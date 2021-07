La tante originale de Fresh Prince, Viv, vient de décrocher un nouveau poste d’actrice, remercie Gabrielle Union pour son soutien

in

Les deux devraient être rejoints dans la production Netflix par Lala Anthony, Aisha Hinds, Keith Powers et Gina Torres, par date limite. Le film est centré sur une femme de 40 ans qui se demande si elle est prête à tout risquer pour une romance torride (et secrète) avec la seule personne qui peut bouleverser sa réalité. Quant à ce qui est en jeu, eh bien, il y a son travail de grande puissance, un compte bancaire et son horloge biologique, qui tourne actuellement. Alors oui, il y a beaucoup de choses en jeu.