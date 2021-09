La technologie climatique se réchauffe dans le nord-ouest du Pacifique alors que les startups lèvent plus d’un milliard de dollars depuis 2020

Une grue déplace une section d’un café Starbucks en cours de construction par Nexii, de Vancouver, en Colombie-Britannique. L’entreprise de technologie climatique construit des bâtiments économes en énergie fabriqués à partir de matériaux à moins forte intensité de carbone que les structures traditionnelles. (Photo Nexii)

L’entreprise canadienne qui a établi le record du pays pour passer du statut de lancement au statut de licorne dans les plus brefs délais n’est pas dans le logiciel. Ce n’est même pas dans la fintech ou la biotechnologie. C’est dans la technologie climatique, et plus précisément, il travaille à verdir le secteur de la construction, en réduisant l’empreinte carbone des bâtiments occupés par les cafés Starbucks, Popeye’s, Marriott Courtyards et autres.

Nexii, qui a annoncé ce mois-ci avoir levé 45 millions de dollars et atteint une valorisation de 1 milliard de dollars, n’est que l’un des derniers exemples d’une entreprise de technologie climatique à avoir atteint le gros lot.

Le nord-ouest du Pacifique – qui abrite des poids lourds de la technologie établis, notamment Amazon, Microsoft et Boeing – favorise désormais la croissance des puissances émergentes de la technologie climatique. Les entreprises de technologie climatique de Washington, de l’Oregon et de la Colombie-Britannique ont amassé environ 2 milliards de dollars en capital-risque, selon une analyse de .. Plus de la moitié de cette somme a été collectée depuis le début de 2020.

Nexii, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, a obtenu un financement total de 128 millions de dollars depuis son lancement en 2019. Elle compte 350 employés.

« Nexii fait partie de cette vague de changement pour rendre le [construction] l’industrie plus efficace, écologique et abordable », a déclaré Gregor Robertson, vice-président exécutif de la stratégie et des partenariats. “Nous devons réaliser tous ces objectifs ensemble pour vraiment changer l’industrie avec succès.”

Le domaine de la construction n’est pas seul à relever ce défi. Alors que le monde s’efforce d’endiguer les émissions de carbone de toutes les sources possibles – construction, transport, électricité et agriculture inclus – essentiellement chaque industrie devra embrasser sa propre «vague de changement» et trouver des moyens de fonctionner qui préservent la planète. Les experts du monde entier conviennent que nous devons atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 pour éviter les effets les plus cataclysmiques du changement climatique.

Quatre batteries massives à flux de fer construites par ESS Inc., basée à Wilsonville, dans l’Oregon. Chacune peut fournir 400 kilowattheures de stockage d’énergie et avoir une durée de vie de 25 ans. Ils sont expédiés vers les sites d’installation « à sec » et sont ensuite remplis d’un mélange de fer et d’eau salée. (Photo ESS)

Et les investisseurs se mobilisent pour soutenir le domaine comme jamais auparavant. Au cours des six premiers mois de 2021, les entreprises de technologies propres à l’échelle internationale ont reçu 14,2 milliards de dollars de capital – un chiffre légèrement inférieur au total de capital-risque pour l’ensemble de l’année dernière, selon une étude de PitchBook.

Les entreprises locales de technologie climatique qui ont levé le plus de capitaux depuis leur lancement sont :

ESS Inc., une société de l’Oregon qui fabrique des batteries à flux de fer de longue durée qui est devenue publique en mai grâce à une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) ; la société était évaluée à plus d’un milliard de dollars General Fusion, une société de Colombie-Britannique développant une centrale électrique à fusion à l’échelle commerciale, qui a levé 260,7 millions de dollars NuScale Power, une entreprise basée à Portland, dans l’Oregon, qui construit de petits réacteurs nucléaires modulaires avec 236 millions de dollars d’investisseurs Rad Power Bikes, une startup de Seattle vendant des vélos électriques qui a levé 175 millions de dollars Svante, une entreprise de Colombie-Britannique dotée d’une technologie capable de capturer le carbone de sources industrielles, qui a levé 150 millions de dollars

. a trouvé plus de 30 entreprises qui développent des technologies respectueuses du climat qui ont débarqué du capital-risque.

Les dirigeants des entreprises de technologie climatique affirment qu’une série de facteurs sont les moteurs du succès. Leurs innovations réduisent les émissions de carbone, mais tout aussi important, elles réduisent les coûts pour leurs clients. Ajoutez à cela les pressions des consommateurs pour réduire les impacts environnementaux et des politiques climatiques plus strictes.

Ce n’est que le début de la vague de financement. Les capital-risqueurs, les sociétés de capital-investissement et les grandes entreprises lèvent tous des fonds pour la technologie climatique d’une valeur de millions ou de milliards de dollars pour soutenir les entreprises de l’espace.

