La technologie de défense est la clé de l’avenir d’Atmanirbhar Bharat

À l’échelle mondiale, l’Inde est aujourd’hui le deuxième importateur d’équipements de défense.

Par le lieutenant-général Anil Kapoor (retraité)

On peut dire que l’Inde renaissante en mouvement s’est lancée dans un séjour technologique sur deux fronts et demi. Le premier front est le Make in India, en tant que précurseur du Made in India, le deuxième front étant Aatmanirbhar Bharat en tant qu’appel à l’autonomie et le Half Front est Start-up India pour défendre les jeunes esprits agiles enflammés dans les entreprises. Tout cela en même temps a créé une énorme bande passante de technologie et d’innovation, et une excitation en Inde qui a des réverbérations technologiques dans le monde entier. Une nation connue pour ses prouesses techniques comprenant des penseurs stratégiques et des sorciers de la technologie, des professionnels facilitateurs à col blanc et une main-d’œuvre technologique innovante et qualifiée à la base, a inauguré une ère de développement technologique en donnant au monde deux concepts majeurs qui changent la donne – “Jugaad” qui signifie une approche ingénieuse de la résolution de problèmes et “Atmanirbhar Bharat” qui signifie l’autonomie. Ces initiatives et bien d’autres, visiblement visibles dans les salons de la défense et dans le salon Aero India récemment conclu à Bangalore, incarnent le fait que l’Inde a créé la marque dans le monde de la technologie.

Le nouvel ordre mondial de la technologie est défini par quatre D : données, numérisation, numérisation et perturbation. Alors que ceux-ci ont alimenté la transformation numérique à l’échelle mondiale, donnant naissance à un grand nombre de technologies à double usage qui sont des moteurs de l’automatisation et des applications autonomes, c’est une perturbation qui non seulement transforme les technologies à un rythme sans précédent, mais transforme également les concepts, modèles, processus et les pratiques. Alors que les systèmes automatisés sont basés sur des règles, les systèmes autonomes sont conçus et programmés pour prendre des décisions et agir. Soutenu par l’IA, l’IoT, la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR), l’analyse de mégadonnées et la technologie BlockChain et interconnecté par des réseaux 5G, le système de systèmes cybernétiques a révolutionné les technologies militaires et à double usage. Un bon exemple est les systèmes autonomes sans pilote qui ont créé des systèmes pour les contrôles du trafic aérien mondial, la gestion du trafic local, la fabrication de précision transformée et bien d’autres, d’une part, et les systèmes d’armes automatisés, d’autre part, comme démontré dans l’Azerbaïdjan – Arménie Guerre 2020 à travers des essaims de drones. Ces systèmes comprennent généralement un pivot autonome terrestre avec le logiciel d’application du système informatique pour l’aide à la décision basée sur les informations de commandement et de contrôle, étroitement intégré au bras de manœuvre mobile comprenant des éléments actionnables ou des éléments de combat dans des systèmes automatisés avec homme dans la boucle ou des systèmes entièrement autonomes avec l’homme hors de la boucle. Les systèmes automatisés sans pilote comprennent une myriade de technologies perturbatrices de niche, tant au niveau matériel que logiciel.

Avec un pays de la taille de l’Inde, ses dotations, sa situation géographique, ses impératifs régionaux et mondiaux et ses défis de sécurité permanents (à la fois internes et externes), l’autosuffisance dans les technologies de défense est incontournable et doit être l’édifice de l’agenda national. Une sécurité nationale durable nécessite une capacité de défense crédible et une capacité de dissuasion, de dissuasion et de réponse aux menaces conventionnelles. Le développement de l’infrastructure industrielle, la gestion stratégique de la technologie et l’établissement d’une base industrielle de défense crédible seront le futur pilier de pays en développement comme l’Inde. La tâche qui attend l’Inde est intimidante étant donné que l’Inde est le deuxième plus grand importateur d’armes au monde et, par conséquent, la base industrielle de défense en Inde est une contrainte, à la fois pour maintenir la puissance militaire et pour devenir un centre de fabrication de défense.

