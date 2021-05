La technologie Blockchain peut soutenir la solution planétaire au CO2

30/05/2021 à 10h00 CEST

Dans l’article précédent, nous avons commenté une stratégie de solution au problème du CO2 atmosphérique, qui est une solution, oui, mais une solution partielle.

Elle s’est concrétisée dans un ensemble de pistes de recherche chimico-industrielle très prometteuses. Cependant, dans chacun d’eux, nous avons laissé de côté la biosphère.

Et la biosphère joue le rôle d’ingénieur de l’atmosphère et du climat depuis des milliards d’années. Il a une capacité réputée pour le faire. Par exemple, c’est elle qui a créé l’oxygène que nous respirons.

Nous avons besoin de la biosphère

Disposer de la biosphère peut être considéré comme une nécessité d’ordre éthique et esthétique. Nous sommes ses locataires et c’est beau.

De plus, la biosphère est un réservoir de connaissances génétiques (biodiversité) fondamentales à la fois pour sa propre pérennité et, ne l’oublions pas, pour notre médecine et notre biotechnologie.

Mais, au-delà de ceux-ci, il y a un autre motif puissant.

La biosphère fait partie du système complexe du carbone planétaire. Un système dont l’équilibre maintient le carbone atmosphérique (carbone inorganique, CO2) à des niveaux compatibles avec la vie. Du moins avec la vie telle qu’elle est organisée depuis des dizaines de millions d’années. Wow, bien avant notre apparition sur scène, il y a 300 000 ans.

Dans ce système d’équilibres, la biosphère joue un rôle important en tant que réservoir de carbone, sous forme de carbone organique (molécules de glucides qui font partie de tout ce qui est vivant ou qui est matière ligneuse, comme le bois).

Et si ces équilibres sont rompus au point que, par exemple, les océans libèrent un petit pourcentage de l’énorme quantité de carbone qu’ils ont stockée, les choses peuvent mal tourner. Surtout pour les espèces situées en haut de la chaîne alimentaire, dont nous sommes en tête.

Et on peut penser qu’à ce moment-là, notre technologie nous sauvera. Mais ce n’est pas vrai.

Nous seuls ne sommes pas capables

L’être humain n’a pas encore de capacité technologique à l’échelle planétaire.

Nous n’avons pas encore, de loin, la capacité technologique d’établir un système artificiel d’équilibres pour remplacer celui maintenu par la biosphère, l’atmosphère et les océans.

Nous n’avons tout simplement pas encore assez de contrôle sur l’énergie pour cela.

Et il est très facile de le montrer. A tel point que cela ne cesse de m’étonner que le simple argument qui suit soit, pour autant que j’ai pu l’étudier, nouveau. Quand peut-être conviendrait-il de l’enseigner dans les écoles.

Tout d’abord, selon le rapport de l’IAE (Agence internationale de l’énergie), la production mondiale d’énergie en 2018 s’élevait à 14 421 Mtep (d’ailleurs 81% d’origine fossile !). («Mtep» ou «million de tonnes d’équivalent pétrole» est la quantité d’énergie chimiquement utilisable dans un million de tonnes de pétrole).

Et ce chiffre quantifie notre capacité technologique-énergétique actuelle.

Deuxièmement, le système climatique et biologique de la Terre est fondamentalement alimenté par trois sources d’énergie (à proprement parler, nous devrions dire des sources « d’énergie ordonnée »): le soleil, la chaleur géothermique et la gravité (terrestre et lunaire). Bon, ignorons les deux derniers et ne gardons que l’apport solaire.

Et la quantité d’énergie que la Terre reçoit du Soleil est de 4,16 Mtep par seconde. Soit, ce qui revient au même, 131 millions de Mtep chaque année.

Eh bien, en divisant les deux quantités, nous voyons que notre capacité technologique actuelle de production d’énergie est plus de 9 000 fois inférieure à la quantité d’énergie que le Soleil met au service du système climatique et biologique terrestre.

