La taquinerie de Trump 2024 n’empêche pas d’autres espoirs potentiels du GOP à la Maison Blanche de se rendre dans les premiers États candidats

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il n’y a aucun relâchement dans les signaux répétés de l’ancien président Donald Trump selon lesquels il envisage sérieusement une autre candidature à la Maison Blanche en 2024.

L’ancien président, lors d’un événement de type campagne à Orlando, en Floride, le week-end dernier, a souligné qu’il envisageait « très fortement » de lancer une campagne présidentielle pour « une troisième fois ».

Et dans une interview avec Fox News le mois dernier, Trump a déclaré: « J’y pense certainement », taquinant encore une fois, « Je pense que beaucoup de gens seront très heureux, franchement, de la décision, et annonceront probablement qu’après les examens. »

UNE SONDAGE DES SONDEURS DE TRUMP ET BIDEN 2020 SUGGÈRE LA FERMETURE DU CONCOURS DANS LE POTENTIEL DE REMATCH 2024

Alors que Trump reste très populaire auprès de la base du GOP et que les sondages à ce stade extrêmement précoce du cycle présidentiel de 2024 indiquent qu’il est le leader écrasant de la course à l’investiture républicaine, son immense influence et ses flirts répétés ne découragent clairement pas les autres GOP White potentiels. Les espoirs de la Chambre de visiter les États qui lancent le calendrier présidentiel de la primaire et du caucus.

L’ancien président Trump réagit après son discours lors d’un rassemblement à l’Iowa State Fairgrounds à Des Moines, Iowa, le 9 octobre 2021. (REUTERS/Rachel Mummey/File Photo)

« Tout le monde comprend que le président envisage très sérieusement 2024 », a déclaré à Fox News le consultant républicain de longue date John Brabender, un vétéran de nombreuses campagnes présidentielles du GOP. « Je pense que la majorité des candidats seraient déférents envers Trump s’il décidait de se présenter en 2024, mais ce qu’ils ne veulent pas faire, c’est se retrouver dans une situation où si Trump décide qu’il ne se présente pas, alors ils ont beaucoup gaspillé de temps. »

Parmi ceux qui ont un itinéraire chargé se trouve l’ancien vice-président Mike Pence, qui il y a une semaine et demie a effectué sa deuxième visite cette année dans le New Hampshire, l’État qui organise la première primaire de la course à la Maison Blanche.

CE QUE MIKE PENCE A DIT À FOX NEWS À PROPOS D’UNE POTENTIEL RUN 2024

« Je suis complètement concentré sur 2022. Et en 2023, nous ferons comme notre famille l’a toujours fait. Nous réfléchirons, prierons et considérerons où nous pourrions ensuite servir. Nous irons là où nous sommes appelés », Pence a déclaré à Fox News. Pence a pris la parole tout en faisant un arrêt de style campagne de vente au détail, rencontrant des clients et des responsables et militants républicains dans une boulangerie de Bedford, New Hampshire.

L’itinéraire chargé de Pence dans le Granite State comprenait tous les attributs d’un voyage de style campagne présidentielle.

Les voyages de Pence à travers le pays cette année au nom des républicains qui se présentent aux élections de l’année prochaine l’ont maintenant conduit dans les quatre premiers États qui votent dans la course à la Maison Blanche. L’arrêt dans le New Hampshire était son deuxième cette année, et il a également effectué deux voyages par an dans l’Iowa, l’État dont les caucus ont lancé la course à la Maison Blanche depuis un demi-siècle. Pence s’est également arrêté ce printemps en Caroline du Sud, qui vote troisième dans le calendrier des primaires et des caucus du GOP et le mois dernier au Nevada, qui organise le quatrième concours.

DESANTIS, AU MAJOR GOP CONFAB AU NEVADA, JURE QU’IL N’A « QUE COMMENCÉ À SE COMBATTRE »

Jusqu’à présent cette année, il y a eu 15 voyages dans l’Iowa de neuf candidats républicains potentiels à la présidentielle, non loin des 17 visites de 11 candidats possibles en 2013.

Selon un décompte de Fox News, il y a également eu huit visites dans le New Hampshire cette année par six candidats potentiels, près des 11 visites de sept candidats possibles en 2013.

« Si vous voulez vous présenter à la présidence, vous devez jeter les bases dès maintenant », a déclaré à Fox News le stratège républicain de longue date Alex Conant. « Cela ne garantit pas que vous serez candidat à la présidence, mais comme le terrain est potentiellement très ouvert et très compétitif, il est important de commencer tôt. »

« Il est clair que quiconque va dans l’Iowa ou le New Hampshire veut maintenant être président. En partant maintenant, ils gardent la possibilité de se présenter », a déclaré Conant, qui a travaillé sur la campagne présidentielle du sénateur Marco Rubio de Floride en 2016 et ancien Minnesota Candidature au GOP 2012 du gouverneur Tim Pawlenty.

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo prend la parole lors du Family Leadership Summit à Des Moines, Iowa, le 16 juillet 2021. (Fox News)

La semaine avant l’arrivée de Pence dans le New Hampshire, le sénateur Tom Cotton – un autre candidat potentiel – a fait sa deuxième étape cette année dans le Granite State. Le républicain de l’Arkansas a également effectué deux voyages dans l’Iowa et une visite au Nevada.

LES VOYAGES DE COTON POUR AIDER LES RÉPUBLIQUES QUI COURANT EN 2022 POURRAIENT PAYER DES DIVIDENDES EN 2024

Cotton, comme il l’a fait dans le passé, s’est opposé à l’entretien de 2024, déclarant à Fox News lors d’un arrêt au New Hampshire Institute of Politics du Saint Anselm College : « Je ne prends aucune décision pour le moment concernant l’avenir. L’élection qui se profile chez nous, directement dans notre pare-brise, il y a les élections de 2022, et c’est encore dans presque un an. »

Les candidats potentiels visitant les États à vote anticipé cette année ont tous souligné que leurs voyages étaient au nom de leurs collègues républicains qui se présenteraient à mi-mandat de 2022, lorsque le GOP vise à regagner les majorités à la Chambre et au Sénat. Bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, les amis et les relations que ces espoirs de la Maison Blanche se font maintenant pourraient rapporter des dividendes sur la route s’ils lancent des campagnes présidentielles.

Et avec les prétendants potentiels qui espèrent tous éviter de donner l’impression qu’ils défient Trump, mettre l’accent sur leurs efforts pour aider leurs collègues républicains est devenu plus essentiel que jamais.

« Tant que les gens vont dans l’Iowa et le New Hampshire, ils nient qu’ils se présentent à la présidence. Trump rend cela encore plus important, que vous ne semblez pas trop impatient de vous présenter puisque personne ne veut monter sur son mauvais côté », a souligné Conant.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ce qu’ils (les candidats potentiels) font, c’est de nouer des relations comme ils le devraient, mais ils avancent prudemment afin que cela ne montre aucun manque de respect envers le président », a expliqué Brabender.

Ce livre de jeu devrait tenir jusqu’aux élections de novembre prochain. Mais après les mi-sessions de 2022, ces voyages dans l’Iowa, le New Hampshire, la Caroline du Sud et le Nevada sont à 100% vers 2024.

Brooke Singman de Fox News a contribué à ce rapport