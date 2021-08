La technologie Blockchain pourrait être définie pour un renforcement majeur de la sécurité

Les progrès de l’informatique quantique ont le potentiel de changer le monde tel que nous le connaissons, d’autant plus que les solutions de sécurité et de cryptage d’aujourd’hui ne pourront pas résister aux attaques lancées par les ordinateurs quantiques.

Pour cette raison, la Banque interaméricaine de développement (BID), Cambridge Quantum (CQ) et le Monterrey Institute of Technology ont identifié et résolu plusieurs menaces potentielles pour les réseaux blockchain posées par les ordinateurs quantiques.

Afin de lutter contre ces menaces, l’équipe du projet a développé une couche cryptographique qui permet aux réseaux blockchain de se protéger des attaques menées à l’aide d’ordinateurs quantiques.

L’essor du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies a rendu la blockchain de plus en plus populaire et maintenant que les entreprises explorent l’utilisation des registres décentralisés de la technologie dans les secteurs de la finance, de l’immobilier et d’autres, se préparer à l’ère quantique est devenu encore plus important.

Couche cryptographique post-quantique

La couche cryptographique post-quantique développée par IDB, CQ et le Monterrey Institute of Technology protège les réseaux et offre une résistance aux attaques informatiques quantiques a été développée sur le réseau blockchain LACChain Besu qui est basé sur la technologie Ethereum.

Pendant les tests, les transactions et les communications ont été protégées par des clés à l’épreuve des quantiques de la plate-forme IronBridge de CQ qui utilise des ordinateurs quantiques pour générer une entropie certifiée.

La PDG d’IDB Lab, Irene Arias Hofman, a fourni de plus amples détails sur la percée de l’équipe du projet dans un communiqué de presse, en déclarant :

« À l’ère numérique dans laquelle nous nous trouvons, nous avons à notre disposition différentes technologies émergentes capables de résoudre des problèmes sociaux, et dans la mesure où nous sommes capables de les combiner, nous obtiendrons un impact exponentiel. Dans ce cas, la connaissance de l’équipe IDB, en collaboration avec CQ et TEC, dans les technologies quantique et blockchain, a permis de franchir une étape fondamentale pour garantir l’intégrité future de LACChain, une plate-forme blockchain créée par l’IDB Lab qui plus de 50 entités de la région utilisent déjà.

Attendez-vous à voir plus de solutions de sécurité développées pour se défendre contre les attaques des ordinateurs quantiques à l’avenir, d’autant plus qu’elles deviennent plus puissantes et plus largement disponibles.