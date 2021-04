La technologie Apex pourrait-elle prendre trop rapidement AvePoint public?

AvePoint Inc. a publié ses résultats préliminaires du premier trimestre 2021 le 14 avril. Le plus grand fournisseur de solutions de gestion de données pour Microsoft 365 est sur le point de fusionner avec la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) Acquisition de la technologie Apex (NASDAQ:APXT). Une fois la fusion terminée, l’action APXT passera à AVPT, mais restera sur la même bourse.

Ironiquement, Microsoft (NASDAQ:MSFT), le co-fondateur Bill Gates a déclaré aux auditeurs de CNBC début avril que les entreprises sont passées d’une attente trop longue pour entrer en bourse à une attente assez courte.

Est-ce qu’AvePoint est une telle entreprise? Un regard sur ses derniers résultats préliminaires suggère qu’il ne sera pas rendu public trop tôt. Voici pourquoi.

AvePoint’s Been Around

Le président exécutif d’AvePoint, Kai Gong, et le PDG TJ Jiang ont cofondé la société en 2001. Le duo a développé DocAve pour Microsoft SharePoint. Ils ont codé le programme dans une bibliothèque du New Jersey, gagnant peu ou pas d’argent pendant les trois premières années.

Au cours des 20 années suivantes, AvePoint a développé plus de 40 solutions pour les plates-formes Microsoft Office 365 et SharePoint. Si vous êtes intéressé par l’entreprise, vous devriez lire cette interview de 2018 avec le Dr Jiang. Il vous dira tout ce que vous devez savoir sur ce que l’entreprise fait pour gagner de l’argent.

Fait intéressant, Jiang était développeur de logiciels pour de grandes banques avant de co-fonder AvePoint. Son bureau était au 40e étage de la tour nord du World Trade Center. Sa survie lui a appris que la vie était trop courte et que nous devons suivre nos passions.

Dans le cas de Jiang, il faisait quelque chose d’entrepreneur, comme la création d’une entreprise de logiciel en tant que service (SaaS). Vingt ans plus tard, il y est toujours.

C’est une belle histoire. Cela démontre que le leader d’AvePoint a fait le tour du pâté de maisons et qu’il comprend le fonctionnement du secteur technologique.

Donc, le fait que je remette en question sa quête pour entrer en bourse sera probablement considéré par certains comme un affront contre l’entreprise. Mais je ne vois pas les choses de cette façon.

Que disent les chiffres sur l’action APXT?

Le communiqué de presse du 14 avril de la société indique que le revenu annuel récurrent (ARR) total d’AvePoint sera compris entre 128 millions de dollars et 129,2 millions de dollars pour les 12 mois clos le 31 mars. Son ARR au premier trimestre 2021 a augmenté de 32,6% d’une année sur l’autre à mi-parcours.

Considérant qu’il avait peu ou pas de revenus jusqu’en 2004, atteindre 128 millions de dollars en ARR semble être une réalisation raisonnable pour les deux fondateurs.

En allant sur le marché à ce stade, des investisseurs patients tels que Goldman Sachs (NYSE:GS).

De toute évidence, toutes les personnes impliquées dans AvePoint ont vu le phénomène SPAC comme une opportunité qui pourrait ne pas se reproduire avant très longtemps.

Selon Matt McCall d’InvestorPlace, à 11 $ l’action, AvePoint a une valeur marchande de 2,19 milliards de dollars et une valeur d’entreprise de 1,94 milliard de dollars. Sur la base de revenus prévus pour 2021 et 2022 de 193 millions de dollars et 257 millions de dollars, respectivement, AvePoint est évalué à 7,5x le chiffre d’affaires de 2022.

Comme le souligne mon collègue, ce n’est guère cher par rapport aux autres acteurs SaaS qui se négocient à des multiples beaucoup plus élevés.

Par example, Logiciel Coupa (NASDAQ:COUP) a enregistré une perte d’exploitation de 166,6 millions de dollars au cours de l’exercice 2021 sur un chiffre d’affaires de 541,6 millions de dollars. Il est actuellement évalué à 22 fois le chiffre d’affaires estimé de 847 millions de dollars l’année prochaine.

Action APXT: la ligne de fond

Honnêtement, quand j’ai commencé cet article – je n’avais jamais écrit sur l’action APXT auparavant – j’étais déterminé à prouver qu’Apex Technology n’était qu’un autre SPAC prenant trop rapidement un public cible.

C’est particulièrement ironique, étant donné qu’AvePoint est lié à la hanche de Microsoft, l’héritage de Bill Gates.

Cependant, plus je regarde son activité, l’histoire de ses fondateurs et leurs luttes, je ne sais pas ce qu’ils apprendraient d’autre en restant une entreprise privée.

Avec une croissance des revenus à un rythme de plus de 30% et des bénéfices à quelques trimestres, je pense que le moment est en fait assez bon.

AvePoint est un stock technologique sur lequel je garderai un œil une fois la fusion officielle. Il a un excellent avenir.

