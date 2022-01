La Team Roc de Jay-Z demande la libération de Valon Vailes après 14 ans de prison

Jay-Z L’équipe Roc appelle le gouvernement fédéral pour avoir refusé de libérer un homme de 56 ans qui purge une peine de 20 ans pour marijuana. Les procureurs ne l’approuveront pas pour une libération pour compassion parce que l’homme a une fois volé des restes de poulet du réfectoire de la prison à sa cellule, selon TMZ.

TheGrio a précédemment signalé que Valon Vailes est emprisonné depuis 2007 après avoir été reconnu coupable de complot en vue de posséder et de distribuer plus d’une tonne de marijuana, selon Page Six. Il a été condamné à 20 ans de prison fédérale et est actuellement hébergé à l’établissement correctionnel d’Otisville à New York.

L’affaire a attiré l’attention du rappeur en 2021 lorsque Vailes a écrit une lettre émouvante à la star du hip-hop lui demandant son aide pour une libération anticipée.

Dans les nouveaux documents judiciaires, l’avocat de la Team Roc Alex Spiro a déclaré que les procureurs fédéraux n’autoriseraient pas la libération de Vailes en raison d' »infractions commises en prison » à cause d’un reste de repas de poulet froid en prison, rapporte TMZ. Spiro dit que Vailes a également été réprimandé pour avoir utilisé un morceau de son uniforme de prison comme « équipement d’entraînement ».

S’adressant à TMZ à propos de l’affaire, Spiro a déclaré que la condamnation initiale de Vailes à 20 ans n’aurait peut-être pas été aussi sévère s’il était blanc.

« Ils ne le regardent pas comme un être humain et ils ne l’ont jamais été », a déclaré Spiro. « Ce même cas traité par différents avocats, une juridiction différente, s’il y avait plus d’empathie pour la personne accusée, s’il était blanc ou s’il était différent à plusieurs égards, peut-être qu’il en aura cinq, peut-être qu’il en aura huit, qui sait.

La première requête en libération de Vailes a été déposée en août dernier. Il a noté que Vailes avait été « un détenu modèle », gagnant même son GED derrière les barreaux. L’avocat a également noté que la famille de Vailes « a désespérément besoin de son soutien et de son aide, et qu’il ne présente pas de risque de récidive ».

Spiro demande au juge de réduire la peine de Vailes au temps purgé et de le libérer pour qu’il s’occupe de son frère atteint de maladie mentale. Lorsque Vailes a écrit à Jay-Z en février dernier, il a partagé: « Ma famille a besoin de moi à la maison. »

« Pendant mon incarcération, j’ai perdu des êtres chers », a expliqué Vailes. « Ma mère est décédée en 2020 ; ma grand-mère en 2009 ; mon neveu en 2020. De plus, mon meilleur ami est décédé de COVID en 2021. J’ai quatre enfants et trois petites-filles.

« Cette correspondance est un plaidoyer pour demander votre aide dans l’intention de faire campagne pour ma clémence », lit-on dans la lettre, comme le rapporte Page Six. « Treize ans et demi, c’est long pour être encore incarcéré pour une substance qui est devenue l’ultime ruée verte. »

Vailes a poursuivi en reconnaissant que « beaucoup de choses ont changé dans ma vie, mais surtout, j’ai une nouvelle vision de la société », a-t-il affirmé. « Par conséquent, je m’engage envers ma famille, mes enfants et moi-même que mon incarcération ne serait pas vaine.

Vailes trouve ironique qu’il reste incarcéré au milieu de la réforme en cours de la légalisation de la marijuana aux États-Unis. « C’est une réalité douce-amère que je suis une victime et une marchandise de ce système rempli d’injustice », a-t-il écrit.

La motion d’août a été rejetée en raison du dossier de vaccination COVID-19 du détenu. Une deuxième requête pour libérer Vailes a été déposée le 29 septembre, dans laquelle une autre « libération pour compassion » a été demandée. Spiro a soutenu : « M. La requête en libération pour compassion de Vailes ne mentionne pas COVID-19 et ne s’appuie sur aucun argument lié à COVID-19 comme base pour plaider en faveur d’une réduction de peine. »

Un juge fédéral n’a pas encore pris de décision sur l’affaire.

