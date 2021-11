La taille du problème, le manque de soutien des i-banks hantent la liste des publications de Paytm

Des sources affirment que les banquiers d’investissement n’ont pas pu mobiliser de soutien pour le titre le jour de la cotation.

Les actions de Paytm E-Commerce ont continué de baisser lundi, alors que les investisseurs se sont précipités pour sortir de l’action. Après avoir perdu 27% le jour de la cotation, l’action a encore reculé de 13,03% lundi, portant la baisse cumulée du prix d’émission à 36,73%. Fino Payments Bank a également chuté pour le sixième jour, ayant perdu au total 31,2% depuis sa cotation. Même si certaines émissions publiques onéreuses se sont bien comportées ces derniers temps, les valorisations vertigineuses et l’absence de cash-flows/bénéfices positifs font désormais l’objet d’un examen minutieux.

Plusieurs facteurs ont eu un impact sur les performances post-inscription de Fino et Paytm. Alors que les valorisations, la taille de l’offre et la qualité du livre d’ancrage sont venues hanter Paytm, le modèle commercial des paiements lui-même est tombé dans un nuage après le succès fulgurant d’UPI. Les banquiers d’investissement ont déclaré à FE que le portefeuille d’ancrage de Paytm comprenait des fonds de pension et des fonds souverains, qui sont là pour le long terme et ne sont pas dérangés par les pertes à la valeur du marché. Cependant, les investisseurs n’ont pas trouvé de sortie après la cotation car l’émission était trop importante et il n’y avait pas assez de demande pour ses actions. Les fonds communs de placement et les investisseurs de portefeuille étrangers ont tendance à conserver une partie de leur demande pour l’offre le jour de l’inscription. Des sources affirment que les banquiers d’investissement n’ont pas pu mobiliser de soutien pour le titre le jour de la cotation.

Explique Yatin Singh, responsable de la banque d’investissement chez Emkay Global Financial Services, « Le portefeuille d’ancrage de Paytm avait des fonds à long terme comme des fonds de pension et des fonds souverains qui ne sont pas dérangés par des gains ou des pertes de valeur de marché résultant en un manque de demande pour le jour d’inscription au détail et approvisionnement HNI. Le livre d’ancrage et la taille du numéro peuvent peut-être expliquer le déclin post-inscription. En ce qui concerne la banque Fino Payment, c’est le modèle économique, et l’appétit pour l’offre était également tiède. Les introductions en bourse récentes dans l’espace SFB n’ont pas non plus bien réussi à la cotation. «

Après la débâcle post-cotation de Paytm, la conversation s’est orientée vers des valorisations lourdes de ces sociétés new-age qui ne font ni bénéfices ni cash-flows positifs. Les experts du marché blâment les investisseurs en capital-risque qui ont tendance à augmenter les valorisations avant l’introduction en bourse par le biais de plusieurs séries d’investissements. Selon Deepak Jasani, responsable de la recherche chez HDFC Securities, « Les valorisations des sociétés new-age arrivant sur le marché ont été élevées, voire excessives. Des capital-risqueurs ou des investisseurs en capital-investissement se sont vus attribuer des actions à des valorisations inférieures il y a quelques mois ou quelques trimestres avant l’introduction en bourse. Ceci est évitable. Cela devrait servir de leçon aux VC et aux PE auxquels les investisseurs de détail et les particuliers pourraient ne pas souscrire dans les futures introductions en bourse à quelque valeur que ce soit pour leur donner une sortie. Dans l’ensemble, il y a un point d’interrogation sur la croissance des activités de portefeuille et de paiement après le succès fulgurant d’UPI. »

