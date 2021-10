La taille du fichier de Metroid Dread est plus petite qu’on ne le pensait

Des détails mis à jour sur le site officiel de Nintendo ont révélé la taille initiale du fichier de Metroid Dread, et il est en fait considérablement plus petit que prévu initialement.

Immédiatement après la révélation du jeu lors de l’E3 de cette année, le site Web de Nintendo a répertorié Metroid Dread en pré-commande, indiquant que sa taille de fichier éventuelle serait de 6,9 ​​Go. Maintenant, comme l’a repéré Nintendo Everything, ce chiffre est passé à seulement 4,1 Go aux États-Unis – une diminution de la taille d’environ 40 %. Incidemment, la taille du fichier est légèrement plus grande de 4,2 Go en Europe.

Ce changement de taille de dernière minute n’est pas rare – une diminution similaire de la taille du fichier a également été observée sur la liste de Nintendo pour Super Mario 3D World + Bowser’s Fury juste avant le lancement, par exemple – et bien que la cause de la réduction ne soit pas connu, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Il est beaucoup plus probable que le changement soit dû à des améliorations et à une compression de développement tardif (ce que Nintendo est connu pour être fantastique), plutôt qu’à des coupures de contenu.

La liste confirme également que Metroid Dread est compatible en mode TV, en mode sur table et en mode portable, et prendra en charge les langues japonaise, française, allemande, italienne, espagnole, coréenne, néerlandaise, russe, chinoise et anglaise.