À l’échelle mondiale, l’Inde est aujourd’hui le deuxième importateur d’équipements de défense. La base industrielle de défense doit se concentrer sur l’augmentation de la recherche, de la conception, du développement, de la fabrication de défense nationale et, en corollaire, de faire progresser le pays vers une plus grande autonomie et un exportateur net d’équipements de défense. Les programmes Make in India, Aatmanirbhar Bharat et de nombreuses initiatives politiques telles que la politique d’IDE, la liste d’importation négative, le corridor industriel de la défense, l’examen de la procédure d’approvisionnement en matière de défense et autres, les partenariats stratégiques à long terme sont devenus des outils essentiels pour résoudre les problèmes existants et promouvoir l’autonomie dans l’industrie de la défense. Trois éléments fondamentaux, à savoir la «défense» (nécessité de sécurité, formulation et mise en œuvre des politiques), «l’industrie» (fournisseurs de biens et services), les ressources (budget, technologie, recherche et innovation) alimentées par des ressources humaines compétentes et qualifiées (technologie de défense, gestion des connaissances et des compétences) sont interdépendants car ils se combinent pour créer la Base industrielle de défense (DIB).

C’est donc un moment opportun pour impliquer les universités afin de créer une synergie avec l’industrie, en général, et l’industrie de la défense, en particulier, pour lancer des programmes scientifiques, technologiques et d’ingénierie dans les technologies de défense afin de créer le gazon des professionnels des technologies de défense. L’Inde s’est lancée dans un voyage pour moderniser les forces armées. Il est encourageant de constater que le programme de maîtrise en technologie de technologie de défense conçu par DRDO et le Conseil indien pour l’enseignement technique (AICTE) est en effet un moment décisif parmi les universités privées et centrales pour participer à ce programme de technologie de défense. Récemment, l’Université Amity de Noida et le campus de Gurugram ont relevé le défi d’être les précurseurs de ce programme M Tech Def Tech unique. Le cours M Tech comprend six verticales comprenant les véhicules de combat, la marine, l’aérospatiale et les missiles, les énergies dirigées, les matériaux à haute énergie, la communication et les capteurs et les technologies de rupture. Il est considéré que la préparation de professionnels des technologies de la défense compétents et compétents offrira aux jeunes ingénieurs en herbe d’excellentes opportunités d’emploi dans le domaine des start-ups de la défense, des équipementiers, de l’industrie privée de niveau 1, 2 et 3, des DPSU, des usines de munitions et de la DRDO. Ces professionnels faciliteront et catapulteront l’Inde dans la ligue des formidables nations complexes de l’industrie de la défense à la fois pour l’indigénisation des équipements de défense et pour être un concurrent plus fort dans les exportations de défense. Il est grand temps que l’Inde mène ses guerres avec des armes indiennes et des équipements militaires.

Le Nouvel Ordre Mondial respecte les Nations avec la force de gérer VUCAD (Volatilité, Incertitude, Complexité, Ambiguïté et Perturbation). Déconcerté et inquiet par la lutte, un enfant ouvre le cocon pour laisser le papillon s’envoler. Hélas, le papillon n’a pas réussi à voler et a péri car les ailes n’ont pas développé la force intrinsèque offerte par la Nature dans les moments de lutte du décocooning. Avec une bonne intention mais une connaissance insuffisante des « comment et pourquoi » de l’enfant, une création potentielle a été interrompue. Aatmanirbhar Bharat et Made-in-India ont une grande intention stratégique. Dans le contexte d’une base technique solide fournie par l’ISRO, le DRDO, les centres de technologie et d’innovation des industries et des unités d’alimentation, les start-ups et les pôles technologiques, le moment est venu de renforcer le cocon grâce à des professionnels qualifiés des technologies de la défense et de voler le papillon technologique à l’échelle mondiale. . Le séjour technologique doit devenir un voyage technologique illustre et durable. Laissez les jeunes se joindre à l’exercice de construction de la nation grâce à M Tech in Defence Technology – l’avenir se trouve ici et fait signe.

(L’auteur a pris sa retraite en tant que directeur général de l’électronique et du génie mécanique (DG EME) et est actuellement conseiller honoraire, Amity University. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.