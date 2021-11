La taxe de rachat nuit à l’efficacité des entreprises

Par conséquent, les sociétés non cotées devaient payer soit le DDT, soit la taxe de rachat, et leurs actionnaires étaient exonérés d’impôt sur les revenus de dividendes jusqu’à Rs 10 lakh ou sur les revenus de rachat d’actions.

Un grand nombre d’entreprises indiennes (notamment informatiques) ont annoncé des rachats d’actions au cours des cinq dernières années. De nombreuses start-up et sociétés non cotées ont également fait des annonces de rachat. Cela permet à leurs employés d’encaisser des actions attribuées par le biais d’options d’achat d’actions. Les sociétés disposant d’un excédent distribuable peuvent le distribuer sous forme de dividendes ou de rachat d’actions. Le rachat est considéré comme un moyen de restructurer le capital, de restituer l’excédent, d’augmenter l’efficacité du capital en augmentant le RONW et de récompenser les actionnaires, puisque les actions rachetées sont éteintes, réduisant ainsi le nombre d’actions en circulation. Cela améliore les ratios financiers d’une entreprise et conduit à de meilleures évaluations. C’est aussi un signe de confiance dans les perspectives d’avenir de l’entreprise.

Les sociétés informatiques ont opté pour les dividendes ainsi que pour le rachat comme moyen de récompenser les actionnaires. L’excédent de trésorerie ainsi restitué est mieux déployé par les actionnaires que par les entreprises dans leur activité. L’excédent de trésorerie rapporte peu et annule la raison même pour laquelle les actionnaires donnent des capitaux propres à l’entreprise (pour obtenir des rendements supérieurs) et réduit l’efficacité et l’investissement de l’entreprise. En période de baisse prononcée du marché, un rachat stabilise le cours de l’action car il montre la confiance dans l’avenir.

Une société cotée peut racheter des actions aux détenteurs sur une base proportionnelle par le biais d’une offre publique d’achat ou sur le marché libre par le biais d’une bourse ou d’un processus de constitution de livres. Les sociétés non cotées ne peuvent le faire que par le biais de l’offre publique d’achat. Dans le cadre du « marché libre », une société cotée fixe un prix de rachat maximal et achète en dessous du prix de rachat via une bourse.

La loi de finances de 1997 a imposé une taxe sur la distribution des dividendes (DDT) de 10 % à payer par les entreprises sur le paiement des dividendes, qui a été portée à 15 % en 2007. La DDT devait être payée sur les dividendes majorés à partir d’octobre 2014, augmentant la base Taux de DDT à 17,65 %. Le taux effectif sur les dividendes versés aux actionnaires avant mars 2020 était de 20,56 % après prise en compte de la surtaxe de 12 % et de la cess de 4 %. Lorsque le DDT était payable par les entreprises, les actionnaires étaient exonérés d’impôt sur les revenus de dividendes. À partir d’avril 2017, ils étaient tenus de payer un impôt sur le revenu de 10 % (plus la surtaxe et la taxe) sur l’excédent des revenus de dividendes dépassant Rs 10 lakh.

Lors du rachat, les entreprises n’étaient pas tenues de payer d’impôt et les actionnaires de sociétés non cotées devaient payer l’impôt LTCG à 20 % après avoir considéré l’avantage d’indexation. De nombreuses sociétés non cotées ont eu recours au rachat pour éviter le paiement du DDT. Une taxe de rachat de 20 % (plus la surtaxe et la taxe sur les droits de l’épargne) a été imposée pour la première fois aux sociétés non cotées en avril 2013, en tant que mesure anti-évasion fiscale, et les actionnaires de sociétés non cotées ont été exonérés d’impôt sur tout revenu de rachat.

