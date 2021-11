La technique Pomodoro peut-elle vous rendre plus productif ?

Une minuterie pourrait-elle changer votre vie ? (Photo : ./Metro.co.uk)

La productivité est quelque chose que l’on nous dit de viser, même si nous passons peu de temps loin du travail à des tâches annexes ou à l’administration de la vie.

Mais de plus en plus, cela ressemble à une tâche impossible, à saisir uniquement par les plus réussis d’entre nous – ou ceux qui ont le plus de temps.

Pas étonnant, alors, que nous mangions avec impatience toute astuce qui nous promet cet objectif hors de portée d’être une personne productive.

Certaines personnes sont-elles destinées à exceller et d’autres sont-elles tout simplement incapables d’effectuer des tâches facilement ?

Ou est-ce que tous les hacks de productivité proclamés valent vraiment la peine d’être essayés ?

L’un des conseils les plus populaires dans ce domaine – distribué à tous ceux qui ont du mal à faire avancer les choses – est la technique Pomodoro. Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que la technique Pomodoro ?

Vous avez peut-être entendu parler de la technique Pomodoro, du nom des minuteries classiques en forme de tomate de l’étudiant universitaire italien Francesco Cirillo dans les années 1980.

Cirillo a déclaré à Metro.co.uk: « J’avais un examen pour lequel je devais étudier et je ne pouvais pas me concentrer plus de 30 secondes, car j’avais beaucoup d’interruptions internes, de mon esprit.

«J’ai trouvé un minuteur de tomates et j’ai parié que je pourrais me concentrer pendant deux minutes. Ça a marché.’

Cirillo a ensuite commencé à augmenter le nombre de minutes jusqu’à ce qu’il trouve son point idéal : 25 minutes.

C’est la base de la Technique Pomodoro : vous travaillez 25 minutes (un pomodoro) et vous vous reposez 5 minutes. Après quatre pomodoros, vous faites une pause plus longue d’environ 15 à 20 minutes.

Mais ce n’est pas tout.

« Bien que la minuterie soit l’aspect le plus emblématique de la technique, ce n’est pas la caractéristique principale », explique Cirillo.

Selon Cirillo, ces interruptions internes qu’il a subies pendant ses études ne sont que des symptômes du vrai problème que nous avons avec le temps, qui, dit-il, est que « le temps est une limite humaine ».

Nous avons donc besoin d’un « processus interne » pour traiter un tel problème existentiel.

Pour expliquer ce processus, Cirillo utilise un dinosaure jouet qu’il garde dans son bureau, Dino, qui est une métaphore de ces interruptions internes.

Souvent, si vous êtes comme moi, lorsque vous vous lancez dans une tâche, il est presque impossible de se concentrer sur une chose à la fois.

Entrez : Dino (ne vous inquiétez pas, nous vous expliquerons cela plus en détail dans un instant).

Certaines tâches, comme envoyer un e-mail à un collègue, ne sont pas urgentes mais, pensez-vous, cela ne prendra que quelques minutes, je vais m’en occuper.

D’autres, comme démarrer ce grand projet que vous devez avoir réalisé en un temps X, peuvent sembler plus urgents.

Mais faut-il changer de tâche ? Selon la technique Pomodoro, la réponse est non.

La méthode consiste à travailler avec les limites de notre concentration (Photo : ./iStockphoto)

Comment mettre en œuvre la technique Pomodoro

Au niveau le plus basique, la technique pomodoro ne nécessite que trois choses : une minuterie, un jeu de fiches et un stylo.

Chaque fiche représentera un nouveau pomodoro. Voilà comment cela fonctionne:

1. Choisissez une tâche que vous souhaitez accomplir et réglez une minuterie sur 25 minutes

Au début de chaque pomodoro (intervalle de 25 minutes), vous écrivez la tâche que vous souhaitez accomplir sur votre carte.