Même en supposant que seulement la moitié de cette énergie entre réellement dans la machinerie biologique et climatique de la Terre, la chose est claire :

Nous sommes encore loin de devenir des technologues mondiaux du climat et des écosystèmes. En fait, comme critère quantitatif, nous n’aurons cette capacité que lorsque notre production d’énergie sera comparable à l’apport solaire.

En attendant, gardons à l’esprit qu’un nain qui se prend pour un géant n’encourt pas l’orgueil, mais la bêtise.

Et ne soyons pas confus par notre capacité avérée à détruire l’équilibre. Détruire l’ordre est facile. Le plus difficile est de le construire. Ce dernier seul est la preuve de la sagesse et du contrôle technologiques.

Sujet connexe: La technologie Blockchain peut moderniser la gouvernance du football

Mais y a-t-il une solution ?

Donc, si la solution existe, c’est de collaborer avec la biosphère.

Pourquoi ne comptons-nous pas sur les plantes, les algues et autres organismes photoautotrophes capables de créer leur propre nourriture à partir de la lumière du soleil ?

Tous sont nos alliés naturels dans le défi d’abaisser la concentration de CO2 atmosphérique en dessous de la zone de danger rouge dans laquelle il se trouve.

Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, ces organismes ont un mécanisme naturel de fixation du carbone, la photosynthèse. Le même mécanisme par lequel ils obtiennent de la nourriture (glucose). Un procédé que l’évolution a breveté il y a environ 2,6 milliards d’années et qui depuis, malgré sa persévérante créativité, n’a pu s’améliorer.

Pourtant, la solution complète et définitive est de créer un système qui, tout en étant économiquement viable, est également viable sur le plan environnemental et, si possible, également viable sur le plan social. Remplacez ici « viable » par « durable » et nous aurons dit la même chose.

Nous ne parlons pas seulement de conserver. Le modèle conservationniste, concrétisé dans l’initiative de l’UNESCO pour la création de réserves de biosphère, est utile et nécessaire. Mais ce dont nous parlons ici, c’est de compléter ce modèle par un modèle encore plus ambitieux : l’établissement (le rétablissement, en réalité) de la symbiose entre la société humaine et l’environnement.

Est-ce possible ou juste un fantasme utopique ?

Pour ma part, je suis fermement convaincu que c’est possible. De plus, dans la situation actuelle, en plus des conditions de nécessité, les conditions d’opportunité concourent.

En fait, je suis personnellement impliqué dans une initiative dont l’objectif est de lancer un modèle comme celui-ci. J’appartiens à l’équipe de développement d’un projet avec lequel la Galice, puissance forestière, sera pionnière dans une nouvelle façon de gérer les forêts (clairement adaptée aux nouveaux besoins et circonstances), en tant qu’initiative au service de ceux qui le jugent utile depuis Rien qu’en Espagne, il y a plus de 26 millions d’hectares d’écosystèmes forestiers.

Le contrepoint pragmatique

Echangeant l’idéalisme contre le pragmatisme, reformulons ce qui a été dit jusqu’ici en des termes très différents.

Au fur et à mesure que le monde évolue, nous pouvons établir avec certitude qu’aucune activité humaine incapable de rendre compte de la valeur économique ne peut être mise en pratique de manière durable dans le temps.

Par conséquent, pour qu’une activité génératrice de valeur environnementale soit réalisable, elle doit également produire quelque chose ayant une valeur économique.

Et c’est exactement de cela qu’il s’agit :

D’une part, le CO2 est un problème reconnu. À tel point que la fixation du carbone est quelque chose qui a reçu une valeur économique via les marchés de droits d’émission (ainsi que d’autres modèles d’actifs financiers dont le carbone sous-jacent peut être à venir).

D’autre part, les forêts sont d’importants réservoirs de CO2. Pas seulement pendant sa croissance (en bonne approximation, la moitié de la masse sèche d’un arbre est du carbone). Mais aussi au cours de sa vie mature, à condition que la forêt soit bien entretenue de manière à ce que sa dynamique de fixation du carbone reste active.

