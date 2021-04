La tarification à la commande de l’iMac M1 a été révélée pour les mises à niveau de la RAM et du stockage

Le tout nouvel iMac devrait être précommandé demain matin, le 30 avril, mais Apple n’a pas officiellement partagé les prix au-delà des modèles de stock à 1299 $, 1499 $ et 1699 $. Désormais, les premières annonces sur le site Web d’un revendeur Apple agréé ont révélé le prix des mises à niveau de 16 Go de RAM et de SSD jusqu’à 2 To.

Mettre à jour: Découvert par le lecteur . xeon_theBrick Les prix de l’iMac à la commande d’Apple sont masqués mais en direct sur son site Web si vous devinez l’URL correcte. Voici le modèle de niveau intermédiaire qui confirme le prix de 200 $ / 400 $ / 800 $ pour les mises à niveau SSD et le coût de 200 $ pour 16 Go de RAM.

Bien que les précommandes ne commencent que demain, Expercom a le nouvel iMac avec toutes les configurations sur son site Web.

Tout d’abord, conformément à ce que nous avons vu avec les autres Mac M1, il devrait coûter 200 $ pour passer de 8 Go à 16 Go de RAM avec le nouvel iMac.

Nous savions déjà d’Apple que le passage à 512 Go SSD serait de 200 $, mais les listes sur Expercom montrent ce qui ressemble à 400 $ pour passer à 1 To (à partir de 256 Go) et ce qui est probablement 800 $ pour passer à 2 To de la base 256 Go .

La partie la plus délicate est qu’Expercom vendra même le nouvel iMac à prix réduit (gardez un œil sur 9to5Toys demain matin pour les meilleures offres) et ne répertorie pas le PDSF à côté de tous les modèles fabriqués à la commande. Cependant, sur la base des tarifs actuels des mises à niveau de l’iMac et du M1 Mac mini et MacBooks, il semble que nous pouvons nous attendre à ce que le nouvel iMac fonctionne à 200 $ / 600 $ / 800 $ pour les mises à niveau de stockage.

Autre détail, les listes d’Expercom montrent un coût de 30 $ pour le Magic Keyboard étendu en option avec pavé numérique – le même que nous avons vu pour son prédécesseur.

Cela rend un iMac M1 au maximum susceptible de coûter 1000 $ de plus que le prix de départ de 1499 $, le plaçant à 2499 $ avec 16 Go de RAM et 2 To de stockage (ou un peu plus avec le clavier étendu).

L’iMac de base à 1299 $ peut être mis à niveau vers 16 Go de RAM, mais il est plafonné à 1 To pour le SSD. Ce sera probablement au maximum à un prix de 1899 $.

