La technologie Blockchain et l’économie du gig vont générer de meilleures options d’emploi avec plus de flexibilité

La croissance de l’économie des concerts va remodeler le mode de vie et le style de travail à l’avenir, selon un rapport commandé par une plate-forme mondiale de concerts, Appjobs et Vinter, un fournisseur d’indices réglementé spécialisé dans les actifs cryptographiques et la technologie blockchain.

Grâce à la croissance de la technologie blockchain et de l’économie des concerts au cours de la dernière décennie, le changement a été remarquable, selon le fondateur d’Appjobs, Alok Alstrom.

“Nous pensons que la montée en puissance de la technologie blockchain et de l’économie des concerts montre que le marché de la crypto-monnaie et des concerts numérisés convergera bientôt et créera la prochaine étape naturelle dans l’évolution des systèmes économiques.”

Les transactions de l’économie géante devraient atteindre 455 milliards de dollars d’ici 2023

L’économie des petits boulots englobe l’échange de travail et de capital, connu sous le nom de travail contre argent, entre les institutions et les individus via des plateformes numériques qui relient les fournisseurs et les clients.

Selon une étude de Mastercard, les transactions mondiales de l’économie des concerts devraient augmenter de 17% par an pour atteindre 455 milliards de dollars d’ici 2023.

Alstrom pense que l’économie des petits boulots offre aux gens une façon flexible de travailler et leur permet de décider quoi travailler et combien d’efforts y consacrer. Alstrom pense également que les gens seraient plus indépendants s’ils bénéficiaient de plus de choix personnels ou d’options au travail.

L’essor d’une véritable économie basée sur Internet

Le rapport a noté que la convergence de la technologie blockchain et de l’économie des petits boulots engendrerait une véritable économie basée sur Internet.

Les blockchains publiques devraient devenir un système de paiement véritablement mondial, permettant à l’économie des concerts d’accéder à un réseau financier mondial avec de faibles barrières à l’entrée pour les clients, les travailleurs et les plateformes.

Pendant ce temps, le secteur mondial de la blockchain en tant que service (BaaS) devrait atteindre 15,8 milliards de dollars d’ici 2026, contre 2,31 milliards de dollars actuels, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 46,9%. Une grande immuabilité et une décentralisation sécurisée devraient renforcer cette croissance.

Source de l’image : Shutterstock