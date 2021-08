La technologie Blockchain peut changer le monde, et pas seulement via la crypto ⋆ Crypto new media

Au cours des trois ou quatre dernières années, l’adoption de la blockchain s’est considérablement développée et chaque industrie explore différents cas d’utilisation de la technologie. Il y a plusieurs aspects de la blockchain – des affaires aux techniques et plus encore – mais avec la façon dont l’industrie explose, il est vraiment difficile de bien faire les choses.

Il est préférable de diviser le sujet de la blockchain en deux groupes principaux afin de comprendre le développement de l’écosystème et les principaux avantages et innovations qu’il offre. L’un est la crypto-monnaie, où nous couvrons des secteurs tels que les services financiers, les assurances et les marchés des capitaux, y compris les transactions via le capital-investissement et le capital-risque. Ensuite, nous examinons le monde de l’entreprise, qui concerne la manière dont nous appliquons la blockchain en tant que technologie dans différentes industries.

Blockchain d’entreprise

L’année dernière, nous avons publié notre rapport « Time for Trust », qui couvre les cinq principaux cas d’utilisation de la technologie blockchain : provenance, paiements et instruments financiers, identité, contrats et résolution des litiges, et engagement client. Ces cas d’utilisation auront un impact significatif sur le PIB d’un pays et l’économie mondiale.

Le cas d’utilisation numéro un est traçabilité ou provenance. À l’avenir, avec la révolution et l’évolution technologiques décentralisées, vous devrez comprendre et offrir une transparence totale à vos consommateurs. Par exemple, si vous achetez des médicaments contre le cancer, qui sont très chers, vous devez savoir qu’ils sont authentiques et non faux. Et c’est là que nous avons une solution technologique qui est activée par la technologie blockchain. C’est la même chose pour l’achat de vêtements de haute couture, de voitures, etc. Les consommateurs qui paient beaucoup d’argent doivent être sûrs qu’ils achètent des articles authentiques, c’est pourquoi ces chaînes d’approvisionnement pourraient constituer un cas d’utilisation mortel pour la blockchain – en particulier dans la prochaine décennie.

Le deuxième cas d’utilisation est autour commerce entre pairs. Mais comment le commerce P2P a-t-il un sens au sein de la chaîne d’approvisionnement ? C’est autour du marché de la logistique. Imaginons, par exemple, qu’une entreprise souhaite envoyer un conteneur d’Amsterdam en Australie. Il doit aller à une entreprise de transport, qui déplacera un conteneur sur un navire, puis en fait, il va de l’avant. Il y a aussi des prestataires de transport de l’autre côté du commerce, et ils font de même. Ils déchargent le conteneur et s’assurent qu’il est expédié à l’importateur. Mais que se passerait-il si vous disposiez d’un marché ou d’une plate-forme où vous pourriez voir combien de navires voyagent le jour suivant ou l’heure suivante ? Et s’il y a un espace disponible, vous pouvez directement, vous-même, placer le conteneur que vous souhaitez expédier, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin d’un intermédiaire. Voilà à quoi ressemble l’avenir avec ce type de technologie décentralisée.

Et puis le troisième – et le dernier seau – est autour partage de documents. Comment stocker de manière numérisée tous vos connaissements, lettres de crédit et certificats ? Pour le moment, vous pouvez le faire avec une solution cloud, mais il est facile de pirater un PDF. Et il y a eu des cas où des entreprises de transport ont été confrontées à des millions et des milliards de dollars de fraude, les forçant à s’en tenir aux documents papier parce qu’alors elles savent que le papier est une preuve exacte et qu’elles ont quelque chose de tangible entre les mains. Mais avec la blockchain, vous pouvez ajouter un horodatage et suivre complètement comment un document est généré, d’où il vient, qui l’a ouvert, qui l’a modifié et qui l’a modifié.

En rapport: Revenons à l’objectif initial de la blockchain : l’horodatage

Vous pouvez suivre cela complètement, et c’est aussi beaucoup de temps. Il y a déjà eu de nombreuses analyses de rentabilisation. Par exemple, si vous ne mettez qu’un connaissement, un seul document est enregistré sur la blockchain. Et cela permet également d’économiser une centaine de dollars par conteneur. Donc, vous pouvez multiplier cela par le nombre de conteneurs expédiés par jour, et c’est déjà une analyse de rentabilisation qui vaut des milliards. Il y a un énorme potentiel dans ce cas d’utilisation. Ainsi, nous voyons ces trois seaux dans la chaîne d’approvisionnement.

Un sentiment mitigé sur la blockchain

Mais maintenant, la question est : quel est le statu quo en ce moment ? Il y a un sentiment mitigé à propos de ce sujet, d’abord parce que la technologie blockchain elle-même est super complexe – ce n’est pas comme l’Internet des objets. Avec l’IoT, c’est : « D’accord, c’est mon appareil, et c’est maintenant une version numérique de celui-ci. C’est ce que fait l’IoT.