2. Concentrez-vous sur la ou les tâches que vous avez choisies pendant 25 minutes

Si la tâche prend moins de 10 minutes, vous pouvez la combiner avec d’autres petites tâches.

Si une tâche prend entre 10 et 25 minutes, elle devrait être le seul objectif d’un seul pomodoro.

Si une tâche est susceptible de prendre plus de 25 minutes, elle peut être répartie entre plusieurs pomodoros.

3. Utilisez une « carte imprévue » pour organiser les interruptions

En travaillant, vous risquez de rencontrer Dino.

C’est important : quelle que soit l’interruption interne que votre esprit vous présente – peut-être qu’il s’agit d’appeler un ami ou de répondre à un e-mail – écrivez-la sur une fiche séparée, la « carte imprévue ».

Une fois le pomodoro terminé, et après votre pause, vous pouvez décider si les tâches que vous avez écrites sur votre carte imprévue sont urgentes, et seront donc au centre de votre prochain pomodoro, si elles peuvent attendre.

4. Cochez votre pomodoro

A la fin de chaque pomodoro, tant que vous avez réussi à éviter les distractions, rayez-le.

Gardez votre carte en main pour garder une trace de vos tâches quotidiennes et éventuellement hebdomadaires.

5. Faites une pause

À la fin de chaque pomodoro, faites une courte pause de cinq minutes où vous vous reposez complètement.

Tous les quatre pomodoros, vous devriez faire une pause plus longue d’environ 20 à 30 minutes.

Alors répétez !

Pourquoi la technique Pomodoro fonctionne-t-elle ?

La raison pour laquelle le système de 25 minutes fonctionne, dit Cirillo, est due à deux forces.

Le premier est notre capacité d’attention, qui est connue pour durer environ 14 à 40 minutes.

La seconde est la probabilité d’être interrompu, qui augmente plus vous passez de temps à travailler sur quelque chose.

Pour Cirillo, 25 minutes étaient l’équilibre parfait pour ces deux forces.

J’ai essayé la technique pomodoro pendant une semaine et voici ce qui s’est passé

Quand j’ai su que j’allais essayer la technique Pomodoro pendant une semaine, j’étais intrigué mais hésitant, car, au fond, je détestais le concept d’une « technique de productivité ».

Malheureusement pour mon ego, cela m’a aidé. Je n’ai utilisé la technique que cinq jours sur sept (les week-ends ne sont pas pour la productivité, sûrement ?) et c’est comme ça que ça s’est passé.

Jour 1 : Avant ma conversation avec Cirillo, je ne comprenais pas complètement la technique. Je n’étais pas au courant de « Dino » ou de la carte imprévue, alors j’utilisais simplement les horaires pour passer la journée. Évidemment, les interruptions internes étaient fréquentes et la plupart du temps je les laissais m’emporter, donc je n’en voyais pas vraiment l’intérêt.

Jour 2: Après mon appel avec Cirillo, les choses étaient beaucoup plus claires. J’ai fait de mon mieux avec le processus interne et j’ai réussi la plupart du temps. Cela étant dit, je me retrouverais à oublier la carte imprévue et à devenir distrait. J’ai aussi oublié de réinitialiser la minuterie à plusieurs reprises.

Jour 3 : Malgré un ou deux pomodoros ratés, le jour 3 a été un succès. La carte imprévue m’a donné une solution à un problème que je savais à peine avoir et je me suis retrouvé beaucoup plus concentré avec moins d’interruptions internes pendant les pomodoros.

Jour 4: J’ai réussi à finir tous mes pomodoros sans distraction, un énorme succès, et ma carte imprévue était nettement plus courte.

Jour 5 : Un autre jour sans échec de pomodoro, le jour 5 a définitivement été un petit tournant. C’est parce que je sentais que je pouvais estimer combien de temps une tâche prendrait beaucoup mieux qu’avant. Je ne me suis pas retrouvé à écraser des pomodoros et j’ai rarement dépassé les 25 premières minutes.

