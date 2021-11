La technologie de la maison intelligente a enfin une norme

L’absence d’une norme universelle est l’un des principaux obstacles à la mise en place d’une maison intelligente. C’est comme ça depuis les premiers jours, lorsque les fabricants ont commencé à fabriquer des produits qui ne fonctionneraient qu’avec leurs propres hubs. Pour la première fois, cependant, les entreprises technologiques se sont ralliées à une seule norme technologique pour la maison intelligente.

Tout est question de matière

La norme unifiant enfin la technologie de la maison intelligente est Matter, créée par la Connectivity Standards Alliance. C’est quelque chose que les fabricants d’appareils pourront suivre lors de la construction d’appareils domestiques intelligents capables de communiquer avec d’autres appareils. Avec quelques annonces clés, Matter met enfin Echo, Nest, SmartThings et HomeKit dans la même direction.

Cette norme fonctionnera sur le protocole radio Thread, déjà utilisé par HomeKit et d’autres. Il prend également en charge le Wi-Fi, mais Thread offre un réseau à plus faible consommation d’énergie tout en utilisant très peu de bande passante et en maintenant une faible latence.

CSA a toujours voulu que Matter devienne la norme de la maison intelligente. Cela signifierait que vous pouvez contrôler un Google Home à partir de HomeKit, par exemple, tant que les deux prennent en charge Matter. Google et Apple se sont déjà engagés à soutenir la norme Matter.

Nouvelles annonces de grands noms de la technologie de la maison intelligente

Plus récemment, de plus en plus de grands acteurs ont annoncé que leurs appareils technologiques pour la maison intelligente prendraient en charge Matter. Samsung a annoncé la prise en charge de Matter dans ses catalogues de produits d’appareils SmartThings, Galaxy et Family Hub, et maintenant Amazon a sauté à bord.

Avec l’ajout de la prise en charge d’Amazon, cela signifie que les appareils Echo et les routeurs Wi-Fi eero prendront tous en charge Matter. Même si les appareils pris en charge par Matter n’arriveront pas sur le marché avant 2022, cette dernière nouvelle signifie que les principaux fournisseurs de maisons intelligentes utiliseront tous la même norme.

En plus de ces grands noms de la technologie de la maison intelligente, certains des meilleurs fabricants d’appareils travaillent déjà sur des appareils pris en charge par Matter. Parmi eux se trouvent Eve, Yale, Wemo et Schlage.