Alors que le secteur connaît une croissance énorme des investissements, il représente encore une fraction modeste du capital-risque. Pitchbook rapporte qu’aux États-Unis, la technologie climatique ne représentait que 2% des transactions technologiques VC et 7% du capital alloué.

Plus d’une douzaine d’autres entreprises de technologie climatique sont en cours de développement dans le nord-ouest du Pacifique, mais n’ont pas levé de dollars de capital-risque.

La technologie climatique “est très présente dans le courant dominant, est au premier plan des préoccupations des investisseurs – des investisseurs axés sur la durabilité ou des sociétés de capital-risque traditionnelles”, a déclaré Bryce Smith, fondateur et PDG de LevelTen Energy. “Il est considéré comme une sorte d’espace incontournable pour la plupart des investisseurs de nos jours, ce qui est très différent d’il y a cinq ans.”

LevelTen, une société basée à Seattle lancée en 2016 qui facilite l’achat d’énergie renouvelable, a récemment annoncé un nouveau cycle de capital-risque qui a porté son financement total à 62,3 millions de dollars.

Une partie de ce qui frappe dans les entreprises de technologie climatique de la région est la gamme d’innovations développées et commercialisées. Certains s’appuient sur les atouts historiques du Nord-Ouest, notamment l’aviation et les domaines maritimes. D’autres sortent d’institutions comme l’Université de Washington, l’Université de l’État de Washington et le Pacific Northwest National Laboratory. Certaines startups reflètent des domaines d’expertise sur ces sites, notamment les batteries, le génie logiciel et l’agriculture.

“S’il y a quelque chose que je pourrais dire sur le groupe collectivement, c’est à quel point les solutions sont différentes et diversifiées que les gens développent”, a déclaré David Kenney, directeur exécutif de VertueLab, une organisation à but non lucratif basée à Portland qui soutient les startups technologiques climatiques en démarrage.

Columbia Power Technologies, ou C-Power, est une entreprise d’énergie houlomotrice issue de l’Oregon State University. L’entreprise, qui a été créée en 2008, visait à l’origine à créer des fermes houlomotrices offshore à grande échelle qui alimenteraient le réseau, une vision qui s’est avérée trop ambitieuse.

Il y a cinq ans, C-Power a commencé à travailler sur un projet visant à générer de plus petites quantités d’énergie propre qui pourraient recharger les navires offshore, les véhicules sous-marins et les équipements.

« L’océan est un désert de pouvoir », a déclaré le PDG Reenst Lesemann.

Columbia Power Technologies (C-Power) effectuera cet automne des essais en mer de son système d’alimentation autonome en mer SeaRAY sur le site d’essai de l’US Navy à Hawaï. Le système fournit de l’énergie via l’énergie des vagues qui peut être utilisée pour les véhicules sous-marins et les capteurs environnementaux en haute mer. (C-Power Photo)

C-Power veut donc créer des oasis énergétiques dans le milieu marin. Son nouvel objectif comprend la combinaison de serveurs de données et de capacités de transmission avec une production d’énergie propre. Cet automne, la société déploie l’un de ses systèmes d’alimentation offshore autonomes pour des essais en mer sur un site d’essai de la marine américaine à Hawaï. Lesemann tente également de lever un capital-risque (C-Power a levé 10,2 millions de dollars dans le passé, plus 30 millions de dollars de subventions d’agences fédérales). L’entreprise prend ses premières commandes de clients commerciaux.

“Le pipeline commence définitivement à se remplir”, a déclaré Lesemann. « C’est la confluence de la décarbonation et d’avoir une proposition de valeur pour réduire les coûts opérationnels. »

David Grest, directeur général de SJF Ventures basé à Seattle, investit dans des entreprises axées sur l’impact depuis plus de deux décennies. Il voit beaucoup d’entreprises dans l’espace des technologies climatiques avec des modèles commerciaux solides et une économie solide – des entreprises comme C-Power, LevelTen et Nexii qui trouvent une confluence entre le succès financier et la décarbonisation.

Parmi les entreprises locales, SJF Ventures a investi dans Novinium, une entreprise basée dans le Kent, dans l’État de Washington, qui ravive les câbles souterrains et rapporte qu’elle a économisé 660 000 tonnes d’émissions de carbone. L’innovation que Grest voit dans les entreprises de technologie climatique le rend optimiste pour l’avenir de la planète.

“Je tombe du côté optimiste”, a déclaré Griest. « Je continue d’être inspiré chaque jour. C’est ce qui m’excite, rien que de voir ce qui émerge et toutes ces nouvelles idées géniales. Les entrepreneurs continuent de nous inspirer.