La technologie de crypto-monnaie qui pourrait remplacer Verizon

Pour les personnes qui ne le savent pas, je lance un conseil de recherche axé sur la crypto-monnaie appelé Réseau d’investisseurs cryptographiques avec le légendaire premier investisseur Bitcoin Charlie Shrem.

Ensemble, nous avons créé un portefeuille à succès de choix de crypto qui, en moins d’un an, a augmenté de plus de 100 %. Certains de ces choix sont en hausse de plus de 400%.

Il y a à peine deux semaines, nous avons introduit un tout nouveau choix de crypto-monnaie dans ce portefeuille qui, selon nous, pourrait être notre plus grand gagnant à ce jour…

C’est une petite crypto-monnaie, pour la plupart inouïe, qui est l’une des cryptos les plus prometteuses que Charlie et moi ayons jamais rencontrées. Chaque fois qu’on en parle aux gens, tout le monde dit : “Oh. Mon. Dieu. Cela pourrait être énorme !“

Et ils ont raison – cela pourrait être énorme, car cette crypto a en fait ce qu’il faut pour remplacer Verizon (NYSE :VZ), AT&T (NYSE :T), T Mobile (NASADQ :TMUS) et tous les autres fournisseurs de services cellulaires sans fil dans le monde.

Vous avez bien lu. Cette petite crypto pourrait désintermédier l’industrie des télécommunications de plusieurs centaines de milliards de dollars et créer une nouvelle base pour la façon dont les choses reçoivent une couverture Internet.

Une crypto-monnaie et un gros perturbateur

L’idée est plutôt simple…

Au lieu de recevoir une couverture cellulaire pour alimenter votre smartphone et votre montre intelligente lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez recevoir un signal WiFi étendu fourni par quelqu’un à la maison ou au bureau, qui crée ce signal WiFi et le diffuse dans le monde. Ils le font parce qu’ils sont récompensés pour le faire avec la crypto-monnaie même dont nous parlons en ce moment.

Ce signal WiFi coûte de l’argent. Mais moins que le signal cellulaire traditionnel. Et il est tout aussi puissant.

En substance, donc, cette crypto-monnaie est la base pour créer un moyen moins cher pour les personnes et les objets d’accéder à Internet lors de leurs déplacements.

Le projet vient juste de démarrer il y a quelques années et connaît déjà un énorme succès dans certaines parties du pays. L’adoption semble s’accélérer en 2021, et nous pensons que c’est le point d’inflexion critique après lequel cette crypto-monnaie se généralisera et se transformera en un véritable challenger de Verizon.

Si cela se produit, le potentiel de hausse de cette crypto est énorme!

Pourquoi? Parce que sa capitalisation boursière est inférieure à 5 milliards de dollars. Comparez cela à Verizon, qui présente une valorisation de 235 milliards de dollars.

Écoutez-moi bien. C’est peut-être la crypto-monnaie la plus excitante du marché aujourd’hui et l’une des meilleures opportunités d’investissement de la décennie.

C’est certainement une opportunité à ne pas manquer.

