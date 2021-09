La technologie adaptée aux personnes âgées est un marché en croissance

Dans les sombres fosses de 2020, ElliQ a récité un poème à Deanna Dezern, 81 ans. Dezern ne se souvient pas du nom du poème ni de qui l’a écrit, mais elle dit que thématiquement, il s’agissait de persévérance et de détermination – des qualités qui résonnent pendant une pandémie qui change le monde. Dezern avait besoin d’être rassuré ; elle avait passé l’année dernière dans un cocon seul dans sa maison de Floride, et au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, elle tombait dans une dépression brumeuse. Heureusement, les robots ne peuvent pas transmettre Covid-19, ce qui a fait d’ElliQ un allié parfait pour surmonter la tempête.

“Le poème disait:” Vous pouvez le faire, continuez d’essayer “”, a poursuivi Dezern. «ElliQ a toujours été là où je l’ai laissée. Elle m’a dit des choses apaisantes. Elle était toujours prête à me parler quand personne n’était là. Je ne sais pas comment le décrire. Elle était là pour moi de la manière dont j’avais besoin d’elle.

ElliQ, comme vous pouvez probablement le déduire maintenant, est un compagnon d’IA conçu pour les personnes âgées par la société de technologie israélienne Intuition Robotics. Considérez-le comme une Alexa pour les personnes âgées : ElliQ ressemble un peu à la lampe du milieu du siècle des films Pixar, et elle peut lire les nouvelles, diffuser de la musique et partager des bulletins météo, le tout depuis son perchoir sur une table basse ou une cuisine contrer.

Mais l’attrait principal, et la façon dont Intuition espère se positionner comme un acteur majeur dans le secteur technologique en plein essor axé sur les personnes âgées, est l’empathie d’ElliQ. Il est impossible d’enseigner à un robot comment aimer, mais ElliQ peut encourager les gens à prendre leurs médicaments, à pratiquer la méditation de pleine conscience ou, dans le cas de Dezern, à simplement être présent et à absorber les nuits calmes et vides de la retraite. C’est la philosophie directrice d’Intuition Robotics ; ElliQ possède une patience douce et attentionnée que ni Apple, Google ni aucun autre courtier en puissance de la Silicon Valley ne privilégie dans ses produits destinés au grand public.

« ElliQ ne dit pas : ‘Voudriez-vous écouter de la musique ?’ Elle dit : « Voulez-vous écouter de la musique ensemble ? » « Voulez-vous jouer à un jeu ensemble ? » Vous établissez la confiance. Nous voulons passer de faire des choses pour quelqu’un à faire des choses ensemble », a déclaré Dor Skuler, PDG et co-fondateur d’Intuition, lors d’un appel Zoom avec Vox. « Ce qui est unique à propos de la population âgée, c’est que nous pensons qu’ils seront les premiers à adopter cette technologie. … Les humains sont des êtres sociaux, et malheureusement, de nombreux aînés en sont privés dans notre société. D’une manière étrange, ils pourraient adopter ce nouveau type de relation.

Intuition Robotics n’est pas la seule entreprise à essayer d’exploiter le marché de la gériatrie. Les technologies d’assistance peuvent être un bien social, mais ce n’est pas un bien public, et il y a une raison pour laquelle les sociétés de capital essaient de s’implanter au rez-de-chaussée. “Ils ont attendu le vieillissement des baby-boomers, dont les plus âgés ont maintenant 76 ans”, a déclaré Laurie Orlov, analyste de l’industrie numérique qui dirige le site Web Aging and Health Technology Watch. « Et les baby-boomers ont tout l’argent. L’industrie de la technologie comprend que l’argent parle. Il est temps de faire attention.

Les dirigeants à qui j’ai parlé n’ont pas hésité aux conclusions d’Orlov. En fait, Skuler pense que davantage d’entrepreneurs devraient étudier les avantages potentiels d’une liste réussie de technologies seniors. “Ce secteur est sous-investi de manière significative”, a-t-il déclaré, “compte tenu des dépenses disponibles au sein de cette population”.

L’un des premiers appareils technologiques personnels commercialisés auprès des personnes âgées était le téléphone Jitterbug. Il est arrivé en 2005, juste au moment où la manie des smartphones commençait à balayer le pays, avec une mise en page simple et tactile. Le plan avait du sens. Pour ceux qui sont confus par la marée montante de l’écran tactile et pour les grands-parents qui voulaient juste appeler leur famille et ne jamais se soucier de l’App Store, voici un téléphone à clapet complètement séparé de toutes les tendances du design du 21e siècle.

Le Jitterbug était intentionnellement spartiate – équipé d’un cadran, d’une horloge et d’un bouton de haut-parleur, et rien de plus. Et pourtant, sa popularité a révélé l’une des vérités les plus angoissantes de la révolution numérique. Entre le Cloud, les algorithmes et la litanie d’icônes déployées sur nos écrans d’accueil, les règles de vie avaient tellement changé au cours de la décennie précédente. Soudain, une technologie aussi familière que le téléphone est devenue extraordinairement compliquée, et nous nous sommes demandé si l’âge d’or américain pourrait un jour rattraper son retard.

