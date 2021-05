La technologie blockchain remet en question la façon dont l’immobilier et les actions sont achetés et vendus

Compartir

Qu’ont en commun la reine d’Angleterre, l’Église catholique et Bill Gates? Propriété foncière, beaucoup! Plus tôt cette année, la Fondation Melinda et Bill Gates sont devenus les plus grands propriétaires de terres agricoles aux États-Unis, avec plus de 240 000 acres de terres (environ 97 000 hectares). L’Église catholique possède plus de 71 millions d’hectares, soit une masse terrestre de la taille de la France, mais le plus grand propriétaire foncier non gouvernemental est la reine Elizabeth II. Selon la publication Love Money: «La reine Elizabeth II est de loin le plus grand propriétaire foncier non gouvernemental du monde, le chef du Commonwealth britannique et donc le propriétaire légal d’environ 2,7 milliards d’hectares de terres, selon les estimations du New Statesman . Cela équivaut à un sixième de la superficie terrestre de la Terre. Crown Estate comprend de grandes parties de Londres, de grandes étendues de terres agricoles dans la Grande-Bretagne rurale et plus de la moitié du littoral britannique. ”

Savills estime que le secteur immobilier vaut plus de 200 milliards de dollars dans le monde, avec environ 185 milliards de dollars en propriété résidentielle et 15 milliards de dollars en immobilier commercial. L’année dernière, des chiffres plus récents de l’Associated Press indiquaient que la valeur de l’immobilier dans le monde était de près de 270 billions de dollars et qu’elle devrait atteindre plus de 330 billions de dollars d’ici 2023. Rien qu’au Royaume-Uni, l’immobilier résidentiel est évalué à 8,7 billions de dollars. Il n’est donc pas surprenant que de nombreuses organisations examinent comment la technologie, y compris la blockchain, pourrait améliorer l’efficacité de la façon dont l’immobilier est continuellement acheté, vendu et géré. On a beaucoup écrit sur la tokenisation immobilière, mais il y a eu relativement peu d’exemples à ce jour, peut-être parce que l’immobilier tokenisé crée une sécurité numérique, qui est soumise aux mêmes restrictions réglementaires que tout instrument de dette ou de capitaux propres offert publiquement. Cela signifie que l’émission de sécurité numérique dans plusieurs juridictions n’est pas un processus simple, car il faudrait se conformer à diverses exigences réglementaires d’inscription.

Il était donc intéressant de voir que Binance, la plus grande bourse numérique au monde, a récemment commencé à proposer des actions tokenisées, c’est-à-dire des titres adossés à des actifs, mais elle a été vendue sous forme de jeton. L’offre de Binance donne aux investisseurs la possibilité d’acheter une version numérique de Tesla et Coinbase, mais elle n’a pas émis de prospectus (exigence normale), mais a plutôt publié un document d’une page. Cela a poussé l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) à agir, avertissant Binance en déclarant qu’un prospectus devrait être publié si les actions que Binance souhaite offrir sont “transférables, peuvent être négociées sur un échange cryptographique et sont dotées de droits économiques tels que Cependant, pour défendre Binance, la plate-forme numérique allemande CM-Equity (où Binance a inclus ses versions tokenisées de Tesla et Coinbase), a déjà inclus d’autres actions et négocie des actifs tokenisés similaires émis par FTX et Bitterex, bien qu’il semble que BaFin ait des doutes et suggère maintenant que les actions tokenisées de Binance enfreignent la réglementation.

Bitterex lui-même offre l’accès aux actions suivantes aux investisseurs dans divers pays où il n’est normalement pas possible de négocier de telles actions. Il est donc facile de comprendre l’intérêt de créer des stocks tokenisés si le processus est, en fait, légal:

Tesla ETF SPDR S&P 500 Alibaba Beyond Meat Inc Pfizer Apple BioNTech Facebook Google Netflix Amazon Bilibili

D’un autre côté, la demande de pièces stables soutenues par des fonds fiduciaires augmentera sans aucun doute si la demande de négociation d’actions symbolisées augmente, car comment les investisseurs recevront-ils les dividendes auxquels ils ont droit? Sûrement pas en fiat? Comme mentionné dans les numéros précédents de Digital Bytes, attendez-vous à voir plus d’organisations créer des pièces stables dans les principales devises mondiales. La création d’un hébergeur numérique €, Yen, £, CHF et $ (dont il existe déjà un certain nombre) permettra à l’immobilier de commencer à payer les revenus locatifs sous un format numérique. La capacité de verser des dividendes sur les revenus de location d’actions et de propriétés dans un format numérique offre également la possibilité aux entreprises et aux propriétaires de commencer à distribuer plus fréquemment aux investisseurs. La plupart des plateformes de paiement telles qu’Apple, GooglePay, Mastercard et Visa acceptent diverses crypto-monnaies, vous ne devriez donc avoir aucun problème à accepter ces nouvelles monnaies numériques / pièces stables, encore un autre exemple de la façon dont les banques sont susceptibles d’être contournées. Traditionnel. car les paiements peuvent être traités plus efficacement.

Pour que l’immobilier soit tokenisé, l’infrastructure qui a toujours été nécessaire est lentement en train d’être assemblée. Des services tels que la garde numérique, les services bancaires, les échanges numériques réglementés et les méthodes numériques pour recevoir et payer un loyer sont désormais disponibles, et si la négociation d’actions tokenisées est autorisée, un précédent est également établi pour l’immobilier tokenisé.