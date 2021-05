La tarification surréaliste du PM persiste ⋆ .

par Alasdair Macleod, GoldMoney:

L’or et l’argent ont peu changé cette semaine, l’or à 1769 $, en baisse de 8 $ par rapport à la clôture de vendredi dernier dans le commerce européen tôt le matin, tandis que l’argent était à 25,95 $, en baisse de 4 cents. La dernière date de négociation pour les contrats à terme sur l’or et l’argent du Comex en mai était mercredi, le contrat sur l’argent étant «actif».

Tout en semblant être encalmés, les prix de l’or et de l’argent sont devenus surréalistes. On pourrait penser qu’avec les plans du président Biden en plein MMT, les marchés financiers réagiraient avec des prix de l’or plus élevés, reflétant le tsunami de masse monétaire inflationniste pour le payer, et que l’indice pondéré par les échanges du dollar chuterait. Après des décennies de suppression croissante des taux d’intérêt et d’intervention croissante sur les marchés obligataires et autres par le biais du QE, la conclusion évidente est que les marchés ont cessé de fonctionner comme ils le devraient et que les prix ne peuvent plus être considérés comme des signaux économiques.

Jusqu’à présent, le président Biden s’est engagé à consacrer environ 6 billions de dollars de dépenses gouvernementales, en plus de ce qui est déjà mandaté au gouvernement de quelque 3,5 billions de dollars par an. Les 2,3 billions de dollars de dépenses d’infrastructure prévues s’étaleront sur plusieurs années, mais il n’est néanmoins pas exagéré de dire que ses plans semblent prêts à faire couler le dollar en termes de pouvoir d’achat. On le voit déjà avec les matières premières: le cuivre est passé à plus de 10000 dollars la tonne cette semaine, pour la première fois en dix ans, et pratiquement tout le complexe de matières premières, y compris les matières premières et les agro-produits, a considérablement augmenté son prix depuis que la Fed a accéléré son QE à partir de mars. 2020.

Une autre façon de décrire ce phénomène est que le pouvoir d’achat du dollar sur les matières premières a baissé. Cela étant, le dollar enlève l’or avec lui, ce qui est un peu bizarre. L’explication, bien sûr, est que les marchés du papier, qui dominent le commerce, suppriment le prix. Mais cela conduit à des marchés physiques serrés, qui ont été signalés plus tôt cette année, la US Mint ayant déclaré qu’elle n’était pas en mesure de répondre à la demande croissante de pièces d’or et d’argent (. – 2 février). Cela a en outre été confirmé par un article de la GATA hier seulement, qui a rapporté que l’ancien directeur de la Monnaie américaine, Ed Moy, admettait que les fournitures étaient toujours limitées.

Il appartient donc aux taureaux d’or et d’argent d’être patients pendant que toutes ces distorsions induites par le papier se résolvent d’elles-mêmes. Outre les plans de dépenses destructeurs du dollar de Biden, le TWI en dollars, qui est illustré dans le graphique ci-dessous, est un peu réconfortant.

Le marché baissier pour le TWI du dollar est bien établi, et il semble que ce soit seulement le temps avant que le support majeur à 89 ne soit dépassé. Et quand c’est le cas, le graphique dit de faire attention à une chute majeure.

L’or et l’argent se consolident depuis neuf mois depuis leurs prix records d’août dernier, prenant leur valorisation par rapport à l’augmentation de la masse monétaire plus les réserves bancaires (Fiat Money Quantity) depuis le mois où Lehman a échoué vers de nouveaux plus bas, comme le montre notre dernier graphique.

En d’autres termes, corrigé de l’augmentation massive de la monnaie en dollars, en termes réels, l’or a diminué de moitié depuis la crise de Lehman.

