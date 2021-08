La technologie de bureau la plus détestée de tout le monde pourrait-elle se diriger vers la casse ?

Activision a finalement annoncé la date de sortie de Call of Duty Warzone Saison 5 avec une bande-annonce qui présente son nouvel opérateur, Kitsune. L’un des aspects les plus excitants de la version à venir est qu’elle entraînerait la révélation de Call of Duty 2021, Vanguard. Ce n’est pas confirmé, mais les rapports suggèrent qu’il […] More