La technologie de dissipation thermique de Xiaomi combine le refroidissement liquide et les vannes Tesla

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Xiaomi a introduit une nouvelle technologie de dissipation de chaleur pour les smartphones qu’elle appelle la technologie Loop LiquidCool. En utilisant des valves Tesla et une technique de circulation à sens unique, la technologie de Xiaomi promet de « doubler les capacités » des chambres à vapeur standard. Xiaomi vise à apporter la nouvelle technologie à ses smartphones au deuxième semestre 2022.

Dissiper la chaleur générée par le fonctionnement interne de nos smartphones devient de plus en plus important, grâce aux jeux et applications gourmands en processeurs d’aujourd’hui. Même les smartphones les plus efficaces peuvent devenir chauds ou même chauds au toucher dans des circonstances extrêmes. Xiaomi pense avoir la réponse et utilise le refroidissement liquide et les vannes Tesla pour y arriver.

La nouvelle méthode de dissipation thermique de Xiaomi s’appelle la technologie Loop LiquidCool, qui, selon elle, possède « deux fois les capacités de refroidissement » par rapport aux solutions de chambre à vapeur conventionnelles et est « la solution de refroidissement pour smartphone la plus efficace ». Ce sont de grandes revendications, en effet.

La technologie Loop LiquidCool attire l’agent de refroidissement liquide vers la source de chaleur, puis pousse la chaleur vers une zone plus froide du smartphone. La chaleur est incapable de reculer grâce à l’utilisation par Xiaomi d’une structure de valve Tesla dans la chambre de recharge. Les vannes Tesla permettent au liquide de refroidissement de passer à travers l’évaporateur tout en empêchant les gaz de se déplacer dans l’autre sens.

Il s’agit d’un écueil courant des systèmes de refroidissement liquide VC standard. D’autres systèmes VC n’utilisent pas de canaux séparés pour refroidir les liquides et les gaz chauds, ils ont donc tendance à se mélanger et à ralentir le processus de refroidissement.

L’aspect refroidissement liquide de cette technologie est le même que celui des autres systèmes de refroidissement liquide VC dans les smartphones. Un agent de refroidissement s’évapore en gaz lorsque le smartphone chauffe, et le gaz se diffuse dans un condenseur pour redevenir liquide. L’architecture de Xiaomi et la conception spéciale des conduites de gaz sont ce qui fait briller cette technologie. L’entreprise affirme que sa conception de conduite de gaz réduit la résistance au passage de l’air de 30 %.

Vous pouvez voir la technologie Loop LiquidCool de Xiaomi en action dans la vidéo ci-jointe. En utilisant un Xiaomi Mi Mix 4 personnalisé, le processeur de l’appareil Loop LiquidCool était inférieur de 8,6 à celui du Mi Mix 4 standard et restait sous une température maximale de 47,7 .

Nous ne sommes pas loin de voir cette technologie dans nos smartphones. Xiaomi espère le faire apparaître dans ses appareils au H2 2022.