Par conséquent, les sociétés non cotées devaient payer soit le DDT, soit la taxe de rachat, et leurs actionnaires étaient exonérés d’impôt sur les revenus de dividendes jusqu’à Rs 10 lakh ou sur les revenus de rachat d’actions. Les sociétés cotées n’étaient pas tenues de payer d’impôt sur le rachat. À partir de l’exercice 05, les actionnaires des sociétés cotées étaient exonérés de la taxe LTCG si la taxe sur les transactions sur titres (STT) était payée sur la vente d’actions cotées. Si le STT n’était pas payé, ils devaient payer la taxe LTCG de 10 %. La taxe de rachat a été étendue aux sociétés cotées à partir de juillet 2019 pour décourager le recours au rachat pour éviter le DDT. Les actionnaires sont exonérés d’impôt sur tout revenu de rachat.

Le DDT a été aboli en avril 2020 et une retenue à la source a été introduite sur le paiement de dividendes par les entreprises. Les actionnaires sont désormais tenus de payer l’impôt sur le revenu sur les revenus de dividendes. À partir d’avril 2018, un impôt sur le revenu de 10 % est imposé sur LTCG dépassant Rs 1 lakh provenant de la vente d’actions cotées en bourse.

La taxe de rachat des sociétés cotées est inéquitable pour de multiples raisons. Il impose un coût plus élevé à l’entreprise, à 20 %, par rapport à l’imposition LTCG de 10 % sur les actionnaires actuellement. Une taxe de rachat de 20 % sur les sociétés cotées a été introduite en juillet 2019 après l’imposition d’une taxe LTCG de 10 % sur la vente d’actions cotées en bourse à partir d’avril 2018. Lorsque les sociétés rachètent via la voie du marché libre, elles doivent payer une taxe de 20 %. % et les actionnaires doivent payer LTCG à 10 %. Alors que dans le cadre d’une offre publique d’achat, une entreprise doit payer un impôt à 20% et les actionnaires sont exonérés d’impôt. La double imposition selon la voie du marché libre rend le rachat très coûteux pour l’entreprise et ses actionnaires.

La méthodologie de détermination de la taxe de rachat la rend plus coûteuse. Pour l’actionnaire, l’impôt sur les plus-values ​​est imposé sur les gains différentiels entre la contrepartie de la vente et le coût d’achat. Le rachat est imposé sur la contrepartie nette payée par la société après réduction du montant net reçu pour l’émission initiale d’actions. Il en résulte une double imposition des plus-values ​​marginales sur lesquelles l’impôt sur les plus-values ​​est déjà payé. Enfin, la taxe de rachat n’est pas une charge fiscalement déductible pour l’entreprise ou l’actionnaire. Par conséquent, son impact est supporté par tous les actionnaires, y compris ceux qui ne participent pas au rachat par voie d’appel d’offres.

Les actionnaires de sociétés cotées et non cotées sont actuellement tenus de payer l’impôt sur le revenu sur les dividendes et l’impôt sur les plus-values ​​sur la vente d’actions. Cependant, en cas de rachat par voie d’appel d’offres, les sociétés cotées et non cotées paient 20 % de taxe de rachat alors que les actionnaires ne paient pas d’impôt sur les revenus de rachat. En cas de rachat sur le marché libre par des sociétés cotées, elles paient une taxe de rachat de 20 % et les actionnaires paient une taxe LTCG de 10 %. L’ensemble du régime est complexe et augmente le coût de rachat et réduit l’efficacité du capital. Pour permettre aux entreprises de restructurer leur capital et d’améliorer l’efficacité de leur capital dans un régime où les dividendes et les plus-values ​​sont imposés entre les mains de l’actionnaire, il est bien préférable de supprimer la taxe de rachat et d’assurer aux actionnaires de payer l’impôt sur le revenu sur tout revenu provenant de racheter.

Cela éliminera toutes les lacunes de la taxe de rachat et simplifiera la fiscalité. L’imposition d’une taxe de rachat aux entreprises pénalise l’augmentation de l’efficacité du capital et augmente le coût de la restructuration du capital et de la flexibilité financière. Cela nuit aux investissements et à la création d’emplois, car cela inhibe de nouveaux investissements et entraîne une augmentation des liquidités inutilisées dans les livres des entreprises. Les marchés financiers ont besoin d’une plus grande flexibilité pour stimuler la productivité du capital.

L’auteur est Président, Aarin Capital Partners