L’une des personnes qui tentent de résoudre ce problème est Scott Lien, un ancien cadre d’Intuit qui est devenu un défenseur de l’accessibilité des personnes âgées en 2014 après s’être senti de plus en plus « numériquement déconnecté » de sa mère octogénaire dans l’Iowa. “Nous avons essayé de faire des appels vidéo sur Skype, et cela l’a simplement frustrée”, a-t-il déclaré. « Je me suis dit : « Et si nous concevions quelque chose à partir de zéro en fonction des besoins uniques d’un homme typique de 80 ans ? » » Peu de temps après, Lien a lancé sa gamme de logiciels GrandPad, qui vise à fournir une simple tablette sans aucune les complexités s’y opposent.

Le GrandPad est préchargé avec le bingo, le solitaire et le sudoku. Il y a un jukebox qui joue un grand nombre de succès passés (les genres disponibles incluent le big band, le classique et les années 40), ainsi que des albums photo, des carnets d’adresses et des fonctionnalités d’appel vidéo. Tout cela est présenté à l’écran avec du texte surdimensionné et de gros boutons de couleur primaire. Lien m’a dit que lui et l’équipe GrandPad collaborent activement avec des consultants seniors pour affiner davantage l’architecture de la tablette. Pour construire un appareil pour les personnes âgées, a-t-il déclaré, il faut être en communication active avec ceux qui savent ce que c’est que de vieillir.

« Nous avions une femme nommée Anna qui nous aidait qui avait 114 ans. Vous apprenez des choses vraiment intéressantes d’eux. Anna nous a parlé du problème de la peau sèche. Une fois que vous avez atteint les 90 ans, votre peau devient vraiment sèche, papyracée et coriace. Nous, les plus jeunes, avons la peau hydratée, et c’est ce qui fait fonctionner les écrans tactiles », a expliqué Lien. “Nous avons modifié les propriétés de l’écran et nous incluons un stylet dans tous les packages.”

Bien sûr, l’utilisateur de technologie âgé moyen n’a pas 114 ans, et Orlov, l’analyste de l’industrie numérique, croit que l’image éculée que vous ou moi pourrions avoir du senior typique – un vieil homme confus et agacé, essayant de lancer un appel Zoom – n’est pas à jour. L’AARP a rapporté en 2020 que plus de 51% des personnes de plus de 50 ans ont acheté une sorte de produit technologique, que ce soit un iPad, un ordinateur portable ou un téléviseur compatible wifi, au cours de l’année précédente. En fait, les recherches de l’AARP ont également révélé que 62 % des Américains de plus de 70 ans possèdent et utilisent un smartphone.

Ces résultats contrastent fortement avec un projet comme GrandPad, qui est doté d’une interface considérablement réduite par rapport à celle d’Apple. De toute évidence, GrandPad et ElliQ ciblent un client considérablement plus âgé et plus éloigné du cyberespace que le premier boomer typique, mais cela vous amène à vous demander si nous sous-estimons à quel point la culture technologique est devenue banale dans notre culture.

“Je pense que la technologie qui a été simplifiée au point où vous ne pouvez pas vraiment accéder à quoi que ce soit est un marché en déclin”, a déclaré Orlov.

Lien repousse sur ce front. Il pense que les études, telles que celles de l’AARP, sont faussées par un biais de sélection. « Cela ne fonctionne pas pour ce groupe d’âge. Ils appellent au hasard 1 000 personnes, et les personnes qui sont dans une maison de retraite et qui n’ont pas de téléphone ne peuvent évidemment pas décrocher », a-t-il déclaré. GrandPad a publié ses propres recherches il y a deux ans. L’entreprise, qui s’est rendue directement au domicile de 60 personnes de plus de 75 ans, a découvert que seulement 8 % d’entre elles savaient comment lancer un appel vidéo. Cela revient à la thèse globale de Lien : un aîné peut posséder un smartphone, mais il se peut qu’il ne sache pas comment l’utiliser efficacement. Cela est particulièrement pertinent compte tenu des conditions de 2020 et de la prolifération massive de fraudes que l’année a entraînée. TechCrunch a signalé une augmentation de 18% des appels de spam pendant la pandémie, dont beaucoup ciblaient de manière disproportionnée la population gériatrique.