Par conséquent, une forêt bien entretenue est capable de générer des revenus, en plus d’autres moyens, grâce à la fixation du carbone qui s’y déroule.

Et comme ladite fixation est redevable aux activités humaines d’entretien de la forêt, ces activités sont les bénéficiaires légitimes desdits revenus.

Avec cela comme point de levier, toutes les activités socio-économiques forestières peuvent être réinventées dans la perspective d’un bénéfice économique accru.

Ces activités comprennent l’entretien professionnel des forêts, l’exploitation forestière (foresterie), la culture forestière (agroforesterie) et, bien sûr, l’exploitation forestière pour la production de biens à longue durée de vie.

Même l’élagage pour le bois de chauffe peut être considéré comme bénéfique pour le maintien de « l’usine de fixation du carbone » qu’est la forêt, même si, le cas échéant, ils neutralisent une partie de la quantité nette de carbone qu’elle fixe.

Le rôle de la technologie

Selon les données fournies par l’Institut de recherche agraire, les forêts espagnoles fixent 120 millions de tonnes de CO2 par an, soit 37% des émissions annuelles totales de CO2 produites en Espagne.

En ce sens, le rôle de l’infrastructure technologique qui soutient cette initiative est de certifier de manière fiable la quantité de carbone supplémentaire que chaque forêt fixe dans un certain laps de temps grâce à l’intervention humaine.

C’est la base de tout. Et un facteur clé supplémentaire est que cette certification est obtenue à faible coût, de sorte que ce qui est mangé ne l’est pas pour ce qui est servi.

Au final, il ne s’agit pas de fixer le carbone pour financer l’assemblage technologique qui le certifie. Ce serait confondre les moyens avec la fin. Tomber dans la perversion de faire passer les intérêts de ceux qui fournissent le service avant les intérêts des destinataires du service.

Se trata de que dichas certificaciones de fijación, una vez han sido convertidas en productos vendibles (activos financieros intercambiables construidos con dichas fijaciones como contenido) y una vez se ha descontado el coste de la infraestructura, generen ingresos relevantes para las actividades humanas de cuidado del Forêt. Parce que c’est la fin.

Il n’est pas facile d’y parvenir, mais c’est possible. Cela nécessite l’intégration de plusieurs solutions technologiques avec un système de registre blockchain comme épine dorsale.

Ce registre fonctionnera comme un système de comptabilité des fixations, certifiées et infalsifiables. Une sorte de journal public et en pierre de la forêt, en ce qui concerne le carbone.

Carbone & mldr; ou d’autres problèmes. Parce qu’il y a plus de services que les forêts nous fournissent à tous. Et, le moment venu, nous pourrons les inclure un par un dans l’agenda de chaque forêt comme moyen de générer une rémunération économique pour les personnes qui, par leur soin de la forêt, les rendent possibles.

La fermeture du cercle

En 1997, j’ai assisté à une conférence de Manuel Toharia dans laquelle il a dirigé le premier débat auquel j’ai assisté sur l’évaluation économique des avantages environnementaux. J’ai lié cela à une conversation avec mon frère quelques années plus tôt sur la perte de la signification socio-économique des forêts (pour les communautés humaines qui les entourent) en tant que cause première des incendies de forêt. Et maintenant, à cela, nous pouvons également ajouter: comme l’une des causes du vieillissement et du dépeuplement.

Mais tout cela est resté une question sans réponse jusqu’à ce que, lors de mon stage professionnel dans la filiale d’innovation de la Bourse, j’ai découvert les marchés des droits d’émission de CO2. Celles-ci indiquaient une possibilité de boucler le cercle auquel l’arrivée et l’acceptation des technologies blockchain ont finalement donné un substrat technologique adéquat comme vecteur d’autres solutions et procédures technologiques.

Parce qu’une forêt qui génère des bénéfices économiques est une forêt soignée et protégée. Et une forêt soignée et protégée est une forêt qui génère des bénéfices environnementaux.

L’argent n’aplatit pas toujours les choses. Célébrons qu’il en est ainsi.

Photo du haut : Piqsels.