La TCL MOVETIME Family Watch 2 vise à être la prochaine smartwatch de votre enfant

La technologie pour les parents obtient une autre entrée avec l’annonce de la TCL MOVETIME Family Watch 2 au MWC. Il s’agit de la suite de la montre familiale MOVETIME originale de TCL, et elle est livrée avec de très belles mises à niveau.

La montre familiale TCL MOVETIME 2 a un écran plus grand de 1,5″ logé dans un design de montre plus robuste. Une autre nouveauté cette année est l’inclusion d’un appareil photo 2MP afin que votre enfant puisse prendre des photos des choses qu’il trouve au cours de ses aventures et discuter en vidéo avec ses parents ou contacts approuvés. Avec 4 Go de mémoire interne, il y aura beaucoup de stockage pour toutes les photos amusantes prises avec la montre.

TCL a augmenté les spécifications de connectivité de la nouvelle montre, passant de la 3G à la 4G via une carte nano-SIM, ce qui rendra ces discussions vidéo claires. La montre familiale TCL MOVETIME 2 offre également un suivi de localisation en temps réel et un journal complet de l’historique de localisation de la montre. Une autre fonctionnalité intéressante de la nouvelle montre est la géolocalisation pour configurer des zones désignées afin que vous receviez une alerte si votre enfant quitte cette zone.

La MOVETIME Family Watch 2 est centrée sur les idées d’exploration et de connexion familiale. Grâce à notre expertise dans les communications mobiles et la technologie d’affichage, nous voulions réunir les mondes numérique et réel d’une manière qui permettrait aux enfants d’explorer de manière indépendante et en toute sécurité. Nous l’avons fait dans un design coloré et résistant, conçu sur mesure pour les jeunes utilisateurs.

Les parents peuvent voir un rapport sur l’utilisation de l’application, les étapes et la distance parcourue dans l’application compagnon parentale. L’application permettra également aux parents de définir des rappels pour leurs enfants afin de les aider à rester concentrés sur leur tâche. De plus, il y a une résistance à l’eau IP65, un bracelet de montre hypoallergénique et jusqu’à deux jours d’utilisation entre les charges.

Ce dernier appareil TCL vise à devenir l’une des meilleures montres intelligentes pour enfants, et un lancement prévu à la mi-août 2021 pour 149 €, nous verrons si la TCL MOVETIME Family Watch 2 sera ajoutée à cette liste.