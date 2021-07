La technologie aide à réduire la surpopulation sur les sentiers de l’État de Washington grâce à une nouvelle fonction de recommandation

in

Recommandateur de randonnée de la WTA. (Photo WTA)

Les randonneurs de la région de Seattle savent que les matins de week-end, des sentiers populaires tels que le mont. Si sont tenus d’être emballés. La Washington Trail Association a vu la nécessité d’ajouter quelque chose de nouveau pour éviter le surpeuplement et orienter les randonneurs vers différents sentiers.

La WTA a récemment lancé un nouveau système de recommandation dans la fonction « Mon sac à dos » sur son site Web, qui recommande des pistes aux utilisateurs en fonction de leurs préférences, notamment l’inclinaison, la distance, l’emplacement, etc.

WTA donne des recommandations de sentiers aux randonneurs tout le temps, a déclaré Loren Drummond, gestionnaire de contenu numérique WTA, et la nouvelle fonctionnalité numérise ce processus.

“[The goal was] en donnant des recommandations personnelles de très bonne qualité que vous pourriez obtenir dans une conversation réelle avec nous pour vous aider à découvrir, ainsi que pour aider à avoir un impact positif sur le réseau de sentiers », a déclaré Drummond.

My Backpack a été lancé en 2012 et permet aux utilisateurs d’écrire sur leurs randonnées, de partager des photos et de marquer les sentiers qui les intéressent.

La nouvelle fonction de recommandation analyse la base de données des sentiers en fonction des caractéristiques des randonnées que vous avez enregistrées ou sur lesquelles vous avez rédigé des rapports. Cela suscite un «sens de la découverte» et vise à accroître l’intérêt pour les randonnées à Washington au-delà des simples randonnées populaires.

Washington compte plus de 4 000 sentiers, mais les 20 près de Seattle reçoivent la majeure partie du trafic.

Loren Drummond, responsable du contenu numérique de la WTA, dans le parc national olympique. (Photo de Tyler LePard)

L’intersection de la technologie et de la randonnée peut sembler petite, et beaucoup se tournent vers la nature pour échapper à la technologie, mais Drummond a déclaré que la WTA traite la technologie comme tout autre outil pour maintenir les sentiers.

“Chaque technologie que nous mettons en place, nous réfléchissons vraiment à l’impact que cela aura à la fois pour les randonneurs et l’expérience des randonneurs ainsi que pour le réseau de sentiers sur nos terres publiques”, a déclaré Drummond.

WTA, une organisation à but non lucratif de 55 ans, a souvent été en avance sur la technologie au fil des ans. La WTA a lancé son site Web au tout début d’Internet et Drummond a déclaré avoir développé son guide de randonnée et ses rapports de voyage créés par les utilisateurs avant la formation d’autres bases de données de sentiers en ligne.

En tant qu’organisation à but non lucratif, WTA s’appuie sur des bénévoles pour la plupart de ses entreprises technologiques. Ces bénévoles ont construit l’application de la WTA, Trailblazer, et Drummond a déclaré que les bénévoles y travaillent toujours aujourd’hui.

Jade Tabony, bénévole technique WTA. (Photo WTA)

La fonction de recommandation a été conçue par l’une des bénévoles techniques de la WTA, Jade Tabony, qui s’est déclarée surprise par les suggestions et a déclaré avoir trouvé de nouvelles randonnées grâce à la technologie.

La pandémie a accru l’intérêt pour les activités de plein air, beaucoup se tournant vers la nature comme évasion. Le Washington Post a rapporté que les parcs nationaux et d’État ont connu une augmentation du nombre de visiteurs en 2020. Les applications qui aident les gens à s’engager avec la nature ont également connu une augmentation du nombre d’utilisateurs pendant la pandémie, tout comme les startups de camping telles que Cabana et The Dyrt.

Il existe d’autres applications populaires pour cartographier les sentiers de randonnée, mais celle de WTA est la seule à se concentrer sur Washington.