La taille du fichier et les dates de préchargement de Battlefield 2042 ont été divulgués

La taille du fichier du prochain Battlefield 2024 d’EA DICE a été divulguée et elle est plus petite que prévu. Comme publié par le compte Twitter PlayStation Game Size, la version PS5 de Battlefield 2024 nécessitera 42,389 Go aux États-Unis et un peu plus de 42,717 Go en Europe.

Bien que la fuite ne couvre que la version PS5 du jeu, on peut supposer que la taille du fichier sur les autres plates-formes ne sera pas radicalement différente. Le compte note également que les tailles de fichiers répertoriées sont sans correctif prévu pour le premier jour, ce qui pourrait augmenter un peu la taille du fichier, mais même dans ce cas, la taille est tout à fait raisonnable pour un jeu à l’échelle de Battlefield 2024.

Lecture en cours : bande-annonce des nouveaux spécialistes de Battlefield 2042

La fuite incluait également des détails de préchargement pour les joueurs PS5, indiquant que les joueurs avec la version standard pourront commencer le préchargement le 17 novembre pour la sortie du 19 novembre, tandis que les joueurs qui ont précommandé l’édition Gold ou Ultimate seront en mesure de commencer le préchargement le 10 novembre pour une version le 12 novembre. Bien qu’elles ne soient confirmées que pour la PS5, ces dates seront vraisemblablement les mêmes sur toutes les plateformes.

PlayStation Game Size a également ajouté dans une réponse que les joueurs accédant à la version d’essai de Battlefield 2024 le 12 novembre via les abonnements Xbox Game Pass ou EA Play ne seront pas éligibles pour le préchargement du 10 novembre.

