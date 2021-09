La technologie d’affichage OLED plus grande et plus extensible de Samsung est effrayante et cool

in

Dans la foulée de la vitrine “Real Folding Window” de LG, Samsung profite de son moment pour briller avec une nouvelle démo d’écran OLED extensible.

Lors du Global Tech Korea 2021 de cette semaine, Samsung a présenté un impressionnant panneau OLED de 13 pouces qui semble s’étirer à des degrés divers. Le panneau affichait une vidéo de coulée de lave tandis que différentes sections montaient et descendaient comme pour imiter le flux de lave, ajoutant ainsi un autre niveau d’immersion 3D au contenu.

Selon Changhee Lee, vice-président exécutif de Samsung Display, le degré auquel les écrans extensibles pouvaient être déformés “était d’environ 5% dans le passé, mais maintenant il s’est considérablement amélioré”, suggérant que la société envisage d’utiliser cette technologie. dans les futurs produits comme les smartphones enroulables et plus (via ETNews).

Ce n’est pas la première fois que Samsung présente une technologie d’affichage impressionnante destinée aux futurs facteurs de forme. Plus tôt cette année, la société a présenté une vidéo présentant des concepts d’affichage tels qu’un smartphone coulissant, un écran qui se plie en deux parties et des tablettes pliables. La société a également présenté un concept antérieur de sa technologie d’affichage extensible en 2017, bien que le panneau soit plus petit à 9,1 pouces.

Samsung a déjà prouvé qu’il était à la hauteur du défi de rendre les smartphones avec écrans pliables plus courants avec les améliorations apportées à ses appareils récents comme le Galaxy Z Fold 3. Il n’est certainement pas exagéré d’imaginer Samsung prendre ce point de vue au-delà de ses meilleurs téléphones pliables.

Cela dit, il faudra peut-être un certain temps avant de voir des écrans comme celui-ci entre les mains des consommateurs, mais c’est un bon aperçu de ce à quoi nous pourrions nous attendre dans les futurs appareils.

