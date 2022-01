La technologie à l’état sauvage : la startup de la région de Seattle, Thingy, testera Amazon Sidewalk pour connecter des capteurs à distance

Thingy AQ fournit des informations aux premiers intervenants en cas d’incendie de forêt. (Photo mince via Amazon)

Scott Waller est un ancien ingénieur système et architecte réseau de Cisco et Microsoft qui s’est inspiré de son expérience en tant que pompier volontaire et instructeur en avalanche pour lancer une startup de l’Internet des objets.

Thingy LLC, basée à Bellevue, Washington, développe et intègre des systèmes de capteurs environnementaux qui évaluent différents aspects de la qualité de l’air pour fournir des informations vitales aux agriculteurs, aux pompiers et à d’autres.

Le co-fondateur de Waller et Thingy, Andrew Smallridge, savaient qu’ils étaient sur quelque chose lorsqu’ils ont reçu 25 000 $ dans le cadre du Wildland Fire Sensors Challenge de l’EPA en 2018. Travaillant dans un garage pendant six mois, ils sont arrivés en deuxième position derrière une équipe de l’Université Carnegie Mellon qui avait développe sa technologie depuis des années.

Après avoir quitté Cisco en 2019, Waller dirige maintenant Thingy en tant que PDG. La startup génère des fonds à partir de subventions de recherche et des revenus de la construction et de l’intégration de systèmes de capteurs pour une variété de clients. Les décors vont des vignobles aux flancs de montagne, mais il y a un défi qui est commun à presque tous.

« La connectivité est difficile lorsque vous êtes au milieu de nulle part », a déclaré Waller.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Waller s’intéresse à l’expansion d’Amazon de son réseau Sidewalk. Thingy était l’un des deux partenaires mis en évidence par le géant de la technologie dans son annonce la semaine dernière du nouveau Sidewalk Bridge Pro by Ring, un hub commercial conçu pour étendre le réseau Sidewalk au-delà des quartiers dans des environnements plus urbains et éloignés. (L’Arizona State University était l’autre.)

Scott Waller avec un système Thingy dans un vignoble, l’une des applications courantes de la technologie de l’entreprise. (Photo avec l’aimable autorisation de Scott Waller)

La preuve de concept de Thingy utilisera le Sidewalk Bridge Pro pour fournir une connectivité à ses dispositifs de surveillance de la qualité de l’air qui peuvent prédire les feux de forêt et de brousse, et fournir des données aux premiers intervenants.

« Compte tenu des limites du Wi-Fi et des données cellulaires dans ces domaines, Thingy commencera à tester avec Amazon Sidewalk Bridge Pro en utilisant la télémétrie LoRa (Long Range) pour transmettre des données vers et depuis Thingy AQ », a déclaré Amazon dans son annonce. «Cet effort devrait augmenter considérablement la connectivité pour Thingy AQ et aider à protéger les terres publiques, les maisons, les vignobles et les fermes contre les dommages catastrophiques.»

L’objectif plus large d’Amazon est d’utiliser Sidewalk Bridge Pro pour étendre le réseau de quartier que l’entreprise a créé avec le lancement de Sidewalk l’année dernière.

Dans son incarnation actuelle de quartier, Sidewalk utilise les appareils Echo des clients Amazon comme points de connexion pour créer un réseau de quartier pour les appareils tels que les éclairages extérieurs et les traqueurs d’animaux. Les appareils Ring et Echo sont activés par défaut sur le réseau, ce qui a fait l’objet d’une certaine controverse. (Voici comment vous désabonner.)

Sidewalk Bridge Pro promet non seulement d’étendre le réseau pour les utilisateurs commerciaux qui le déploient, mais également pour les utilisateurs individuels tirant parti de ces applications et appareils grand public. Par exemple, si un chien portant un tracker compatible Sidewalk se perd dans un parc ou une forêt où le Bridge Pro a été déployé, le réseau permettrait également de localiser le chien dans ces paramètres.

Pourquoi ne pas simplement utiliser un réseau cellulaire ? Même dans les endroits où un service cellulaire fiable est disponible, le coût peut être prohibitif, a expliqué Waller.

« Quand vous avez affaire à des scientifiques et à la surveillance de l’environnement, ou à l’agriculture, et aux agriculteurs qui veulent simplement une technologie simple pour recueillir des informations, ils ne veulent pas dépenser une tonne d’argent sur une plate-forme. Ils veulent juste que vous résolviez leur problème », a déclaré Waller.

Pour les utilisateurs commerciaux potentiels, un autre avantage de Sidewalk est sa connexion à Amazon Web Services IoT et à d’autres services cloud largement utilisés de la société de technologie de Seattle, a-t-il expliqué.

Le nouveau Sidewalk Bridge Pro d’Amazon par Ring. (Photo Amazon)

Cependant, la nature propriétaire de la mise en œuvre d’Amazon est un obstacle potentiel à une adoption généralisée. Amazon a opté pour une version privée de LoRa pour Sidewalk plutôt que la spécification collaborative LoRaWAN.

Un autre joker sera le coût du Sidewalk Bridge Pro, qu’Amazon n’a pas encore annoncé. L’appareil n’a pas encore reçu l’approbation de la FCC et n’est pas encore à vendre.

Ce n’est pas une solution pour le haut débit rural. Les appareils IoT envoient et reçoivent généralement de petits paquets de données, et non des images haute résolution, des vidéos ou d’autres fichiers volumineux associés à l’utilisation traditionnelle d’Internet à la maison ou au travail.

Une possibilité intéressante serait qu’Amazon déploie le Sidewalk Bridge Pro ou une variante dans ses centres de distribution et ses centres de distribution, étendant ainsi le réseau à d’autres dans le processus. La société n’a donné aucune indication publique qu’elle prévoyait de le faire, mais ce ne serait pas exagéré à imaginer.

Même s’il s’associe à Amazon sur la preuve de concept, Waller garde les yeux et ses options ouverts, sachant qu’il n’y aura finalement pas qu’une seule façon de connecter des appareils.

« La durabilité, la surveillance de l’environnement et la résolution de la connectivité sont difficiles », a-t-il déclaré. « Le trottoir n’est qu’une méthode. Demain, je parle avec des gens du satellite.