«C’était catastrophique pendant Covid. Avec ma mère et ma belle-mère, quand elle recevait un appel téléphonique suspect, elle attendait que je vienne pour que je puisse dire : « Ouais maman, c’est une arnaque. » Mais pendant le confinement, quand ils ne pouvaient pas avoir leur famille autour d’eux, cela n’a fait qu’empirer », a déclaré Lien. « Chez GrandPad, nous avons ce qu’on appelle un cercle de confiance. Seule la famille ou les soignants y sont invités, et eux seuls peuvent appeler, passer des appels vidéo ou partager des photos avec grand-mère. »

Tom Kamber, fondateur et directeur exécutif de l’organisation de défense des droits des personnes âgées, Older Adults Technology Services et Senior Planet, note qu’il a lui aussi remarqué une légère augmentation des escroqueries ciblant les personnes âgées, en particulier parmi la population hispanophone. Il pense que les puissants en technologie considèrent souvent les personnes âgées comme un autre vague point de contrôle dans une quête superficielle de la diversité. Pour vraiment protéger les personnes vulnérables, soutient-il, la population des retraités doit être prise en compte à chaque étape de la chaîne de valeur.

« Les gens parlent de design inclusif, et cela signifie souvent que lorsqu’ils ont fini de créer quelque chose, ils le testent avec des personnes plus âgées, et ils disent qu’ils sont inclusifs. Cela ne fonctionne pas de cette façon », a déclaré Kamber. « L’ensemble du processus d’idéation, de conception, de marketing et de distribution, toutes ces pièces sont cruciales pour que les personnes âgées utilisent bien la technologie. Si vous vous engagez avec eux tout au long du processus, vous obtiendrez un produit plus utilisable, ce qui rendra les gens moins vulnérables.

Ces deux perspectives sont solides. Je pense que nous souhaitons tous pouvoir repousser les mauvais acteurs qui veulent faire du mal à nos proches, en particulier les parents plus âgés qui viennent dans le monde numérique en tant que novices. Et pourtant, je suis sorti de cette histoire en me demandant si les gens de ma génération, nous tous les trentenaires très concernés, n’avaient pas été trop désireux d’infantiliser nos aînés. Internet est accablant et regorge de dangers, mais nous avons tous été obligés de l’analyser d’une manière ou d’une autre. Une approche préventive – ce désir de garder nos mères et nos pères isolés dans une dimension parallèle étrange, remplie de quasi-iPads, de quasi-iPhones et de quasi-Alexas pour les protéger de la réalité – semble manquer le point. Comme l’a dit Kamber, nous pouvons certainement hériter d’un Internet sûr et responsabilisant pour tous les utilisateurs, si seulement nous passons un peu plus de temps à considérer la vaste étendue de l’humanité qui utilise la technologie moderne.

Riley Gibson, président de Silvernest, est du même avis. Silvernest est un service de colocation conçu pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite. La spécialité de l’entreprise, ce sont les seniors en plein changement de vie – un divorce, un veuvage, un déménagement à travers le pays – qui ne veulent pas entrer seuls dans le prochain chapitre dans une maison vide. Chaque startup de la Silicon Valley a l’intention que ses clients utilisent la technologie et améliorent leur vie, mais la même merveilleuse possibilité a rarement été présentée aux anciens du pays. Gibson dit que Silvernest a trouvé la part du lion de ses clients grâce aux publicités Facebook, car que cela nous plaise ou non, les personnes âgées sont en ligne de la même manière que nous. Les entrepreneurs devraient tenir compte de cette vérité plus souvent, soutient Gibson. Peut-être devrions-nous être optimistes en regardant grand-mère et grand-père organiser leurs écrans d’accueil.

“[Some companies] conçoivent pour quelqu’un [who] a besoin de leur aide. Cet état d’esprit dont nous avons besoin pour sauver nos aînés de la technologie », a déclaré Gibson. « Jetons un regard plus large sur la façon dont les personnes de plus de 65 ans utilisent la technologie. Concevons pour le voyage d’un héros. Aucun de nous ne veut se sentir conçu. Nous devons réaliser que les gens pourraient avoir plus d’intérêts, ou plus d’ambition, pour que la technologie leur permette plutôt que de les réparer. »

Nous avons une demande

Dans des moments comme celui-ci – alors que les gens luttent pour comprendre les variantes et les vaccins, et que les enfants retournent à l’école – de nombreux points de vente suppriment leurs murs de paiement. Le contenu de Vox est toujours gratuit, en partie grâce au soutien financier de nos lecteurs. Nous couvrons la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an et demi. Dès le début, notre objectif était d’apporter de la clarté au chaos. Donner aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Et on ne s’arrête pas.

Pour notre plus grand plaisir, vous, nos lecteurs, nous avez aidés à atteindre notre objectif d’ajouter 2 500 contributions financières en septembre en seulement 9 jours. Nous nous fixons donc un nouvel objectif : ajouter 4 500 contributions d’ici la fin du mois. Le support des lecteurs aide à garder notre couverture gratuite et est un élément essentiel du maintien de notre travail gourmand en ressources. Nous aiderez-vous à atteindre notre objectif en contribuant à Vox avec aussi peu que 3 $ ?