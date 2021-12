La taxonomie verte d’Ursula von der Leyen : le gaz et le nucléaire doivent-ils être considérés comme « verts » ? | Sciences | Des nouvelles

Ursula von der Leyen dit que les jeunes lui donnent confiance

Les pays de l’UE se disputent depuis trois ans sur les sources d’énergie à inclure dans la «taxonomie verte» du bloc. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a donc décidé de prendre les choses en main. La taxonomie de la finance durable du bloc vise à produire un ensemble de règles qui fournissent aux investisseurs une définition commune de ce qui est vert et de ce qui ne l’est pas, afin de canaliser davantage de capitaux vers des entreprises durables.

De nombreux pays ont fait valoir que le nucléaire et le gaz devraient être inclus dans la taxonomie en tant que « carburants de transition » pour faciliter le passage à l’énergie verte et garantir l’éradication rapide des centrales électriques au charbon les plus dommageables.

D’autre part, plusieurs pays, dont le Luxembourg et le Danemark, soutiennent que le nucléaire et le gaz ne peuvent pas être inclus dans une liste de sources d’énergie verte en raison de leurs effets néfastes sur l’environnement.

L’Autriche a même menacé de contester la décision d’inclure le nucléaire et le gaz dans la taxonomie devant la Cour de justice européenne.

Les Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (PRI) ont déconseillé à l’UE de donner à ces sources d’énergie un label durable et ont déclaré que l’inclusion de l’électricité au gaz « comprometrait sérieusement » le rôle de la taxonomie en tant qu’outil indépendant et scientifique conforme aux objectifs climatiques de l’Europe. .

Mais en 2019, la France, le Royaume-Uni et les pays d’Europe de l’Est ont menacé d’opposer leur veto à la taxonomie de l’UE parce que l’énergie nucléaire n’était pas explicitement incluse dans les investissements verts.

La Grande-Bretagne et la France ont averti que la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’approvisionnement en gaz de la Russie n’augmenterait que si l’énergie nucléaire était progressivement supprimée.

Après le départ du Royaume-Uni de l’UE en 2020, il est devenu clair que le nucléaire n’avait plus le soutien de la majorité au Conseil.

Avec le Brexit, l’équilibre s’est déplacé vers les pays antinucléaires, dont l’Allemagne est le plus important – un pays qui a éradiqué ses propres centrales nucléaires il y a dix ans.

En 2020, un groupe de dix pays pro-gaz, principalement de l’est et du sud, a également menacé d’opposer son veto car la taxonomie n’incluait pas le gaz naturel comme carburant de transition.

Mais maintenant, le problème incombe à Mme von der Leyen, qui semble soutenir l’inclusion du nucléaire et du gaz dans la nouvelle taxonomie pour apaiser les grandes puissances.

Et elle a clairement exprimé son point de vue dans une déclaration sur la hausse des coûts du carburant en Europe.

Elle a déclaré : « Nous avons besoin de plus d’énergies renouvelables. Ils sont moins chers, sans carbone et locaux.

« Nous avons également besoin d’une source stable, le nucléaire, et pendant la transition, le gaz.

« C’est pourquoi nous présenterons notre proposition de taxonomie. »

Mercredi soir, l’UE a adopté la première partie de son livre de règles de taxonomie, définissant des critères environnementaux pour les investissements, notamment les énergies renouvelables, le transport maritime et la construction automobile, qui s’appliqueront à partir de janvier 2022.

Mais aucune décision n’a encore été prise sur la partie la plus politiquement sensible de la taxonomie, traitant des investissements dans le gaz et le nucléaire.

La nouvelle proposition sera présentée à la Commission la semaine prochaine selon Pascal Canfin, un éminent législateur qui préside la puissante commission de l’environnement du Parlement européen, qui a affirmé que « l’affaire est désormais entre les mains d’Ursula Von der Leyen ».

Ursula von der Leyen semble prête à classer le gaz fossile comme source transitoire de carburant vert (Image: .)

L’UE espère montrer la voie en matière de politique relative au changement climatique (Image : EXPRESS)

Jessica Johnson, porte-parole de l’association bruxelloise de l’industrie nucléaire Foratom, a déclaré : « Nous ne sommes pas d’accord pour que le nucléaire soit traité différemment des énergies renouvelables.

« Soyons très clairs à ce sujet : le nucléaire a de très faibles émissions sur son cycle de vie, cela a été confirmé par le GIEC.

Dans une autre déclaration, elle a déclaré : « La Commission subit actuellement de fortes pressions.

« Ils ont pris la décision de faire évaluer le nucléaire par leurs experts, ce qui était la bonne décision.

« Ces conclusions sont que, dans l’ensemble, le nucléaire est conforme à la taxonomie.

« Donc, la science est là, mais c’est une question politiquement controversée.

« Avec toutes ces discussions politiques, il y a toujours des négociations.

« Il y a eu des négociations entre les pays pro-nucléaires et pro-gaz, et nous pensons maintenant que pour que le nucléaire passe, le gaz serait l’un des outils. »

Le point de départ du gazoduc offshore Nord Stream 2, Russie (Image : .)

Le livre de règles de taxonomie devrait comporter trois catégories d’investissements durables : « verts », « habilitants » et « de transition ».

Le gaz est susceptible d’être dans la troisième catégorie tandis que le nucléaire pourrait être inclus dans la seconde, et les énergies renouvelables seraient bien sûr vertes.

Bronagh O’Hagan de l’association industrielle Eurogas a déclaré que l’industrie du gaz n’essaie pas d’écologiser ses émissions ou de prétendre qu’elle est aussi verte que les énergies renouvelables.

Elle a déclaré : « Il est vrai que le gaz naturel aura un rôle décroissant dans le mix énergétique d’ici 2050.

« Cela dit, le gaz naturel, les infrastructures gazières et les technologies gazières sont essentiels pour une voie réaliste et abordable vers la neutralité carbone. »

Le coût des énergies renouvelables diminue d’année en année (Image : EXPRESS)

Des employés d’EDF retirent une barre de combustible nucléaire à la centrale nucléaire de Fessenheim, en France (Image : .)

Mme O’Hagan souligne que le gaz produit jusqu’à 70 % d’émissions en moins que le charbon et que les infrastructures gazières peuvent être utilisées pour transporter des carburants sans carbone à l’avenir, comme l’hydrogène.

Les militants pour le climat ne sont cependant pas d’accord.

Inclure le gaz et le nucléaire serait une « honte scientifique qui porterait un coup fatal à la taxonomie », estime Henry Eviston du WWF.

Il a ajouté: « Cela nuirait gravement au programme de finance durable de l’UE et au Green Deal de l’UE. »

