La technologie au service de la justice

Nous connaissons le problème depuis le début. Maintenant, nous pouvons réellement travailler sur des solutions pour des résultats tangibles et durables.

Par Desh Gaurav Sekhri et Satwik Mishra

La pression sur l’accès à la justice en Inde n’a peut-être jamais été aussi prononcée historiquement qu’aujourd’hui, pendant cette pandémie. Déjà aux prises avec les délais et les retards, les défis d’un règlement rapide et efficace des différends ont été exacerbés par la pandémie, ce qui a nécessité des réformes majeures, à la fois axées sur la technologie et dans les processus traditionnels.

Ceci est mis en évidence par le projet de document de vision pour la phase 3 du projet eCourts par le comité eCourts. Le projet a expliqué comment Covid-19 a apporté avec lui une «opportunité sans précédent de changement» dans le système judiciaire. Il a reconnu le potentiel de la technologie pour accélérer et transformer l’accès à la justice avec une approche écosystémique complète. Cette approche utiliserait des analyses basées sur les données pour stimuler les processus; simplifier les procédures pour les justiciables, les avocats et les huissiers de justice avec des principes de conception centrés sur l’utilisateur; augmenter l’infrastructure numérique avec une connectivité transparente entre les prisons, les tribunaux et les autorités d’aide juridique via des normes ouvertes et des API; et enfin construire de nouvelles institutions de gouvernance telles que le Conseil national de la technologie judiciaire pour augmenter l’écosystème de la technologie judiciaire.

La situation en termes de retards, bien entendu, reste sombre. Selon les données consultées sur le National Judicial Data Grid (au 13 avril 2021), le nombre d’affaires en attente de jugement est de 3,81,44,088 devant les juridictions inférieures, 57,51,173 devant les hautes juridictions et 67,279 devant les tribunaux. Court Suprème. Mais il y a un nouvel état d’esprit et une nouvelle approche politique en cours qui peuvent modifier la dynamique et placer l’Inde dans une position de préparation qui facilite la vie, la facilité de faire des affaires et, surtout, la facilité d’accès à la justice.

Avant d’en arriver aux changements rafraîchissants que l’on observe actuellement, il est important d’examiner à quel point le statu quo est difficile. Les tribunaux, malgré les heures supplémentaires et le règlement rapide des affaires, n’ont toujours pas été en mesure d’inverser la tendance à l’augmentation de la suspension. En 2019, la Cour suprême a statué sur 45787 affaires, les hautes juridictions ont statué sur 1917049 affaires et les tribunaux de district un nombre considérable de 183,71,574 affaires. Bien que substantiel, il n’y a pas eu de brèche, comme l’indique le nombre croissant de cas en Inde.

Un autre défi pour la prestation de la justice est le coût des litiges, ce qui fait de l’accessibilité financière un obstacle à l’entrée. Daksh, un groupe de réflexion sur les politiques juridiques, a mené une enquête en 2016 pour déterminer le coût supporté par les individus en cas de litige en raison de processus judiciaires inefficaces. L’étude indique que «en moyenne, par jour, les justiciables civils dépensent Rs 497 pour les audiences du tribunal et ont subi une perte de Rs 844 en raison d’une perte de salaire. Les justiciables pénaux dépensent 542 roupies pour les audiences et ont encouru un coût de 902 roupies en raison de la perte de salaire. »

Du point de vue de la facilité de faire des affaires, l’un des plus sensibles aux défis liés à la suspension est l’activité entrepreneuriale. Une étude réalisée par Manaswini Rao en 2020 qui couvre environ 60 affaires lakh dans 195 tribunaux de district avec un vaste échantillon de 13928 entreprises a montré que les revenus des ventes, la masse salariale et les bénéfices sont négativement associés à une durée moyenne plus longue de traitement des affaires. La recherche montre également que le faible taux d’élimination des cas entraîne des défis importants pour l’économie. Amrit Amirapu dans son article «Justice Delayed is Growth Denied: The Effect of Slow Courts on Relationship-Specific Industries in India» a calculé qu’en Inde «si la fraction des procès résolus en moins d’un an augmentait de 0,2 écart type, cela aurait pu conduire à un crore supplémentaire de Rs 5,43 lakh dans le produit intérieur brut en 2018. »

