La tarification Uniswap (UNI) est sur le point de décoller, et voici ce que nous devrions nous attendre à confirmer

La positivité reste intacte sur le marché de la cryptographie, et certains participants essaient d’en profiter pour accumuler des bénéfices plus élevés. Uniswap (UNI) en fait partie, le comportement de son prix donne de bons signaux. Cependant, nous devons encore attendre quelques confirmations.

Au moment d’écrire ces lignes, UNI se négocie à 27,91 $, accumulant un gain de 3,85 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 17 040 millions de dollars, ce qui en fait la 13e plus grande crypto-monnaie.

Pour nous mettre en contexte, Uniswap est le 2e plus grand échange décentralisé (juste derrière PancakeSwap) et le plus grand du réseau Ethereum. Il a une valeur verrouillée totale de 10,75 milliards de dollars selon DappRadar.

La plateforme a récemment franchi une étape très importante, atteignant 500 000 millions de dollars en volume cumulé depuis son lancement en septembre 2018.

Ceci, en plus de parler de la grande utilité qui est donnée à ce DEX, nous renseigne également sur l’incroyable portée des applications décentralisées et sur ce à quoi nous pouvons nous attendre ensuite.

Analyse technique des prix Uniswap (UNI)

Aujourd’hui, à partir du graphique journalier UNI vs USDT, nous observons un signal positif, et c’est la tentative de franchir la résistance immédiate, située à 27,62 $.

Car la tendance est incontestablement haussière et l’intention des dernières heures est également haussière. Il est fort probable que ce niveau de résistance finira par être effectivement franchi, ce qui ouvrira la voie à des achats jusqu’à un plus bas de 30$.

Pour penser à la vente à court terme, le support à 25,34 $ doit être perdu. Tant que cela ne se produira pas, le plus probable est que nous assisterons à une hausse plus importante.

Analyse technique des prix Uniswap (UNI). Source : TradingView.

L’élan n’a pas encore commencé

Dans le graphique hebdomadaire en bougies, nous voyons que le prix de l’Uniswap (UNI) ne s’est pas encore complètement réveillé.

Mais, le maintien d’une succession haussière, suivie des moyennes mobiles 8 EMA et 18 semaines SMA, nous indique qu’un élan important pourrait être sur le point de commencer.

À l’heure actuelle, ce dont le jeton UNI a le plus besoin, c’est de franchir la résistance à 30 $, car cela confirmerait que la tendance à moyen / long terme a repris, et un nouveau sommet historique sera ensuite recherché.

Graphique hebdomadaire UNI vs USDT. Source : TradingView.