Mais que fait la blockchain ? C’est la technologie derrière le rideau. C’est pourquoi les gens ont du mal à le comprendre – à comprendre que c’est quelque chose comme le protocole Internet. Vous n’entrez pas vraiment dans les détails de ce que fait HTTP et de son fonctionnement, vous prenez simplement votre site Web et faites ce que vous voulez faire. C’est de cela dont nous parlons. C’est vraiment le sujet.

La deuxième chose est le manque de connaissance et de compréhension de la blockchain, qui se compose de cinq aspects différents : l’immuabilité, le cryptage, la distribution, la tokenisation et la décentralisation.

En rapport: Comprendre le passage systémique de la numérisation à la tokenisation des services financiers

Ce sont les cinq aspects, et l’immuabilité, le cryptage et la distribution fournis par la technologie blockchain ont été bien établis. Ce dont les entreprises ont maintenant besoin, c’est de faire un grand saut vers la décentralisation et la tokenisation. Il est essentiel que les entreprises comprennent le modèle de tokenisation et comment elles peuvent l’intégrer dans leur modèle commercial actuel. De plus, les entreprises doivent vraiment comprendre l’utilisation des jetons – jetons fongibles, non fongibles et de sécurité.

La seule recommandation aux entreprises est d’avoir une éducation plus approfondie et plus approfondie sur ce sujet, d’entrer dans les détails de la façon dont il se rapporte à leur entreprise et du type de problèmes qu’il résout – plutôt que d’explorer simplement la technologie sur une surface.

Qu’est-ce qui vient dans le futur, et qu’est-ce qui vient l’année prochaine ?

Le premier sujet, le plus important, concerne interopérabilité. Le paysage au cours des cinq dernières années a explosé – littéralement explosé. Si vous regardez comment Internet s’est développé, nous avons eu des VPN dans les années 90, puis le boom de la bulle et la façon dont Internet est devenu populaire. Aujourd’hui, certaines entreprises utilisent encore des VPN, tandis que d’autres utilisent Internet, et vous ne voyez pas vraiment la différence. Et c’est ainsi que nous voyons les blockchains privées et publiques travailler ensemble. Donc, il n’y a pas de débat : les blockchains publiques prévaudront, et les blockchains privées prévaudront. Et ce sujet d’interopérabilité est vraiment sur le marché, mais une énorme quantité de travail doit être fait. C’est ce que les entreprises et les solutions vont proposer dans les cinq prochaines années.

Le deuxième sujet concerne la façon dont nous intégrer avec d’autres technologies, car la blockchain n’est qu’une technologie back-end – ou une sorte de technologie derrière le rideau. C’est pourquoi c’est super important. En même temps, c’est super stratégique car cela implique plusieurs entreprises, mais c’est toujours une technologie qui est une épine dorsale. Et ce n’est pas parce que vous avez la blockchain que cela résout tout dans votre entreprise. Je pense donc que les entreprises doivent comprendre comment l’intégrer en tant que forme de transformation numérique. Ce que nous devons faire, c’est examiner comment ces technologies s’intégreront au paysage existant. C’est un sujet majeur, majeur. Sans cela, rien ne fonctionnera. C’est effectivement un sujet que nous devons aborder.

Le troisième sujet futuriste est l’un de mes sujets préférés. C’est autour gouvernance: gouvernance blockchain, mais aussi gouvernance supply chain. Cela répond à la question de savoir comment nous gérons les acteurs de la chaîne d’approvisionnement impliqués dans l’écosystème. Cela aussi va de pair et c’est quelque chose que nous devons également développer.

Et le quatrième sujet est tout autour de la modèle d’affaires car au final, les entreprises oublient qu’il faut en tirer de l’argent et aussi économiser de l’argent. Parfois, les solutions blockchain ne volent pas parce qu’elles ne sont pas capables de le faire. Par exemple, comment pouvons-nous activer des modèles commerciaux sans papier ? Et comment en tirer des revenus ? Si nous réalisons des revenus, comment les partageons-nous avec nos différents partenaires ?

Je pense que ce sont les sujets majeurs qui seront clés dans le développement de l’écosystème blockchain au cours des cinq prochaines années et qui aideront la blockchain à atteindre le prochain niveau. Cette technologie atteindra, étape par étape, le niveau d’adoption massive, et son intégration est une stratégie intelligente qui permettra aux entreprises d’être à l’avant-garde de l’économie numérique et de l’avenir du monde des affaires.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici n’engagent que l’auteur et ne reflètent ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Husen Kapasi est le responsable de la blockchain chez PwC Europe (conseil), en mettant l’accent sur la blockchain d’entreprise. Il dirige la communauté blockchain de PwC Europe, qui se compose d’environ 300 membres à travers l’Europe, et dirige les sujets de la blockchain dans la chaîne d’approvisionnement à travers le réseau mondial PwC. Il est engagé dans l’espace blockchain depuis cinq ans, avec une expérience précédente dans le conseil en transformation numérique axée sur l’IoT. Il possède une vaste expérience dans la mise en œuvre de la blockchain dans plus de 10 secteurs. Il accompagne les clients de la stratégie blockchain à la mise en œuvre et joue un rôle clé dans le développement d’écosystèmes industriels collaboratifs ainsi que de partenariats technologiques.