L’Inde a été classée 163ème dans le classement “ Enforcing Contracts ” dans le classement 2020 de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale.Ceci est inquiétant car une activité économique précieuse telle que l’investissement dans des projets à forte intensité de capital et de technologie est largement encouragée par un régime rigoureux d’exécution des contrats, comme le montre brillamment par Michael Seitz et Martin Watzinger dans leur article «Contract Enforcement and R&D Investment».

Au fur et à mesure que l’économie indienne se développe, se formalise et se numérise, les entreprises deviendront à plusieurs niveaux, des modules innovants pour les opérations seront conçus, les transactions s’intensifieront et inévitablement des différends surgiront. Le fait de ne pas disposer de mécanismes pour résoudre efficacement les différends entrave les efforts entrepreneuriaux et supprime la croissance intellectuelle, sociale et économique. Il est essentiel d’augmenter le taux et l’efficacité du traitement des affaires, de garantir la disponibilité de mécanismes efficaces de résolution des litiges et, enfin, de tirer parti de la technologie pour résoudre les litiges à l’amiable via des mécanismes tels que la résolution des litiges en ligne (RLL).

Solutions, à la fois immédiates et à long terme

Les lois indiennes ont un héritage de plus de 150 ans, le Code pénal indien étant entré en vigueur en 1862. Les lois obsolètes qui déclenchent des litiges inutiles doivent être éliminées comme elles le sont actuellement avec plus de 1 500 lois supprimées ces dernières années. En outre, pour toute nouvelle législation, une clause de réexamen à l’extinction devrait devenir une intervention obligatoire, de sorte qu’après quelques années, elle soit revue pour sa pertinence dans la société.

Un corollaire à cela est la décriminalisation à grande échelle des infractions mineures après avoir déterminé, comme l’a montré Kadish SH dans son article fondateur «The Crisis of Overcriminalization», si les coûts publics et privés totaux de la criminalisation l’emportent sur les avantages? Le non-respect de certaines dispositions légales qui n’impliquent pas d’intention de mauvaise foi peut être résolu par une compensation monétaire plutôt que par une peine d’emprisonnement, ce qui déclenche inévitablement des litiges.

Enfin, parmi la pléthore de litiges en cours dans le système judiciaire indien, un nombre important sont ceux qui ne nécessitent pas une interprétation de la loi par un juge, mais simplement une décision sur les faits. Ceux-ci peuvent emprunter la voie de l’ODR, qui a le potentiel d’éviter les différends en promouvant l’éducation juridique et en incitant à des choix éclairés pour engager un litige et également en recourant à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage et en résolvant les différends en dehors du système judiciaire. Le gouvernement indien peut promouvoir des politiques qui intègrent les ODR pour assurer un écosystème de règlement des différends efficace et efficace, y compris peut-être pour les litiges gouvernementaux.

Conclusion

Dans les mots attribués au personnage emblématique de Charles Dickens, Pip dans «Great Expectations», «il n’y a rien de si finement perçu et si finement ressenti que l’injustice». L’approche progressiste de la Cour suprême, l’ajustement rapide des tribunaux en ligne, le travail effectué sur plusieurs fronts par le gouvernement indien et un paysage en évolution rapide du droit et de la technologie en font l’opportunité la plus cruciale de changement transformateur. Nous connaissons le problème depuis le début. Maintenant, nous pouvons réellement travailler sur des solutions pour des résultats tangibles et durables.

Les auteurs sont OSD (Droit), et chef, Accès à la justice, et Responsable du suivi et de l’évaluation, NITI Aayog, respectivement. Les opinions sont personnelles

