qui vous permettrait d’obtenir le meilleur taux sur n’importe quel produit de crédit de la plupart des institutions financières. . C’est pour cette raison que notre première carte de crédit co-marquée a des rapports de solvabilité réguliers comme l’un de ses USP », a-t-il ajouté.

Rebonds de la demande de prêts immobiliers

2021 a été l’année du retournement après la pandémie pour les crédits immobiliers. Malgré les revers de la deuxième vague de la pandémie, l’année a été une période de croissance. Le premier trimestre de 2021 a commencé sur une note prometteuse, avec la taille moyenne des billets pour les prêts immobiliers s’élevant à Rs.28.43L contre Rs.27.74L au trimestre précédent, selon les données de BankBazaar. Cela a chuté avec la deuxième vague, au deuxième trimestre, mais depuis le troisième trimestre, les tailles de billets ont repris.

Les prêts personnels diminuent

La taille moyenne des billets pour les prêts personnels a chuté pour la quatrième année consécutive, passant de Rs 1,92 lakh à Rs 1,86 lakh. La taille moyenne des billets pour les femmes à 1,87 lakh Rs était légèrement supérieure à celle des hommes à 1,86 lakh Rs. La taille moyenne des billets de prêt hors métro a fortement chuté à Rs 1,73 lakh cette année, contre Rs 2,19 lakh l’année dernière. Les métros, d’autre part, ont grimpé jusqu’à une taille moyenne de ticket de prêt de Rs 1,91 lakh par rapport à la moyenne de Rs 1,87 lakh de l’année dernière, dépassant les non-métros. L’assouplissement de la taille moyenne des billets pour les prêts suit les tendances du secteur suite au resserrement des politiques de crédit non garanti ainsi qu’à l’augmentation des prêts à petits et très petits billets tels que les prêts « Achetez maintenant, payez plus tard ».

« Les contraintes de la pandémie ont accru l’importance des cartes de crédit comme première ligne de crédit ainsi que comme mode de paiement le plus simple. Couplée à une accessibilité facile grâce aux processus de demande sans contact via Digital KYC, la demande de cartes de crédit a fortement rebondi et continue d’augmenter. Au cours de l’année à venir, nous nous attendons à une accélération similaire dans les segments des prêts alors que les nouveaux montages reviendront aux niveaux d’avant COVID sur Digital KYC », a déclaré Pankaj Bansal, directeur commercial de BankBazaar.com.

Cartes de carburant avec une vengeance

Les cartes de crédit ont gagné en popularité à pas de géant. Deux tendances très intéressantes ont émergé. Ce premier a été le bond de près de 10 fois de la demande de cartes de carburant. Les prix du carburant qui montent en flèche poussent les consommateurs à rechercher n’importe quelle option pour réduire leurs prix du carburant, et les récompenses et les avantages sur les cartes de carburant leur permettent de bien le faire.

La part des cartes carburant est passée à 13,1 % de l’ensemble des cartes, contre 4,95 % l’an dernier. Alors que les prix du carburant ne montrent toujours aucun signe de baisse et que les bureaux et les écoles s’ouvrent lentement, la demande de cartes de carburant devrait rester élevée dans un proche avenir.

Alors que les achats à domicile occupaient le devant de la scène, les cartes de récompenses ont fortement rebondi pour croître de plus de 100 % par rapport à l’année dernière. Avec des récompenses personnalisées, des remises en argent et des offres sur les achats en ligne et hors ligne pour l’essentiel, le luxe, les dépenses de style de vie et les divertissements, les cartes d’achat semblent plus attrayantes que jamais, et la demande devrait également augmenter au cours de l’année à venir.

La deuxième tendance très intéressante des cartes de crédit a été le nombre de femmes optant pour les cartes de crédit. Le pourcentage de femmes clientes de cartes de crédit a augmenté de près de 50 %, passant de 8,41 % l’an dernier à 12 % cette année. Alors que le nombre de femmes optant pour les cartes de crédit a augmenté dans tous les domaines, le changement est plus notable chez les femmes de moins de 25 ans. Le groupe d’âge des moins de 25 ans a été le plus agressif dans l’adoption des cartes de crédit et a fortement augmenté de 175 % par rapport à toutes les autres cohortes, qui ont augmenté d’environ 100 %.

