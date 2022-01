La taxe sur la marijuana de l’État de Washington a permis de récolter plus de 3 milliards de dollars

Les coffres fiscaux de l’État de Washington sont beaucoup plus élevés à cause de la marijuana légale.

C’est selon un récent rapport du Marijuana Policy Project (MPP), un groupe basé à Washington, DC qui plaide pour des réformes juridiques sur le cannabis. Le rapport examine les recettes fiscales générées par le cannabis légal pour adultes depuis 2014, date à laquelle les ventes ont commencé dans les États du Colorado et de Washington.

Pour chaque milliard de dollars de recettes provenant de la taxe de vente au détail du cannabis de l’État, près de 600 millions de dollars sont consacrés à des initiatives de santé publique, y compris un fonds qui fournit une assurance maladie aux familles à faible revenu.

La marijuana est une grande entreprise de Washington, l’un des 18 États ayant des lois qui légalisent, taxent et réglementent le cannabis pour les adultes de 21 ans et plus. Dans l’État de Washington, une taxe d’accise de 37 % est prélevée sur le prix de vente au détail. L’État prélève une taxe de vente de 6,5%.

L’État de Washington a perçu environ 480,9 millions de dollars de recettes fiscales sur la marijuana au cours des neuf premiers mois de 2021, sans compter des millions de plus en taxes locales prélevées par les villes et les villages où le pot récréatif est vendu dans les établissements de vente au détail, selon le rapport. Les taxes locales ont totalisé environ 188,3 millions de dollars de juillet 2014 à octobre 2021, selon le rapport.

En 2020, le chiffre des recettes fiscales sur la marijuana à l’échelle de l’État était estimé à 614,5 millions de dollars, et en 2019, il était de 477,3 millions de dollars. L’État Evergreen a perçu un montant plus élevé de recettes fiscales de la marijuana légale que l’État n’a perçu de l’alcool au cours de ces deux exercices, note le rapport.

Au cours de la période de juin 2014 à octobre 2021, on estime que les recettes fiscales sur la marijuana ont rempli les coffres de l’État avec plus de 3 milliards de dollars.

Washington est un État pionnier. Il est devenu l’un des deux premiers États, avec le Colorado, à légaliser l’utilisation récréative de la marijuana par les adultes lorsque les électeurs ont adopté l’Initiative 502 le 6 novembre 2012.

La marijuana est depuis devenue plus courante que jamais, pas seulement dans l’État de Washington mais dans tout le pays, si l’on en croit l’argent généré par l’herbe légale.

En décembre 2021, les États ont déclaré un total combiné de 10,4 milliards de dollars de recettes fiscales provenant des ventes légales de cannabis à usage adulte, avec plus de 3 milliards de dollars déclarés jusqu’à présent pour l’année dernière, selon le rapport.

Les 16 autres États qui légalisent, taxent et réglementent la marijuana sont l’Alaska, l’Arizona, la Californie, le Connecticut, l’Illinois, le Maine, le Massachusetts, le Michigan, le Montana, le Nevada, le Nouveau-Mexique, le New Jersey, New York, l’Oregon, le Vermont et la Virginie.

« Les États qui ont légalisé le cannabis pour adultes récoltent des avantages économiques importants », a déclaré Karen O’Keefe, directrice des politiques de l’État du député, dans un communiqué de presse. « L’industrie légale du cannabis à usage adulte a maintenant généré plus de 10 milliards de dollars de nouvelles recettes fiscales et, dans de nombreux cas, ces recettes sont distribuées à des services et programmes publics indispensables, notamment en réinvestissant dans les communautés dévastées par la guerre contre la drogue. Cela contraste fortement avec l’interdiction, dont l’application coûte des milliards de dollars aux contribuables chaque année. »