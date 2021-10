La tasse à thé Gboard de Google canalise la forte énergie du poisson d’avril (et de la carpe)

C’est pour le thé ou le dashi ?

Au Japon, Google a mis un bâillon de poisson pour célébrer une grande cérémonie du thé tout en renouant avec l’esprit du poisson d’avril malgré le fait que cette journée ne soit pas à sa place depuis 6 mois.

La tasse à thé ou yunomi Gboard est destinée à empêcher les utilisateurs de renverser du thé sur leurs claviers, les ruinant ainsi. Le support en céramique est destiné à isoler une plus petite tasse en métal de 125 ml des 60 clés qui l’entourent, encliquetées sur les interrupteurs Kailh choc. La plupart d’entre eux comportent des kanji – des caractères chinois qui constituent une forme d’écriture japonaise – contenant exclusivement le radical (ou composant principal) qui représente “poisson”. Il existe également des clés pour la ponctuation et une “carpe” pas si subtilement étiquetée qui génère l’emoji koinobori (🎏) pour montrer les banderoles de carpes traditionnelles.

En règle générale, Google ne vend pas vraiment d’accessoires ridicules comme, disons, des chips, donc il a publié du code et des schémas pour la tasse à thé alimentée par Arduino sur GitHub pour les personnes astucieuses avec des imprimantes 3D pour faire un Gboard yunomi sur les leurs. Bien sûr, vous pouvez devenir voyou sur ce que font les clés.

Pour les Japonais, le 1er avril signale plus généralement le début d’une nouvelle année scolaire et fiscale, mais le poisson d’avril a également été reconnu et apprécié dans une certaine mesure. 9to5Google note, cependant, que Google Japon, connu pour sa riche histoire d’annonces de faux produits ce jour-là, s’est éloigné de la tradition annuelle pour 2020 et 2021.

Le yunomi était en développement et en production pendant environ un an avant sa fenêtre de lancement originale présumée du poisson d’avril 2020, mais a finalement été suspendu (pour des raisons mondiales évidentes). C’est aujourd’hui que se déroule le Kitano Daichayu (grand goûter) annuel. L’événement remonte à 1587, célébrant l’achèvement du palais de l’empereur Toyotomi Hideyoshi, le Jurakudai, ainsi que sa conquête en cours contre des clans externes qui conduiraient finalement à l’unification du pays sous le shogunat Tokugawa.

