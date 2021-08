La «taxe sur l’inflation» de Biden efface les gains de salaire des travailleurs, alors que les propres économistes des démocrates admettent leurs craintes

Une promesse de l’économie américaine émergeant de la pandémie était que les travailleurs américains bénéficieraient d’un bassin de main-d’œuvre restreint faisant augmenter les salaires et les salaires. Et pendant que cela se produisait, les avantages ont tous été effacés par la poussée soudaine de l’inflation sous la montre du président Biden.

Cela signifie que les travailleurs ne fonctionnent pas sur place, ils sont en fait à la traîne car la hausse des prix oblige les familles de la classe moyenne et ouvrière à faire des choix difficiles, comme remplir le réservoir d’essence ou le réfrigérateur.

L’inflation a culminé à 5,4% en juillet, a annoncé mercredi le gouvernement, le troisième mois consécutif au-dessus de 5%. Lorsque le président Trump a quitté ses fonctions en janvier, l’inflation était contenue à seulement 1,4%.

Les économistes craignent que les dépenses de plusieurs billions de dollars que Biden et les démocrates ont lancées à Washington – 4,5 billions de dollars supplémentaires ont été ajoutés par le Sénat sur une période de 24 heures mardi – alimentent le désavantage.

“Je suis en faveur de chauffer l’économie une bûche à la fois, de ne pas les jeter toutes sur le feu en même temps”, a tweeté mercredi l’économiste de Harvard Jason Furhman, l’un des principaux conseillers économiques du président Obama. « Dans la mesure où le [latter] conduit à une augmentation des prix supérieure à celle des salaires, cela ne laissera pas les travailleurs mieux lotis.

Furhman devrait savoir. Il a créé une analyse il y a deux semaines montrant que le rapport salaire/prix a chuté au 2e trimestre 2021, ce qui signifie que les travailleurs ont perdu leur pouvoir d’achat.

“Les chèques de paie ne vont plus aussi loin qu’avant”, a-t-il écrit. « Les augmentations de prix ont dépassé la croissance de la rémunération en 2021, entraînant une baisse de la rémunération réelle. En juin 2021, la rémunération réelle était de 0,7% inférieure aux niveaux de décembre 2019 et de 2% inférieure à sa tendance d’avant la pandémie. »

Le débat a des formes partisanes. Certains démocrates soutiennent que la flambée de l’inflation est temporaire et ne peut pas être imputée à Biden. Les conservateurs voient la fermeture d’un pipeline américain, le fait de payer les travailleurs pour qu’ils restent à la maison avec des allocations de chômage supplémentaires, et des milliards de nouvelles dépenses de déficit fédéral lancées depuis l’investiture de Biden comme la tempête parfaite.

Ce qui n’est pas contesté, c’est que Biden a été prévenu, par un démocrate rien de moins.

L’ancien secrétaire au Trésor de Clinton, Lawrence Summers, a émis de multiples avertissements dans des publications comme le Washington Post que le programme Biden/démocrate risquait une poussée inflationniste punitive qui nuirait aux électeurs des classes moyennes et ouvrières qui venaient de les mettre en fonction.

“Le risque d’inflation est réel”, a écrit Summers en mai, aux prises avec des collègues libéraux qui ont mis de côté ses premiers drapeaux rouges.

Summers a déclaré qu’il voyait des signes que certaines pressions inflationnistes étaient à plus long terme et pourraient forcer la Réserve fédérale à augmenter les taux d’intérêt.

“Tout ce que nous voyons n’est probablement pas temporaire”, a écrit Summers en mai. « Divers facteurs suggèrent que l’inflation pourrait encore s’accélérer – y compris de nouvelles pressions sur les prix alors que la croissance de la demande dépasse la croissance de l’offre ; la hausse des coûts des matériaux et la diminution des stocks ; des prix des logements plus élevés qui n’ont jusqu’à présent pas été reflétés du tout dans les indices de prix officiels; et l’impact des anticipations d’inflation sur le comportement d’achat.

L’agenda libéral, a-t-il noté, présentait certains inconvénients s’il était appliqué trop rapidement. « Des salaires minimums plus élevés, des syndicats renforcés, des avantages sociaux accrus et une réglementation renforcée sont tous souhaitables, mais ils font aussi tous augmenter les coûts et les prix des entreprises », a-t-il déclaré.

Steve Moore, ancien conseiller économique principal du président Trump, a déclaré mercredi que le projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars et le plan de dépenses de 3,5 billions de dollars que les démocrates du Sénat ont adopté cette semaine menacent de verser du kérosène sur un incendie qui fait rage.

Les nouvelles dépenses contiennent des “atrocités fiscales et politiques” qui feront que la dette nationale ” triplera, passant de 100 % du PIB aujourd’hui à 300 % du PIB d’ici 2050 – ce qui correspond aux niveaux d’endettement de la république bananière “, a averti Moore.

Moore a trouvé un allié improbable lorsque le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale a publié mercredi un avertissement similaire concernant les dépenses.

“J’ai de sérieuses inquiétudes quant aux graves conséquences auxquelles les Virginie-Occidentales et toutes les familles américaines seront confrontées si le Congrès décide de dépenser 3 500 milliards de dollars supplémentaires”, a déclaré Manchin. «Au cours de la dernière année, le Congrès a injecté plus de 5 000 milliards de dollars de mesures de relance dans l’économie américaine – plus que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale – pour répondre à la pandémie.

« Le défi auquel nous sommes maintenant confrontés est différent : des millions d’emplois restent vacants à travers le pays et la hausse des taux d’inflation est désormais un impôt inévitable sur les salaires et les revenus de chaque Américain », a-t-il déclaré.

Mayra Joli, une avocate en droit de l’immigration qui se présente maintenant à la mairie de Miami, a déclaré que l’inflation avait un impact visible sur les familles dans le besoin et que Washington était complètement déconnecté de cette réalité.

“Je peux le voir de première main avec les familles que je dois aider à naviguer dans le système d’immigration légale”, a-t-elle récemment déclaré à Just the News, notant que la hausse des prix oblige les stations-service et les épiceries à prendre des décisions difficiles. “Beaucoup de gens, même au sein de ma propre famille, ne peuvent pas y arriver à cause de cette inflation galopante, et nous ne voyons aucun signe de fin.”