De toute évidence, il y a un long chemin à parcourir, mais je prévois définitivement de continuer à utiliser la technique Pomodoro à l’avenir.

Il existe quelques conseils clés pour vous aider à réussir pomodoro (Photo : ./iStockphoto)

Quels sont les avantages de la Technique Pomodoro ?

Capacité à gérer efficacement les interruptions Réduction des interruptions, éventuellement Capacité à estimer avec plus de précision combien de temps une tâche ou un ensemble de tâches prendra, conduisant à une plus grande productivité au fil du temps Capacité de voir comment votre temps est dépensé au jour le jour, et où couper retour La motivation de voir vos réalisations quotidiennes

Conseils pour débuter avec la Technique Pomodoro

Ne continuez pas à travailler après la minuterie

Bien qu’il puisse être tentant de continuer à travailler lorsque vous êtes *aussi* près de terminer une tâche, cela prendra généralement plus de temps que vous ne le pensez.

« Le temps est une illusion », dit Cirillo. « Vous devriez toujours faire une pause après 25 minutes.

« Habituellement, vous constaterez que Dino apparaît et vous rappelle les autres choses dont vous avez besoin pour la tâche et cela ne prendra pas seulement cinq minutes de plus. »

Il y a une règle dans la technique qui dit que si une tâche prend plus de 10 minutes, vous devriez passer tout le pomodoro à y travailler. Pendant ces 15 dernières minutes, vous devriez passer votre temps à améliorer votre travail.

Ceci, selon Cirillo, favorise « l’apprentissage », qui, à son tour, favorise la productivité.

Si une tâche ne prend vraiment que cinq à neuf minutes environ, vous pouvez «écraser» votre pomodoro, comme dans, réinitialiser la minuterie – mais cela ne devrait pas arriver souvent.

Ne saute pas la pause

Il peut être tentant de sauter la pause, surtout lorsque Dino est là.

Mais quelle que soit la durée de votre liste de tâches, vous devez résister à l’envie de continuer à travailler.

« Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des humains », dit Cirillo. «Nous devons nous reposer pour permettre aux esprits de réorganiser nos pensées afin que nous puissions reprendre le travail avec une tête plus claire.

« Nous devons permettre à ce processus de se dérouler mais, pour que cela fonctionne, vous devez promettre de ne rien faire pendant ces pauses. »

Ne vous engagez pas dans un certain nombre de pomodoros

Ceci, dit Cirillo, est l’une des plus grandes erreurs lorsque les gens essaient la méthode pomodoro.

« L’une des questions les plus courantes que je reçois est : « combien de pomodoros dois-je terminer pendant la journée ? » », dit-il. ‘Mauvaise question.’

« Nous ne sommes pas intéressés par le nombre de pomodoros que vous avez terminés au cours de la journée, nous sommes intéressés par le nombre de fois que vous avez pu gérer ces interruptions.

« Il est possible de se forcer à terminer des pomodoros, mais c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire.

« Parce que plus vous vous forcez, plus Dino apparaîtra. »

Gardez vos cartes principales sur votre écran

Si vous travaillez avec un ordinateur portable ou un ordinateur, utilisez une application pour écrire vos cartes principales sur votre écran, comme des notes autocollantes ou une application pomodoro spécifique.

« Il y a des moments où nous nous évanouissons et nous perdons de vue ce que nous étions censés faire », dit Cirillo. « Quand je regarde mon ordinateur portable, je lis immédiatement ma carte, donc je comprends ce que je dois faire. »

Utiliser une application

L’utilisation d’une application pomodoro spécifique peut être extrêmement utile.

L’application officielle Pomododro, gratuite sur ordinateur, utilise une minuterie spécifique et des fiches virtuelles.

Il a même un son de tic-tac, émulant une vraie minuterie de tomate, qui, selon Cirillo, peut également garder les gens concentrés sur leurs tâches.

