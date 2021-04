La tarification AirTag est l’une des choses les plus intelligentes à propos de l’appareil

Nous savons depuis 2019 qu’AirTag allait arriver, mais il y avait encore une grosse surprise hier: la tarification AirTag.

Avec le Tile Pro à plus de 30 $, à peu près tout le monde supposait que la combinaison de l’intelligence ajoutée et de la marque Apple verrait AirTag arriver à un prix nettement plus élevé, probablement de l’ordre de 50 $ …

En fait, AirTag coûte la moitié de celui si vous achetez un pack de quatre, et seulement 29 $ si vous les achetez individuellement.

Cela place AirTag fermement dans le genre de territoire où il devient une évidence pour la plupart des propriétaires d’iPhone. Même si vous n’en achetez qu’un et que vous le déplacez entre les sacs, 29 $ est un très petit prix à payer pour ce genre de tranquillité d’esprit.

De nombreux clients iront plus loin, bien sûr, et achèteront un ou plusieurs packs. Pour ma part, j’en ajouterai probablement un à mon porte-clés, et un à chacun des sacs que j’utilise le plus fréquemment, ainsi qu’à mes sacs de voyage.

Ce type de prix en fait également un cadeau abordable – peut-être que les gens en ajouteront même un lorsqu’ils offriront à quelqu’un un sac coûteux.

Nous n’avons encore aucune idée des marges d’Apple sur l’appareil – bien que les démontages soient susceptibles de fournir des indices une fois qu’ils seront expédiés – mais la société ne s’en souciera peut-être pas trop. Parce qu’Apple propose également une large gamme d’accessoires AirTag, la plupart coûtant plus cher que l’appareil lui-même.

En effet, le combo le plus cher vendu par Apple est l’AirTag Hermès Luggage Tag – une version sur mesure de l’AirTag lui-même plus une étiquette en cuir pour 449 $.

Mais même le support Apple AirTag le moins cher coûte 29 $ pour une boucle de sac ou 35 $ pour un porte-clés, tandis qu’une boucle de sac en cuir fait grimper le prix jusqu’à 39 $. Il y en a des tiers moins chers, mais je pense qu’il est prudent de dire qu’un pourcentage assez élevé d’acheteurs d’AirTag vont effectivement payer plus de 50 $ chacun, au total.

Les marges sur ces étiquettes seront énormes. Sur Alibaba, vous pouvez acheter des porte-clés en cuir pour bien moins d’un dollar chacun et des étiquettes à bagages en cuir pour 1 à 2 $. Bien sûr, Apple utilisera du cuir de bien meilleure qualité, mais vous pouvez en trouver un avec du cuir décent pour quelques dollars, même en petites quantités. Ce sont des articles qui coûteront à Apple une infime partie de leur prix de vente au détail.

De cette façon, la tarification AirTag est gagnant-gagnant. Si vous ne voulez que l’étiquette elle-même, vous pouvez en acheter une à un prix vraiment attractif. Vous pouvez le transporter en vrac dans un sac, ou l’attacher avec du ruban adhésif double face ou du velcro, et payer le prix annoncé. Mais Apple sait que beaucoup de gens opteront pour ses propres détenteurs de marque, ce qui lui permettra de réaliser des marges fantastiques sur un prix global bas.

AirTag est un appareil intelligent, mais la tarification AirTag d’Apple est sans doute encore plus intelligente.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: