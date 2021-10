La technologie air-eau arrive en Inde : les consommateurs indiens sont plus sensibilisés aux purificateurs d’eau, selon Cody Soodeen, Kara Water

De nombreuses maisons en Inde ont un système d’approvisionnement en eau qui repose sur les eaux souterraines.

La dépendance excessive à l’égard des eaux souterraines et de la contamination de l’eau par les conduites d’eau vieillissantes et la mauvaise gestion des eaux usées contribuent à une crise mondiale de l’eau. Malheureusement, l’eau du robinet à certains endroits n’est pas sûre car elle peut contenir des contaminants nocifs tels que l’arsenic et le plomb. Certaines marques ont saisi cette opportunité pour aider les pays en développement en concevant un appareil intelligent capable de fournir aux familles plus de 300 litres par mois d’eau potable pure, enrichie en minéraux et dépourvue de tout contaminant nocif, généralement présent dans l’eau du robinet et en bouteille. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Le co-fondateur et PDG de Kara Water, basé à New York, Cody Soodeen a parlé de l’activité des purificateurs d’eau et de l’entrée de la marque sur le marché indien. Extraits :

Qu’est-ce que la technologie air-eau ? En outre, Kara prétend être le premier fabricant au monde de distributeurs air-eau pH 9,2+. À quel point cela est-il bénéfique du point de vue de la santé ?

L’air-eau est une technologie qui capte l’eau de l’air et la rend utilisable. Il existe actuellement deux technologies concurrentes (réfrigérant, déshydratant). La technologie dessiccative utilise des zéolites, qui sont similaires à la roche volcanique, pour capturer les molécules d’eau dans l’air dans de minuscules pores. Les molécules d’eau et la zéolite sont chauffées pour faire bouillir efficacement l’eau de la technologie dessiccative, tuant 99,99 % des virus et bactéries dans l’air qui les traverse et capturant l’eau dans un réservoir. La technologie à base de réfrigérant utilise des températures fraîches pour créer de la condensation. L’eau s’égoutte dans un captage d’eau. La technologie des réfrigérants n’a pas la capacité de tuer les virus et les germes en suspension dans l’air, l’un des principaux avantages de la technologie des dessiccateurs. Dans un monde post-covid, cela rend la technologie dessiccante supérieure aux produits réfrigérants.

Après être entrée dans le réservoir, l’eau potable est infusée de minéraux rares et bénéfiques pour la santé et ionisée pour produire une eau avec un pH de 9,2+ et un profil ultra-lisse. L’eau de Kara Pure est constamment mise en circulation sur une lampe UV pour assurer sa fraîcheur.

Notre distributeur air-eau est le seul produit disponible dans le commerce à offrir une eau au pH de 9,2+, également appelée eau alcaline. L’eau alcaline favorise un environnement alcalin dans le corps humain. Notre environnement alcalin et riche en minéraux peut favoriser la solidité des os, renforcer l’immunité, réguler la pression artérielle, faciliter la digestion et améliorer la santé de la peau. Avec le profil minéral rare, l’eau alcaline Kara Pure fait partie des meilleures eaux potables disponibles.

Qu’entend-on exactement par « Distributeur d’eau atmosphérique » « Distributeur air-eau » ? Et comment Kara Pure sera-t-elle pionnière en Inde ?

Les générateurs d’eau atmosphérique font référence à nos prédécesseurs qui sont des machines industrielles créées et conçues sans tenir compte du cadre dans lequel le consommateur les utilisera. Kara Pure est un distributeur air-eau et a été créé avec une réflexion conceptuelle qui donne la priorité à l’expérience utilisateur. Kara Pure ouvrira la voie aux distributeurs air-eau dans toute l’Inde en comblant le fossé entre une technologie qui ressemble à de la science-fiction et en la reliant au concept bien connu des distributeurs d’eau.

En tant que consommateur, nous ne sommes pas aussi préoccupés par le fait que notre eau vienne de 100 km de distance tant que nous avons de l'eau potable. De même, l'air-eau peut être captivant, mais nous voulons promouvoir la fiabilité de l'air-eau par rapport à la technologie. Même ainsi, il y a un sentiment de magie lorsque l'eau potable est distribuée sans conduite d'eau.

De nombreuses grandes villes indiennes, telles que Mumbai et Goa, ont un taux d’humidité élevé toute l’année. Le processus de Kara Pure aspire de l’air, qui contient une humidité élevée trouvée dans ces grandes villes, dans notre système et produit de l’eau saine à partir d’une humidité fiable. Le résultat, Kara Pure transforme l’air en eau. C’est ce que nous entendons par distributeur air-eau.

Cody Soodeen – PDG et co-fondateur, Kara Water

En quoi le distributeur air-eau est-il différent des purificateurs d’eau ordinaires ?

Les purificateurs d’eau ordinaires dépendent de l’eau souterraine fournie par une infrastructure souterraine. Kara Pure puise notre eau dans l’humidité de l’air tout autour de vous. Cela signifie que notre eau est hyper locale et ne nécessite pas de traitement poussé pour sa consommation. Nous infusons ensuite l’eau avec des minéraux riches résultant en une eau alcaline, ajoutant des avantages uniques pour la santé.

Kara Pure ne nécessite aucune infrastructure d’eau dans un bâtiment ni fournie par la municipalité. Tout ce que le client a à faire est de le brancher. Cela signifie que l’eau de Kara Pure reste exempte de métaux ou de contaminants trouvés dans les tuyaux vieillissants.

Selon vous, comment le secteur indien de la filtration de l’eau peut-il bénéficier de l’utilisation optimale du distributeur air-eau ?

Kara Pure purifie l’eau de l’air à l’aide d’un procédé de chauffage innovant pour éliminer les virus, germes et autres contaminants en suspension dans l’air. Nos clients bénéficient de nos filtres de minéralisation et alcalinisants uniques. À son tour, le secteur indien de la filtration de l’eau bénéficiera de l’accès à ce nouveau canal pour les filtres premium.

Nous fabriquons Kare Pure en Inde, créant des emplois et réinvestissant le succès de Kara Pure en Inde.

Pourquoi Kara Water envisage-t-elle d’entrer sur le marché indien ?

L’eau de Kara entre en Inde pour faire face au changement de politique défavorable pour d’autres solutions d’eau potable. L’Inde est un grand marché avec un consommateur premium en croissance et une demande croissante en eau. Avec des décisions politiques visant à atténuer les effets négatifs de l’osmose inverse (OI) sur l’environnement et à empêcher les marques d’eau en bouteille contrefaites, qui sont à un niveau record, il existe un grand besoin en Inde de technologies innovantes et sûres pour l’eau.

Alors que l’Inde continue de s’orienter vers des produits de consommation de marque, Kara Water se positionne pour être la marque que les gens veulent. La société prévoit d’avoir un impact initial dans le cœur financier très dense de l’Inde, à Mumbai, puis prévoit de s’étendre à travers l’Inde. Kara Water veut faire du courant air-eau un courant dominant.

Dans quelle mesure le marché indien des purificateurs d’eau est-il différent de celui des États-Unis ? Des plans à l’avance pour relever les défis, le cas échéant ?

Selon nos données, les consommateurs indiens connaissent mieux les purificateurs d’eau que les consommateurs américains. Tout en construisant une marque dans un pays international, vous devez être proactif pour en apprendre davantage sur votre client. Cody, le PDG, a découvert les différences culturelles en grandissant avec des parents immigrés de Trinidad alors qu’il était né et avait grandi aux États-Unis. Lui et ses parents avaient souvent des malentendus culturels.

Pour développer Kara Water pour le lancement en Inde, il a délibérément établi un partenariat avec des organisations commerciales locales ayant des connaissances et des contacts locaux. Kara Water a commencé avec un accélérateur hébergé par Columbia Global Centers Mumbai pour lancer leurs connaissances sur la gestion d’une entreprise en Inde. Ils travaillent avec DCF, une société qui introduit des produits internationaux en Inde et fournit des services externalisés. Ils se sont également associés à Chimp&Z, une agence de marketing indienne avec une connaissance nuancée du lancement d’une marque en Inde. Le design de Kara Pure est né en Amérique. Cela dit, de la fabrication à la commercialisation, Kara Water est une marque indienne et continuera à rechercher des experts locaux à tous les niveaux pour fournir à l’Inde le meilleur produit qui répondra à ses besoins.

Quelle est la portée et/ou la taille du marché indien pour votre secteur/domaine dans lequel vous opérez ?

Actuellement, nous nous concentrons sur la vente dans la grande région de Mumbai où notre public cible est de plus de 500 000 clients. Nous pensions à l’origine que les femmes seraient très intéressées par notre produit en raison de ses bienfaits uniques pour la santé. Étonnamment, les hommes qui sont des chefs d’entreprise ou d’organisation ou des aspirants dirigeants ont montré le plus d’intérêt pour le produit pour leur maison, leurs bureaux, les maisons de leur famille élargie et d’autres espaces.

Comment commercialisez-vous et vendez-vous Kara Pure ? (Veuillez mentionner les canaux en ligne et hors ligne, le cas échéant)

Actuellement, nous menons une campagne de génération de leads sur le marketing et la vente en ligne par l’intermédiaire de notre représentant de la réussite client. Les clients peuvent nous trouver sur www.karawater.com ou en savoir plus sur notre page de médias sociaux sur Instagram à Karawaterinc.

Comment envisagez-vous d’introduire la marque sur les marchés indiens de niveau 2 et 3, car le produit s’adresse principalement au segment haut de gamme en raison de ses prix et de ses services ?

Nous nous concentrons principalement sur les villes de niveau 1 dans lesquelles nous vendons actuellement. L’expansion dans les villes de niveau 2 et de niveau 3 est en cours. Nous prévoyons de nous associer à un service EMI pour nous permettre d’ouvrir des canaux de vente dans les villes de niveau 2 et 3. Cela augmentera notre clientèle en permettant aux gens de payer au fil du temps sans avoir à ajuster notre stratégie financière.

