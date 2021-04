La technologie change nos cycles de sommeil | Vie

La mélatonine est l’hormone responsable du sommeil, liée au rythme circadien ou à l’horloge biologique des êtres humains et nécessaire à un bon repos.

Il y a quelques jours, sur un site dédié aux informations contrastées des professionnels, un internaute s’est interrogé sur le rythme circadien, auquel John Axelsson, expert en recherche sur le sommeil à l’Institut Karolinska (Suède), répondit-il avec force.

“En général, les technologies électroluminescentes (comme les ampoules, les écrans de télévision, les écrans d’ordinateurs, les appareils mobiles, etc.) peuvent fortement affecter nos rythmes, du moins lorsque l’exposition est en dehors des heures normales de la journée”, a-t-il déclaré. Axelsson.

Ce processus a lieu dans l’hypothalamus du cerveau, où l’hormone responsable du sommeil, la mélatonine, est libérée. Juste avant de dormir, les niveaux de ce présent dans le corps augmentent, diminuant juste avant le réveil, avec les premiers rayons du soleil.

Mais, avec l’arrivée des écrans à l’ensemble de la société, ces rythmes ont été altérés, et peuvent même provoquer des altérations psychologiques chez ceux qui ne peuvent pas dormir.

La mélatonine diminue sous la lumière vive des écrans

De cette manière, certaines études ont déjà assuré que la lumière vive des écrans affecte négativement la sécrétion de mélatonine chez l’homme et peut provoquer des insomnies, en raison de l’altération du rythme circadien.

En 2014, une étude publiée dans la revue PNAS a assuré que même la lumière des livres électroniques ne favorisait pas un plus grand repos ou s’endormait plus facilement, affectant par conséquent l’horloge biologique.

Le rythme circadien et les troubles psychologiques

Dans un monde globalisé, immédiat et hyper-connecté, le sommeil est devenu le privilège de quelques-uns, et le sommeil vaut la redondance de ceux qui souffrent d’insomnie.

Au-delà du fait que les écrans réduisent les niveaux de mélatonine dans l’hypothalamus, une autre étude récente de l’Université du Michigan (États-Unis) a assuré que les changements dans les habitudes de sommeil étaient associés à des changements d’humeur, à l’irritabilité et à une plus grande probabilité de développer une dépression.

Ainsi, mener une vie saine, une alimentation stable, avoir un sommeil compris entre 6 et 8 heures par jour, en plus de bannir les écrans avant de s’endormir, affectera non seulement votre repos, mais aidera également votre humeur à ne pas souffrir de nombreux hauts. et les bas.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Abraham Andreu.