La tatoueuse de Selena Gomez partage une photo en gros plan de son nouveau tatouage dans le dos

Deux semaines après qu’elle soit sortie avec une nouvelle encre, la tatoueuse de Selena Gomez donne aux fans un aperçu de l’énorme tatouage dans le dos de la chanteuse. Mardi, le célèbre tatoueur de Gomez, Keith Scott « Bang Bang » McCurdy, a partagé la première image complète de la superbe nouvelle pièce : une rose rose avec une tige noire et des nuances qui semblent couler dans son dos.

McCurdy, qui est basée à New York, où Gomez tourne actuellement la deuxième saison de sa série à succès Hulu Only Murders in the Building, a partagé l’image sur Instagram. Bien qu’il n’ait pas offert beaucoup de détails sur la pièce, il a sous-titré l’instantané, « aquarelle sur [Selena Gomez]. Merci d’avoir toujours été merveilleuse. » Sur l’image, Gomez la tourne dos à la caméra, son carré court s’est séparé au milieu pour révéler la nouvelle encre entre ses omoplates.

La révélation intervient deux semaines seulement après la première apparition des photographies du tatouage. Lorsque Gomez est sortie à New York le 15 décembre, le tatouage dans le dos était bien exposé alors qu’elle portait un ensemble entièrement noir. Sur une photo en noir et blanc partagée par McCurdy, Gomez se tenait dans une pièce vide, son nouveau tatouage à peine visible par la caméra. Gomez elle-même n’a pas encore commenté la pièce, et la signification possible de celle-ci reste incertaine.

Le tatouage semble être le plus grand de Gomez. La chanteuse et actrice a un total de 16 tatouages ​​​​décorant son corps, selon Page Six. L’ancienne de Disney Channel a reçu son premier tatouage en 2012 lorsqu’elle a reçu une petite note de musique noire encrée sur son poignet. Dans une interview avec Access Hollywood à l’époque, Gomez a déclaré qu’elle s’était fait tatouer parce que « la musique a une grande influence dans ma vie. J’ai été nommé d’après un chanteur, je suis un chanteur et beaucoup d’autres raisons personnelles. Donc, c’est ce que j’ai. »

Au cours des années qui ont suivi son premier tatouage, Gomez a continué à mettre de l’encre sur sa peau. La jeune femme de 19 ans a également le mot « Rare » sur son cou, un clin d’œil à son album du même nom, une esperluette qu’elle a eue avec le casting de 13 Reasons Why, une phrase arabe qui signifie « aime-toi d’abord ». et les chiffres romains « LXXVI » sur son cou pour l’année de naissance de sa mère. Gomez avait également récemment encré une petite croix sur sa clavicule, déclarant à Vogue en mars : « Je suis très, très spirituel. Je crois en Dieu, mais je ne suis pas religieux. Je suis chrétien depuis un certain temps maintenant. Je n’en parlez pas trop – je le veux, mais ça a une mauvaise réputation. Je veux juste qu’il soit clair que j’aime pouvoir avoir ma foi et croire en ce en quoi je crois et c’est vraiment ce qui m’amène par. »